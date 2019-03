FT buitenland. UEFA onderzoekt fraude bij Man City - AS Roma zet trainer Di Francesco op straat - Messi én Matias Suarez opgeroepen voor Argentinië De voetbalredactie

07 maart 2019

19u21 0

UEFA voert onderzoek naar overtredingen Financial Fair Play bij Manchester City

De UEFA voert een onderzoek naar overtredingen op de Financial Fair Play bij Manchester City. Dat kondigde de financiële controlecommissie van de Europese Voetbalbond aan.

“We richten ons op verscheidene overtredingen die recent in de media openbaar gemaakt werden”, klinkt het. De UEFA doelt daarmee op publicaties op basis van de Football Leaks. Onder meer zou de Engelse kampioen in 2013 met de cijfers van sponsorcontracten gesjoemeld hebben om een verlies van 11,5 miljoen euro in te dekken. Een jaar later zou de club de manager van een minderjarige speler (de toen 14-jarige Jadon Sancho, die inmiddels naar Borussia Dortmund verkaste) 235.000 euro betaald hebben. De UEFA zelf wil niet op de details ingaan, zolang het onderzoek loopt.

In 2014 veroordeelde de UEFA Manchester City als eens voor inbreuken op de Financial Fair Play. Het kostte de club van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne toen 57 miljoen euro, waarvan 37 miljoen voorwaardelijk. Bovendien moest de club in de Champions League 2014-15 met een beperkte selectie aantreden.

Manchester City reageerde snel op het nieuwe onderzoek. “We zijn hier blij mee”, klinkt het in een communiqué. “Een officieel onderzoek zal immers een einde maken aan alle speculaties. Die zijn er gekomen op basis van door piraterij verkregen mails, die volledig uit hun context gehaald werden. De beschuldiging van fraude is helemaal uit de lucht gegrepen. De boekhouding die we publiceerden in correct en compleet. Alles gebeurde volgens de regels.”

AS Roma zet coach Di Francesco op straat

De wegen van AS Roma en coach Eusebio Di Francesco scheiden per direct. De uitschakeling in de Champions League tegen FC Porto was er voor het bestuur van de Italiaanse club te veel aan. Ook in de Serie A liep het niet naar wens, afgelopen weekend slikten de Romeinen nog een 3-0-nederlaag tegen stadsgenoot Lazio.

“Di Francesco is vanaf vandaag niet langer trainer van AS Roma”, luidt de officiële mededeling. “We bedanken hem voor het geleverde werk en wensen hem het beste voor de toekomst.” Di Francesco was er sinds de zomer van 2017 hoofdcoach.

Italiaanse media melden dat Claudio Ranieri wel eens snel op de bank van de Giallorossi kan plaatsnemen. De 67-jarige Italiaan zou de eerste naam zijn op de shortlist en was al eens tussen 2009 en 2011 trainer van AS Roma. Ranieri werd onlangs ontslagen bij Fulham, hoewel hij pas sinds november in dienst was bij de club. Ranieri werd in 2016 kampioen van de Premier League met Leicester, waar hij er later ook werd buitengegooid. Tussendoor werkte hij nog bij het Franse Nantes.

L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club.



La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Sw pic.twitter.com/L5iXqw8Cv9 AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Messi en Matias Suarez opgeroepen voor Argentinië

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de vriendschappelijke interlands tegen Venezuela (22 maart in Madrid) en Marokko (26 maart in Tanger). In die selectie zit voor het eerst sinds de Wereldbeker in Rusland opnieuw Lionel Messi. De aanvaller van Barcelona zette zijn interlandcarrière na het tegenvallende WK op een laag pitje, maar maakt nu zijn wederoptreden. Het is niet duidelijk of Messi zich nu opnieuw helemaal beschikbaar stelt voor de Albicelestes.

Naast Messi zit met Matias Suarez (ex-Anderlecht, nu River Plate) nog een opvallende naam in de kern van Scaloni. Het is voor de voormalige Gouden Schoen zijn eerste oproep voor de Argentijnse nationale ploeg.

Juventus spaart Ronaldo voor return tegen Atlético

Cristiano Ronaldo begint morgen op de bank bij Juventus in de competitiewedstrijd tegen Udinese. Trainer Massimiliano Allegri wil geen risico’s nemen met zijn Portugese vedette in de aanloop naar de return van volgende week in de achtste finales van de Champions League tegen Atlético Madrid. Juventus moet dinsdag in Turijn een achterstand van 2-0 zien weg te werken.

De Champions League winnen is dit seizoen het grote doel van de club die in de Serie A onbedreigd afkoerst op de achtste landstitel op rij. Met een voorsprong van zestien punten op Napoli kan Allegri het zich veroorloven om tegen Udinese zijn topschutter Ronaldo (negentien doelpunten) achter de hand te houden.

De 51-jarige trainer had deze week een gesprek met voorzitter Andrea Agnelli over zijn toekomst. Het contract van de succesvolle Allegri loopt volgend jaar af. “We hebben afgesproken na dit seizoen te gaan praten over mogelijke verlenging”, zegt de Italiaan, die sinds zijn komst in 2014 ieder jaar de ‘dubbel’ pakte met Juventus. Twee keer verloor zijn ploeg de finale van de Champions League.

Diego Simeone krijgt boete voor “ongepast gedrag”

Diego Simeone, de licht ontvlambare coach van Atletico Madrid, moet een boete van 20.000 euro betalen voor zijn obsceen gebaar in de Champions Leaguematch tegen Juventus. Hij greep toen na de openingsgoal van Jose Gimenez met de twee handen zijn edele delen vast.

Simeone verontschuldigde zich achteraf maar niettemin startte de UEFA een disciplinaire procedure. Op zijn website laat de Europese voetbalbond weten dat de Argentijn een boete krijgt wegens “ongepast gedrag”. Simeone mag volgende week dus wel op de bank zitten in de terugwedstrijd van de achtste finales. Atletico verdedigt dan in Turijn een 2-0 voorsprong uit de heenmatch.

De UEFA besliste daarnaast dat Atletico Madrid een boete van 38.000 euro moet ophoesten omdat supporters tijdens de match objecten op het veld gooiden en de trappen in het stadion blokkeerden. Juventus ontsnapt evenmin aan een financiële sanctie. De Oude Dame krijgt 30.000 euro boete omdat door coach Massimiliano Allegri de tweede helft te laat op gang werd getrapt.

Drie Griekse oud-bondsvoorzitters krijgen celstraffen met uitstel na financieel schandaal

Drie voormalige voorzitters van de Griekse voetbalbond (HFF) zijn elk veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar met uitstel. Dat maakte de Griekse justitie openbaar. Het gaat om Vasilis Gagatsis, Sophocles Pilavios en Giorgos Girtzikis. Het drietal zou misbruik hebben gemaakt van een fonds dat bedoeld was om amateurspelers medische onderzoeken te laten ondergaan.

Dat fonds werd in 2005 door de Griekse federatie opgericht en had duizenden Griekse amateurvoetballers medische onderzoeken moeten kunnen aanbieden. Zover kwam het echter nooit. De onderzoeken vonden nooit plaats en dat terwijl de betrokkenen aangeven tot 2013 te zijn doorgegaan met de financiering. Het resultaat is een financieel gat van ongeveer dertien miljoen euro.

De drie oud-bondsvoorzitters kondigden meteen na de uitspraak aan in beroep te gaan.

Naast het drietal werden nog twee directieleden van het HFF schuldig geacht.

Gouden Bal Luka Modric beleeft “moeilijkste week uit carrière”

Luka Modric zit met Real Madrid in de hoek waar de klappen vallen. De voorbije week verloor de Spaanse voetbaltrots twee keer van FC Barcelona, in de beker en de competitie, en werd het door Ajax vernederd in de Champions League. “De moeilijkste week uit mijn carrière”, laat de 33-jarige Modric weten in een bericht op Twitter.

De Kroatische middenvelder, vicewereldkampioen en winnaar van de Gouden Bal, probeert ondanks de tegenspoed toch positief te blijven. “Succes staat niet gelijk aan nooit vallen, maar aan opstaan telkens je valt”, schrijft hij.

Real Madrid werd dinsdag door Ajax uit de Champions League geknikkerd en vorige week woensdag door Barcelona uit de Copa del Rey. Drie dagen later verloor Real ook in de competitie thuis van Barça, waardoor de kloof met de eeuwige rivaal in La Liga al twaalf punten bedraagt. Er staan in Spanje nog twaalf speeldagen op het programma. Madrid trekt zondagavond naar staartploeg Real Valladolid. Dat doet het alvast zonder de geblesseerden Vinicius jr, Lucas Vazquez en Dani Carvajal. Zij liggen allen voor langere tijd in de lappenmand.

Most difficult week of my career. Success is not in never falling, but in rising every time you fall. #HalaMadrid pic.twitter.com/4FEB1dYHIa Luka Modrić(@ lukamodric10) link

Carvajal (Real Madrid) sukkelt met dij

Dani Carvajal staat voorlopig aan de kant met een blessure in de rechterdij. Dat bevestigt Real Madrid op zijn website. De Spaanse rechtsachter ging dinsdagavond met Real mee ten onder tegen Ajax. Hij maakte de 90 minuten vol in de met 1-4 verloren terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League.

Hoelang Carvajal buiten strijd zal zijn, is voorlopig onduidelijk. Spaanse bronnen hebben het over vier weken onbeschikbaarheid. De Koninklijke moet het de volgende twee maanden alvast zeker zonder aanvaller Vinicius doen. De Braziliaanse tiener liep een blessure aan de ligamenten op. Ook Lucas Vazquez, die tegen Ajax eveneens uitviel met pijn aan de hamstrings, zou enkele weken out zijn.

Real is na verlies in de Champions League en de Spaanse beker alleen nog actief in de Spaanse competitie. Daarin volgt het als derde op 12 punten van leider Barcelona.

Depoitre (Huddersfield) sukkelt met voetblessure

Huddersfield Town kan dit weekend in het competitieduel thuis tegen Bournemouth waarschijnlijk niet op Laurent Depoitre rekenen. De 30-jarige aanvaller sukkelt met een voetblessure, zo liet zijn coach Jan Siewert weten.

Depoitre beleeft voorlopig weinig plezier aan zijn tweede seizoen bij The Terriers, de rode lantaarn in de Premier League. In 25 wedstrijden maakte hij geen enkel doelpunt en deelde amper een assist uit. Vorig seizoen scoorde hij zes keer en gaf twee assists in 35 matchen. Het contract van de eenmalige Rode Duivel (in 2015 tegen Andorra) loopt eind juni af.

Arjen Robben valt opnieuw weg bij Bayern München

De vreugde over de terugkeer van Arjen Robben bij Bayern München is van korte duur. Een dag nadat de Nederlandse oud-international de groepstraining had hervat, is hij toch weer geblesseerd uitgevallen. Robben heeft last van een pijnlijke kuit, zei trainer Niko Kovac .

De blessure lijkt niet heel ernstig. “Maar het is uitgesloten dat Arjen mee kan spelen”, aldus Kovac over de komende thuiswedstrijden tegen VfL Wolfsburg (zaterdag voor de competitie) en Liverpool (woensdag in de achtste finales van de Champions League). Robben (35) staat al sinds eind november aan de kant met een bovenbeenblessure. Begin februari sloot Robben ook al even aan bij de selectie van de Duitse kampioen, maar dat was van korte duur. Robben bleef last hebben

Kovac ging donderdag ook nog even in op het feit dat de Bayern-spelers Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller door bondscoach Joachim Löw niet meer worden opgeroepen voor het Duitse elftal. “Om als 29- en 30-jarigen te worden weggezet als oud vuil, klopt in mijn ogen niet.”

Raffael blijft tot 2020 bij Mönchengladbach

De Braziliaanse spits Raffael (33) heeft zijn contract bij Borussia Mönchengladbach met een jaar verlengd, tot juni 2020. Dat maakte de nummer vier uit de Bundesliga bekend.

Raffael ruilde in de zomer van 2013 Schalke 04 voor Gladbach. In 185 wedstrijden maakte hij 72 doelpunten en deelde 34 assists uit.

Dit seizoen was de ploegmaat van Thorgan Hazard lange tijd out door een kuitblessure en nadien een sleutelbeenbreuk. Daardoor raakte hij niet verder dan vier goals in negen matchen.

Afellay terug bij PSV

Ibrahim Afellay keert terug bij PSV. De 32-jarige middenvelder krijgt bij de club waar hij doorbrak de kans om te revalideren. Afellay zit zonder club sinds hij begin dit jaar in Engeland zijn contract bij Stoke City liet ontbinden.

Door meerdere zware knieblessures kwam hij de afgelopen jaren amper aan voetballen toe. De 53-voudig international gaat nu onder begeleiding van een fysiotherapeut van PSV verder werken aan zijn herstel. “Ibrahim is hier opgegroeid en doorgebroken. Daarna werd hij een bepalende speler in diverse kampioensploegen”, zegt technisch manager John de Jong. “Het is voor ons niet meer dan logisch dat we hem helpen waar mogelijk. Het belang van Afellay staat vooralsnog bovenaan. We hebben nu afspraken gemaakt over individuele begeleiding door de fysieke staf van de jeugdafdeling van PSV. Als de volgende fase aanbreekt, gaan we kijken hoe we dat invullen.” Afellay werd in 2005, 2006, 2007 en 2008 kampioen met PSV. In 2011 won hij met FC Barcelona de Champions League.

Nieuw beroep van Paolo Guerrero tegen dopingschorsing verworpen door Zwitserse rechtbank

Het Zwitserse Federale Hof van Beroep heeft het beroep van de Peruviaanse voetballer Paolo Guerrero tegen zijn dopingschorsing verworpen. Guerrero werd eind juli veroordeeld door het Tribunaal voor de Sport (TAS) in Lausanne.

De 35-jarige vedette van het Peruviaanse voetbal testte in oktober 2017, tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië, positief op benzoylecgonine, een stimulerend middel dat in cocaïne wordt verwerkt. Dat middel stond op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap (WADA).

Hij kreeg een schorsing van een jaar, maar die werd door de Wereldvoetbalbond (FIFA) eind december 2017 teruggebracht tot een half jaar. Zo kon Guerrero meedoen aan het WK voetbal vorige zomer in Rusland. Het TAS ging hier niet mee akkoord en verlengde de schorsing half mei opnieuw tot veertien maanden.

In een ultieme poging voor het Zwitserse Federale Hof van Beroep haalde Guerrero toch zijn slag thuis. Dat orgaan besliste in te gaan op zijn vraag om zijn schorsing te bevriezen tot na het WK. Na de Wereldbeker werd Guerrero verplicht zijn straf van veertien maanden integraal uit te zitten, waartegen hij opnieuw in beroep ging. Ditmaal gaf het Zwitserse Hof van Beroep hem geen gelijk.

FIFA schorst sjoemelende official uit Cookeilanden

Lee Harmon moet zijn taken als voetbalbestuurder voorlopig stilleggen. De official uit de Cookeilanden, een archipel in de Stille Oceaan, is door de ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA voor drie maanden geschorst, omdat hij gehandeld zou hebben in kaartjes voor het wereldkampioenschap van vorig jaar in Rusland. Ook moet hij een boete van 20.000 Zwitserse frank (17.600 euro) betalen.

De schorsing van de 51-jarige Harmon, vicevoorzitter van de voetbalfederatie van Oceanië (OFC) en lid van het FIFA-hoofdbestuur, gaat per direct in. Hij mag zich niet bezighouden met nationale, noch met internationale voetbalaangelegenheden.