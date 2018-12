FT buitenland. Twee STVV-Japanners naar Asian Cup - Völler neemt Bailey (ex-Genk) in bescherming - Celtic-spits stopt (tijdelijk) door gokproblemen De voetbalredactie

12 december 2018

FIFA schorst Afghaanse bondsvoorzitter na beschuldigingen van seksueel misbruik

De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft de voorzitter van de Afghaanse voetbalbond (AFF) Keramuudin Karim voorlopig geschorst. Eind november raakte via The Guardian bekend dat verschillende AFF-functionarissen, onder wie Karim, speelsters van de Afghaanse nationale ploeg seksueel zouden mishandeld hebben.

De FIFA meldt dat de sanctie is opgelegd “in verband met het aan de gang zijnde onderzoek”. Vorige maand beschuldigden voormalig directeur vrouwenvoetbal van de AFF Khalida Popal, coach Kelly Lindsey en speelsters Mina Ahmadi en Shabnam Mobarez verschillende officials van seksueel misbruik. De federatie ontkende vervolgens de beschuldigingen.

De Afghaanse president Ashraf Ghani was “gechoqueerd” na de aantijgingen en vroeg meteen om een onderzoek te starten. Zondag meldde de procureur-generaal dat de bondsvoorzitter en vier andere functionarissen voorlopig geschorst zijn.

De door de FIFA opgelegde voorlopige schorsing duurt 90 dagen. Karim mag in die periode geen voetbalgerelateerde activiteiten verrichten.

Celtic-spits Griffiths stopt voorlopig vanwege gokproblemen

Leigh Griffiths (28) trekt zich voor voorlopig terug uit de voetbalwereld. De linksbenige aanvaller van Celtic en het nationale team Schotse team krijgt “professionele hulp bij de omgang van zijn privéproblemen”, zei Celtic-coach Brendan Rodgers vandaag. Griffiths loopt dit seizoen te kwakkelen met zijn fitheid en meldde zich recentelijk af voor interlandwedstrijden met Schotland. “Leigh kampt al een langere tijd met problemen buiten het veld”, aldus Rodgers, die Griffiths alle ruimte wil geven om zijn leven weer op de rit te krijgen. De 28-jarige aanvaller, die geregeld het net wist te vinden in het verleden, zou naar verluidt kampen met een gokverslaving.

“Op dit moment is het leven zwaar voor hem. Ik ken Leigh goed, ook privé, en hij is op een punt gekomen waar het een echt gevecht begint te worden. Hij moet het geluk in zijn leven zien te hervinden”, zegt zijn trainer die geen einddatum gaf waarop hij Griffiths weer terugverwacht. “Zijn welzijn is het belangrijkste. Sommige zaken overstijgen het voetbal.”

Griffiths speelt sinds de zomer van 2014 voor Celtic, waar hij tot op heden goed was voor 104 goals in 198 duels. Eerder kwam de linkspoot uit voor Livingston, Dundee FC, Wolverhampton Wanderers en Hibernian. Hij scoorde vier keer in negentien interlands voor Schotland. In september verlengde Griffiths zijn contract bij Celtic nog tot medio 2022.

Twee STVV-Japanners naar Asian Cup

STVV zal het begin 2019 een maand zonder verdediger Takehiro Tomiyasu en middenvelder Wataru Endo moeten doen. Het duo werd door de Japanse bondscoach Hajime Moriyasu opgenomen in de 23-koppige kern voor de Asian Cup, die doorgaat in de Verenigde Arabische Emiraten (5 januari-1 februari 2019). De revelatie bij STVV, aanvaller Daichi Kamada, haalde de selectie niet. Ook veteranen Shinji Kagawa (Dortmund), Shinji Okazaki (Leicester) en Eiji Kawashima (Straatsburg, ex-Lierse en Standard) vielen uit de boot, net als de Japanse WK-topschutter Takashi Inui (Real Betis), Yuya Kubo (Nürnberg, ex-Gent) en Ryota Morioka (Anderlecht). Bondscoach Moriyasu trekt voluit de kaart van de jeugd. Japan won in het verleden vier maal de Asian Cup, een laatste keer in 2011. Het werd in de groepsfase ingedeeld in groep F, met verder Oezbekistan, Oman en Turkmenistan.

Opnieuw uitgestelde duels in Ligue 1

Net als vorig weekend zal ook komend weekend geen volledige speeldag worden afgewerkt in de Ligue 1. De Franse profliga (LFP) maakte vandaag bekend dat de wedstrijden Nantes - Montpellier en Nice - Saint-Etienne zullen worden uitgesteld. Door de protestacties van de ‘gele hesjes’ zijn er niet voldoende politiediensten beschikbaar.

Nice en Saint-Etienne speelden oorspronkelijk vrijdagavond om 20.45 uur. De autoriteiten en de LFP onderzoeken nu de mogelijkheid om de wedstrijd te verplaatsen naar zondag om 17 uur, om zo de kalender voor de komende maanden niet te overbevolken. Beide clubs moeten immers ook de wedstrijd van vorig weekend op de zeventiende speeldag nog inhalen. In het geval van Nantes - Montpellier zal wel uitgekeken worden naar een datum in de verdere toekomst. Bij Nantes staan onze landgenoten Anthony Limbombe en Joris Kayembe onder contract.

Völler neemt Bailey in bescherming

Rudi Völler, sportief directeur van Leverkusen, neemt Leon Bailey in bescherming. De voormalige aanvaller van RC Genk kampt met een vormdip. "Dit gebeurt wel vaker bij jonge spelers", zei Völler voor de afreis naar Cyprus, waar Leverkusen bij AEK Larnaca zijn laatste groepsduel in de Europa League afwerkt. "Ze starten als een raket, maar vallen vervolgens een beetje stil. Soms zijn de verwachtingen ook te hoog. Je kan niet verwachten dat hij elke week tweemaal zal scoren. Het helpt om bescheiden te blijven en voort te werken. Het is slechts een kwestie van tijd voor deze moeilijke periode alweer voorbij is. Leon is een goede gast en heeft zijn talent al meermaals getoond.”

Bailey groeide vorig seizoen met negen competitiegoals uit tot revelatie van Leverkusen. Het team werd vijfde in de Bundesliga en miste zo op een haar na kwalificatie voor de Champions League. Dit seizoen loopt het echter een pak minder voor de 21-jarige Jamaicaan. Hij scoorde niet meer sinds 1 september en verloor intussen ook zijn basisplaats.

Lamah ruilt Dallas voor Cincinnati

FC Cincinnati, dat volgend seizoen zijn debuut maakt in de Major League of Soccer (MLS), heeft zich versterkt met onze landgenoot Roland Lamah. De 30-jarige buitenspeler komt over van FC Dallas, waar hij de voorbije twee seizoenen goed was voor 20 goals in 69 officiële duels. De in Ivoorkust geboren Lamah begon zijn profcarrière bij RSC Anderlecht (2005-2007). Nadien volgden passages bij het Nederlandse Roda JC (2007-2008), het Franse Le Mans (2008-2011), het Spaanse Osasuna (2011-2013), het Welshe Swansea City (2013-2014), het Hongaarse Ferencvaros (2014-2016) en FC Dallas. De vijfvoudige Rode Duivel komt terecht bij een gloednieuw team, een opvolger voor de huidige tweedeklasser uit Cincinnati. Het team zal de nieuwe MLS-competitie, die start in maart, vervoegen.