FT buitenland: Twee Belgen in Premier League 'Team van het jaar' van Engelse spelersvakbond - "Vanaf 2020 winterstop in Premier League"

18 april 2018

"Vanaf 2020 winterstop in Premier League"

Er is een "principeakkoord" om in de Premier League een winterstop in te voeren. Dat meldt de Britse televisiezender Sky Sports.

De Premier League kent momenteel, in tegenstelling tot de meeste andere Europese competities, geen winterstop de naam waardig. Dit leidt soms tot onbegrip bij voetballers en trainers, die elk jaar opnieuw hun beklag doen over een overvolle kalender. De Engelse voetbalbond FA, de Premier League en de English Football League broeden daarom op een plan om een winterstop in te voeren, die de spelers de nodige tijd moet gunnen om de batterijen te herladen. Er wordt gemikt op januari en februari 2020 om de eerste winterbreak te houden.

Concreet zou elk van de twintig Premier League-teams minstens dertien dagen geen wedstrijd moeten afwerken. Het plan ligt ook op tafel om de vijfde ronde van de FA Cup, die in februari op de agenda staat, niet langer volgens het replay-systeem af te werken. In geval van gelijke stand na negentig minuten volgen verlengingen en eventueel strafschoppen.

FIFA heeft voorselectie van dertien videorefs klaar voor WK

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft een voorselectie van dertien videorefs klaar die komende zomer op het WK in Rusland aan de slag moeten, zo maakte FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina bekend op een seminarie in het Italiaanse Firenze.

"We hebben dertien videorefs die op het WK als specialisten zullen werken en daarnaast ook enkele scheidsrechters die ingezet kunnen worden als Video Assistant Referee (VAR)", aldus Collina.

De FIFA besloot vorige maand de videoscheidsrechter te gebruiken tijdens het wereldkampioenschap in Rusland. De internationale spelregelcommissie IFAB had daarvoor de weg vrijgemaakt. Toch is niet iedereen overtuigd van het systeem. Zo eist in België de VAR wekelijks een hoofdrol op in de play-offs en in de Premier League hebben de clubs tegen de invoering van het systeem gestemd. In de Champions League, het kroonjuweel van het Europese voetbal, moeten er nog niet meteen videorefs verwacht worden. Collina verdedigt het systeem, maar beklemtoont dat het niet voor alles een oplossing kan bieden. "Er zullen situaties blijven bestaan waarover er geen eensluidend antwoord is."

Tijdens het WK wordt de scheidsrechter in alle wedstrijden bijgestaan door een Video Assistant Referee. Opvallend daarbij is dat de VAR niet in de buurt van het stadion aanwezig is, zoals wel het geval is in de wedstrijden in de Jupiler Pro League, maar in een gecentraliseerde Video Operation Room (VOR) in de hoofdstad Moskou. De beelden uit de twaalf WK-stadions worden via een netwerk van glasvezelkabels naar Moskou doorgestuurd, waar de VAR ze kan bekijken.

Het team in Moskou bestaat naast de VAR ook uit drie assistenten, elk met specifieke opdrachten. De herhalingen worden klaargezet door vier operatoren, zij kiezen de beste camerastandpunten uit.

Twee Belgen in Premier League 'Team van het Jaar'

De Professional Footballers' Association (PFA), de Engelse spelersvakbond zeg maar, heeft vandaag zijn 'Team van het Jaar' in de Premier League bekend gemaakt en daarin staan ook twee Belgen: Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen. In totaal werden er vijf spelers van kampioen Manchester City opgenomen. Tottenham heeft drie vertegenwoordigers, terwijl Manchester United, Liverpool en Chelsea het elk met één speler moeten doen.

GK | David De Gea

RB | Kyle Walker

CB | Jan Vertonghen

CB | Nicolás Otamendi

LB | Marcos Alonso

MID | David Silva

MID | Kevin De Bruyne

MID | Christian Eriksen

FWD | Harry Kane

FWD | Mohamed Salah

FWD | Sergio Agüero



Fleetwood Town kiest voor enfant terrible Barton als nieuwe manager

Dat Fleetwood Town uit de League One (het derde niveau van Engeland) een nieuwe manager heeft, is niet per se schokkend nieuws. Dat die nieuwe manager niemand minder dan Joey Barton is, zal heel wat meer wenkbrauwen doen fronsen. De 35-jarige ex-middenvelder begint op 2 juni aan zijn nieuwe klus en heeft de komende drie seizoenen de leiding over de huidige nummer veertien van de League One. "Ik ben heel enthousiast over deze uitdaging, bij een club met grote ambities'', laat hij in een reactie weten. "Ik kijk ernaar uit.''

Met Barton haalt Fleetwood iemand binnen die - op z'n zachtst gezegd - niet van onbesproken gedrag is. De voormalig speler van onder meer Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers en Burnley kwam in het verleden meerdere keren in opspraak. Het ene incident was daarbij nog opmerkelijker dan het andere.

Hij werd eens veroordeeld na de mishandeling van een taxichauffeur in Liverpool, stompte tegenstander Morten Gamst Pedersen tijdens een opstootje - onder de ogen van de scheidsrechter - in zijn maag, viel ploeggenoot Ousmane Dabo aan op het trainingscomplex, drukte tijdens een feestje een sigaar uit in het oog van een medespeler, mishandelde op trainingskamp een 15-jarige fan van Everton die hem lastigviel én toonde zijn blote achterwerk aan fans van de tegenstander na een goal in de laatste minuut.

In april 2017 werd Barton nog voor anderhalf jaar geschorst door de FA, nadat bekend werd dat hij veelvuldig gokte op voetbalwedstrijden. Dat werd later teruggebracht tot vijf maanden, waarin hij aan 'geen enkele voetbal-gerelateerde activiteit' mocht deelnemen. Hij keert dus niet terug als speler, maar gaat verder als manager.

Congolese voetbalbobo opgepakt in corruptieonderzoek

Constant Omari, lid van de uitvoerende raad van de Wereldvoetbalbond FIFA, is in zijn thuisland Congo opgepakt op verdenking van corruptie. De 60-jarige Omari, die ook voorzitter is van de Congolese voetbalbond en vicevoorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF, zou staatsfondsen verduisterd hebben.

Omari werd samen met drie andere ambtenaren opgepakt. Zij zouden overheidsgeld dat bedoeld was voor Congolese clubs en het nationale elftal verduisterd hebben. De speurders zullen het viertal nu ondervragen. De ordediensten zijn in hetzelfde dossier nog op zoek naar de voorzitter van het Congolese Olympische Comité, maar die is momenteel niet te vinden.

De Bruyne op weg naar nieuwe prijs

Goed nieuws voor Kevin De Bruyne. Voortaan wordt aan het einde van het seizoen de 'Premier League Playmaker-award' uitgereikt. De prijs bekroont de speler uit de Engelse hoogste voetbalklasse die de meeste assists achter zijn naam heeft. Aan het einde van dit seizoen wordt al een eerste laureaat gelauwerd.

Onze landgenoot Kevin De Bruyne leidt momenteel de dans met 15 assists. Ploegmakkers Leroy Sane (12 stuks) en David Silva (11 eenheden) volgen op plek twee en drie. "Deze trofee is belangrijk omdat ze vrijgevigheid prijst", klinkt het bij sponsor Cadbury, de officiële snackpartner van de Premier League.

Russische veiligheidsdiensten stuiten plannen extreemrechtse fans

De Russische veiligheidsdiensten hebben de plannen verhinderd van een groep extremistische voetbalfans die komende zomer tijdens het WK in speelstad Samara voor opschudding wilden zorgen, zo maakte Yury Chaika, procureur-generaal van Rusland, bekend aan nieuwsagentschap Itar-Tass.

Het zou gaan om leden van het nationalistische T.O.Y.S., een beweging die vorig jaar voor een Russische rechtbank al een veroordeling opliep voor extremistische activiteiten. Plaatselijke media meldden toen dat leider Evgeny Gavrilov daarbij een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een stadionverbod had gekregen omdat hij zijn extreemrechtse gedachtegoed had gepropagandeerd. Leden van de groep werden eerder al beschuldigd van aanvallen op migranten. Ze hebben banden met de plaatselijke tweedeklasser Krylya Sovetov Samara, de ex-club van coach Frank Vercauteren, Jeroen Simaeys, Reginal Goreux en Gianni Bruno. Ook de Rode Duivels kunnen er terechtkomen, hun eventuele kwartfinale wordt in Kazan of Samara gespeeld.

Welke de geplande acties waren, werd niet bekendgemaakt. De Russische autoriteiten willen minder dan twee maanden voor de openingswedstrijd in de hoofdstad Moskou duidelijk maken dat de veiligheid van de fans voor, tijdens en na de wedstrijden prioritair is. Wereldwijd wordt er immers gevreesd voor het gedrag van de plaatselijke voetbalhooligans, zeker na de gebeurtenissen van tijdens het EK van 2016, toen getrainde Russische hooligans Frankrijk een tijdlang op stelten zetten. Daarnaast sleept het Russische voetbal een kwalijke reputatie op het vlak van racisme met zich mee.

Spaans international Iago Aspas heeft dijbeenblessure

Celta de Vigo-aanvaller Iago Aspas heeft in de competitiematch tegen FC Barcelona een dijblessure opgelopen. Het is nog niet duidelijk hoelang de Spaanse international buiten strijd is.

Aspas, 30, kwetste zich gisteren aan de rechterdij in de thuismatch tegen Barça, waarin hij in de 82ste minuut de 2-2-eindstand vastlegde. Met twintig competitietreffers staat de spits van Celta vierde in de schutterslijst van La Liga. Hij telt acht caps achter zijn naam en maakte daarin vier goals. Eind maart had hij met een goal en drie assists nog een ruim aandeel in de 6-1-monsterzege van Spanje tegen Argentinië.

UEFA-voorzitter Ceferin is kritisch over videoarbitrage

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is kritisch over de huidige videoarbitrage in de voetbalwereld. Er zijn, zegt hij in Gazzetta dello Sport, meer testen nodig en het systeem moet worden verbeterd om het ook in de Champions League te kunnen gebruiken.

De Wereldvoetbalbond FIFA besloot in maart de videoscheidsrechter (VAR) te gebruiken tijdens het wereldkampioenschap in Rusland (14 juni - 15 juli). De internationale spelregelcommissie IFAB had daarvoor de weg vrijgemaakt. Ceferin vindt dat de FIFA er te snel mee in heeft gestemd.

"Bij het WK krijgen we scheidsrechters te zien die nog nooit met dit systeem hebben gewerkt. Ik hoop niet dat het tot problemen leidt", zegt de 50-jarige Sloveen. "Het is te vroeg voor VAR. Dat betekent niet dat we het nooit zullen invoeren. Ooit zullen we het ook in de Champions League gebruiken, maar we hebben geen haast. De Champions League is als een Ferrari of een Porsche. Daar kun je niet meteen in gaan rijden. Je moet eerst oefenen en kijken hoe het werkt." Voor het seizoen 2019-2020 lijkt de VAR geen rol te hebben op het kampioenenbal.

Engeland oefent na WK tegen Zwitserland en Verenigde Staten

Engeland speelt dit najaar vriendschappelijke wedstrijden tegen Zwitserland en de Verenigde Staten. Op 11 september oefenen The Three Lions voor eigen publiek tegen de Zwitsers, op een nog te bepalen locatie. Op 15 november komen de Amerikanen op bezoek in Wembley.

Engeland is op het WK in Rusland de laatste tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase. De match wordt op 28 juni in Kaliningrad gespeeld.

Na de wereldbeker verhuist de aandacht naar de nieuwe UEFA Nations League. Op 8 september openen de Engelsen hun groep van drie met een clash tegen Spanje op Wembley. Een maand later trekt het team van coach Gareth Southgate naar Kroatië (12 oktober) en Spanje (15 oktober). Na de oefenmatch tegen de VS ontvangt Engeland op Wembley Kroatië (18 november).

Bailey maakt indruk tegen Bayern München

Het hoeft niet te verbazen dat Leon Bailey op de radar staat van enkele Europese topclubs. De ex-smaakmaker van Racing Genk scoorde alweer een heerlijke treffer, dit keer in de DFB-Pokal tegen nieuwbakken landskampioen Bayern München.

Het mocht dan al 1-5 staan voor de Duitse recordkampioen, de vrije trap van de Jamaicaan mocht meer dan gezien worden. Precies over het muurtje én perfect in de rechterhoek, Sven Ulreich had geen verhaal. Ondanks de prachtige treffer won Bayern uiteindelijk met 2-6 en speelt het binnenkort de finale van de Duitse beker tegen Schalke 04 of Eintracht Frankfurt.

Neymar richt zich op WK

Neymar speelt dit seizoen niet meer voor Paris Saint-Germain. Dat heeft de Braziliaanse superster, onlangs geopereerd aan een voet, op een bijeenkomst in Sao Paulo laten doorschemeren. "Het volgende onderzoek is op 17 mei, dan wordt duidelijk wanneer ik weer kan spelen", verklaarde Neymar. De laatste wedstrijd dit seizoen van PSG is twee dagen later. "Wanneer ik naar Parijs terugkeer, is nog niet duidelijk. Bijna elke dag praat ik met de mensen van de club. Je club kampioen zien worden en daar zelf niet bij zijn, is lastig, maar mijn gezondheid gaat nu voor alles."

Neymar verwacht wel dat hij in de loop van mei aan de voorbereiding met de Braziliaanse selectie op de wereldtitelstrijd in Rusland kan beginnen. "Ik doe zoveel mogelijk oefeningen, laat me dagelijks behandelen en wanneer ik weer kan trainen zal ik tot het uiterste gaan. Ik wacht al vier jaar op het WK in Rusland. Het is een droom, een kans die ik niet wil missen. Ik hoop dat ik de Wereldbeker niet op televisie ga moeten volgen en ga er wel van uit dat ik genoeg tijd ga hebben om me klaar te stomen. Als alles goed gaat, kom ik sterker terug dan voorheen." In afwachting speelt Neymar videospelletjes en poker met zijn vrienden.

Agüero is maand out

Manchester City-aanvaller Sergio Agüero heeft een kijkoperatie ondergaan aan zijn knie. De Argentijn staat een maand aan de kant, maar raakt fit voor het WK. Agüero had al een tijdje last van zijn knie en na een tackle in de match tegen Manchester United verergerde de blessure. Gisteren ging hij bij dokter Cugat in Barcelona onder het mes. Man City stemde in met de operatie omdat de titel al binnen is. Over minder dan twee maanden speelt Argentinië zijn eerste WK-match tegen IJsland.

Er is ook goed nieuws voor Manchester City. De kersverse landskampioen werd door het sportarbitragehof TAS vrijgesproken in een zaak over een transfer van een jeugdspeler. City had een 16-jarige Argentijn aangetrokken en riskeerde zo een transferverbod van twee jaar, maar zo ver kwam het dus niet. (KTH)

Guadalajara wint in finale Concacaf

Guadalajara heeft een grote stap gezet op weg naar winst van de Champions League in de Concacaf-regio (Noord-en Midden-Amerika en het Caribisch gebied). De Mexicaanse voetbalclub won in Canada in de finale met 2-1 van Toronto FC. De return in het Guadalajara Estadio Akron is volgende week.

Rodolfo Pizarro bracht Guadalajara al na 2 minuten spelen op voorsprong. Toronto kwam in de 18de minuut langszij via Jonathan Osorio. Het winnende doelpunt kwam op naam van Alan Pulido.

Vorig jaar ging de eindzege naar Pachuca, ook uit Mexico. Toronto kan de eerste Canadese club worden die de Champions League van de Concacaf wint.

Dortmund wuift Batshuayi uit

Met pijn in het hart, een groepsfoto en een door alle spelers gehandtekend shirt met het nummer 11 van boezemvriend Marco Reus nam Michy Batshuayi gisteren afscheid van Dortmund. "Niets dan liefde voor jullie allemaal, #Echte Liebe", schreef de geblesseerde Rode Duivel bij de foto en hij wenste zijn ex-ploegmaats succes. Het was zijn laatste dag in Duitsland. Batshuayi, op krukken en met een beschermend verband om de linkerenkel, reisde daarna door naar Londen. Bij werkgever Chelsea wordt hij verwacht voor verdere onderzoeken van de gehavende enkel. Tegen collega-Rode Duivels liet hij verstaan dat hij zeker fit raakt voor het WK. Zijn inactiviteit wordt tussen vier en zes weken geschat. Zonder terugval haalt hij makkelijk de deadline. Batshuayi lag bij Dortmund enorm goed in de groep. Maatje Reus riep zijn bestuur zelfs op om Batsman definitief vast te leggen. Na het seizoen waagt Dortmund mogelijk een poging, maar Chelsea wil eerst een nieuwe trainer aanstellen alvorens een knoop door te hakken in het dossier. (KTH)

Duitse VAR-penalty ongeldig?

Na de omstreden strafschop die Mainz in de rust tegen Freiburg (2-0) mocht trappen, is het de vraag of Freiburg een klacht zal indienen om de match te herspelen. Ref Winkmann had de eerste helft al afgefloten toen hij op advies van de videoref het handspel van Freiburg net voor de rust alsnog bestrafte met een penalty. De spelers moesten uit de catacomben weer het veld op. Volgens de FIFA-regels mag een ref echter een beslissing niet meer veranderen als de wedstrijd beëndigd is en zich buiten het veld begeeft. Winkmann zou het veld even verlaten hebben, maar al op het veld contact hebben gehad met de videoref. (BF)

El Hadary straks de oudste?

Door het uitvallen van hun eerste doelman, zal Essam El Hadary de Egyptische nummer één zijn in Rusland. El Haddary (45) kan zo de oudste speler ooit worden in de WK-geschiedenis. Het huidige record staat op naam van de Colombiaanse doelman Faryd Mondragon. (DPB)