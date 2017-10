FT buitenland: twee Belgen (ex-KV Mechelen) bij beste jongste talenten ter wereld - wordt 30-jarige coach opvolger Ancelotti bij Bayern? 14u18 0 rv Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Twee Belgen bij jongste talenten ter wereld

De Britse krant The Guardian heeft een lijstje opgesteld met de grootste talenten die geboren zijn in het jaar 2000. Er was plaats voor 60 jonge voetballers en er zitten ook twee Belgen bij. De 17-jarige Antwerpenaar Keres Masangu doorliep dan wel de jeugdreeksen van KV Mechelen, maar hij zet nu verder stappen bij de jeugd van AS Roma. De ook al 17-jarige Flor Van Den Eynden ruilde KV Mechelen dan weer in voor het Italiaanse Inter. Beide jongelingen krijgen dan ook een vermelding van The Guardian voor hun talent.

Gecontesteerde Piqué: "Ik ga door als international"

Barcelona-verdediger Gerard Piqué heeft vanmiddag duidelijkheid geschonken over zijn toekomst als Spaans international. Piqué, die er geen geheim van maakt zich meer Catalaan dan Spanjaard te voelen, wil de negatieve sfeer rond zijn persoon omkeren en wil doorgaan als international. Piqué liet de voorbije dagen doorschemeren te willen stoppen als international, als dat de wens van het Spaanse publiek zou zijn.



"Beledigd worden is niet prettig", opende een getekende Piqué de persconferentie. "Maar het is een uitdaging voor me. Mijn doel is om de sfeer rond mijn persoon te keren. De dialoog is de oplossing voor Spanje. Ik wil ook praten en dit probleem oplossen. Ik ben hier vandaag aangeschoven om al jullie vragen te beantwoorden, hoe lang het ook duurt."



De verdediger gelooft nog steeds in de Catalaanse onafhankelijkheid. "Ik geloof dat Catalanen het recht hebben om te stemmen over hun toekomst en respecteer iedereen die een andere opvatting heeft", vervolgde Piqué. "Iedereen mag zijn mening geven, dus waarom voetballers niet? Ondanks alles heb ik mij altijd thuisgevoeld bij het nationale team. Ik kom hier al sinds mijn vijftiende, dit is als een familie voor me. Je kunt mijn toewijding niet in twijfel trekken. Ik ben erg trots op de titels die ik met Spanje gewonnen heb."



Piqué wilde sowieso stoppen na het WK in Rusland. Een eerder afscheid, dat hij zelf de afgelopen dagen niet onmogelijk achtte, sluit hij nu uit. "Ik heb wel nagedacht over stoppen. Dat zou het makkelijker maken voor mijn ploeggenoten, maar het zou ook een overwinning zijn voor de mensen die me uitfluiten. Het gesprek aangaan is de oplossing. Nu wordt alles geradicaliseerd. Als ik iedereen die me uitfluit mee uit eten neem en met ze praat, dan fluiten ze niet meer."

Photo News

Photo News

José Mourinho geeft naam aan straat in geboortestad Setubal

José Mourinho heeft zijn naam gegeven aan een straat in zijn geboortestad Setubal. Dat heeft Manchester United bekendgemaakt. Het stadsbestuur herdoopte de Rua da Saude in Avenida José Mourinho, ter erkenning van wat 'The Special One' in zijn voetbalcarrière bereikt heeft.



"Uiteraard ben ik dankbaar en fier", reageerde Mourinho. "Setubal is de enige plaats waar ik mezelf kan zijn, waar ik me 'Ze Mario' (zijn Portugese bijnaam, red) voel. Hier wandel ik op straat en behandelen de mensen mij zoals ik het graag heb. Ik hou echt van de stad."



Mourinho was tot dusver als coach erg succesvol bij onder meer FC Porto, Chelsea, Inter en Real Madrid. In zijn loopbaan veroverde hij tweemaal de Champions League en de UEFA Cup/Europa League, en kroonde hij zich achtmaal tot landskampioen in vier verschillende landen. Momenteel is hij aan de slag bij Manchester United, waar hij Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini onder zijn hoede heeft.

EPA

30-jarige succescoach opvolger Ancelotti bij Bayern?

Bij Bayern München zijn ze er zeker van wie de opvolger wordt van Carlo Ancelotti. En Pep Guardiola weet het ook al, zo laat president Uli Hoeness weten na een lunch met de Spanjaard.



Tegenover Abendzeitung München laat Hoeness weten dat hij samen met Guardiola de nodige expertise heeft uitgewisseld. Ook de nieuwe trainer van Die Rekordmeister werd dus besproken met de coach van Manchester City, die Bayern van 2013 tot 2016 onder zijn hoede had. "Ik heb ook tegen hem gezegd dat we de nieuwe trainer in de komende dagen bekend maken."



Volgens het Duitse blad Kicker is Thomas Tuchel een belangrijke kandidaat, maar niet de enige naam die circuleert. Ook Julian Nagelsmann van Hoffenheim is een optie. De Duitser zou in de zomer overkomen en tot die tijd zou een interim de taak waarnemen. Dit heeft de voorkeur van Hoeness. Op dit moment is assistent-trainer Willy Sagnol de belangrijkste man op de bank bij Bayern.

EPA Julian Nagelsmann, momenteel coach van Hoffenheim

AFP Uli Hoeness

FIFA geeft Adrien Silva niet vrij aan Leicester City

De wereldvoetbalbond FIFA heeft de 'lastminutetransfer' van Adrien Silva niet erkend, waardoor de Portugese middenvelder niet kan uitkomen voor zijn nieuwe club Leicester City. De FIFA wees het protest van The Foxes vandaag af.



Leicester kwam op 31 augustus, de laatste dag van de zomerse transferperiode, tot een akkoord met Sporting Lissabon. Silva zou voor een bedrag rond de 24 miljoen euro de overgang maken. Het vereiste papierwerk kwam echter veertien seconden te laat binnen bij de FIFA.



Leicester diende een officieel protest in bij de FIFA om het speelverbod ongedaan te krijgen, maar de wereldvoetbalbond bleef onverbiddelijk. Pas in januari, als de transfermarkt weer opent, kan de 28-jarige Silva meedoen bij Leicester. Adrien Silva was vorig seizoen bij Sporting goed voor zes goals en vier assists in 36 wedstrijden.

Photo News Adrien Silva (l)