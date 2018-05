FT buitenland: Tuchel nieuwe coach PSG - Italiaanse voetbalbond bevestigt: "Mancini nieuwe bondscoach" - Buffon kondigt donderdag mogelijk afscheid aan Redactie

14 mei 2018

21u54 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Nederland plaatst zich als laatste voor de halve finales op EK U17

Nederland heeft zich als vierde en laatste geplaatst voor de halve finale op het EK voetbal voor jongens onder zeventien. Nederland versloeg in de laatste kwartfinale Ierland na strafschoppen met 5-4. Na de reguliere speeltijd stond 1-1 op het scorebord.

Eerder op de dag plaatsten de jonge Duivels zich al voor de laatste vier. Ze klopten titelverdediger Spanje met 2-1. Donderdag wacht bij de laatste vier een confrontatie met Italië. De finale staat zondag op het programma.

Italiaanse voetbalbond bevestigt: "Mancini wordt de nieuwe bondscoach"

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft maandag officieel bevestigd dat Roberto Mancini de nieuwe bondscoach wordt. De 53-jarige Mancini, die het voorbije seizoen coach was van Zenit Sint-Petersburg, volgt Giampiero Ventura op die er niet in slaagde Italië naar het WK in Rusland te loodsen. Hij wordt dinsdag om 12u00 voorgesteld.

Mancini, die als speler een sierlijke middenvelder was bij Bologna (1981-1982), Sampdoria (1982-1997), Lazio (1997-2001) en Leicester City (2001), heeft er ook als trainer al een succesvolle carrière opzitten. Na zijn debuut bij Fiorentina (2001-2002) volgden passages bij Lazio (2002-2004), Inter Milaan (2004-2008 en 2014-2016), Manchester City (2009-2013), Galatasaray (2013-2014) en Zenit (2017-2018). Op zijn palmares staan onder meer drie Italiaanse landstitels (2006, 2007 en 2008), één Engelse landstitel (2012), vier Italiaanse bekers (2001, 2004, 2005 en 2006) en één Engelse beker (2011).

Mancini krijgt bij Italië de taak het elftal opnieuw herop te bouwen. De Squadra Azzurra kon zich niet plaatsen voor het WK in Rusland. Zijn eerste opdrachten zijn drie vriendschappelijke interlands de komende weken. Eerst wacht in het Zwitserse Sankt Gallen Saoudi-Arabië (28 mei), vervolgens wordt tegen Frankrijk (1 juni) gespeeld in Nice om ten slotte te eindigen in Turijn met een interland tegen Nederland (4 juni).

Gianluigi Buffon kondigt donderdag mogelijk afscheid aan

Juventus heeft laten weten donderdagmiddag (om 11u30) een persconferentie te organiseren voor doelman Gianluigi Buffon. Mogelijk zou hij dan het einde van zijn carrière aankondigen.

Juventus geeft voorlopig geen verdere uitleg, maar Italiaanse media berichten in groten getale dat Buffon op de persconferentie zijn afscheid zal aankondigen. De 40-jarige doelman werd zondag voor de negende keer kampioen van Italië met Juventus, een record.

Zaterdag speelt Juve zijn laatste competitiewedstrijd, thuis tegen Hellas Verona. Dat zou dan het laatste officiële duel van Buffon kunnen worden.

Het is nog niet bekend of Buffon ook nog een afscheid zal krijgen bij Italië. De Squadra Azzurra speelt de komende weken nog drie vriendschappelijke interlands. De laatste, op 4 juni, vindt plaats in Turijn, tegen Nederland.

Munir El Haddadi vangt bot bij het TAS

Het Internationaal Tribunaal voor de Sport (TAS) heeft het beroep van Munir El Haddadi en de Marokkaanse voetbalbond verworpen. De Spaans-Marokkaanse aanvaller wilde voor het TAS proberen de uitspraak van de Wereldvoetbalbond FIFA aan te vechten, die niet had toegestaan dat Munir, die in 2014 al één interland voor Spanje betwistte, nu voor Marokko zou kunnen uitkomen.

El Haddadi werd in september 1995 in het Spaanse El Escorial geboren en is in het bezit van de Spaanse en de Marokkaanse nationaliteit. Marokko is immers het geboorteland van zijn vader. De 22-jarige winger van FC Barcelona, momenteel op uitleenbasis bij reeksgenoot Alaves aan de slag, werd enkele jaren geleden als een absoluut toptalent beschouwd en dus aarzelde toenmalig bondscoach Vicente del Bosque niet om hem in september 2014 op negentienjarige leeftijd voor de eerste keer op te roepen voor de Spaanse nationale ploeg. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina mocht hij dertien minuten voor tijd invallen voor Koke en zo was zijn eerste cap een feit. Het zou daarbij ook blijven voor de voormalige jeugdinternational: in de daaropvolgende jaren bleef de verwachte doorbraak uit en deemsterde hij weg bij Barça, dat hem eerder al uitleende aan Valencia. Eind dit seizoen loopt zijn contract in de Catalaanse hoofdplaats af en zal hij andere oorden moeten opzoeken.

Op een nieuwe selectie voor La Roja moet El Haddadi dus voorlopig niet hopen en in maart bleek plots dat hij voor Marokko wou uitkomen. De Marokkaanse Voetbalfederatie (FRMF) diende daarvoor een verzoek in bij de FIFA, maar dat werd door de Wereldvoetbalbond al snel afgewezen. Eens een voetballer speelminuten gekregen heeft bij een nationale ploeg, mag hij nadien immers niet meer voor een ander land uitkomen. Omdat het slechts over één interland gaat, toen de speler bovendien nog erg jong was, hoopten de Marokkaanse federatie en El Haddadi bij het TAS nu een uitzonderingsmaatregel te bekomen. Maar het TAS oordeelde dat de FIFA gelijk had.

Een positieve uitspraak had voor een bizarre situatie zorgen op het WK, want zowel Spanje als Marokko zijn in groep B ondergebracht. Het onderlinge duel wordt op 25 juni in Kaliningrad gespeeld. De twee overige landen in de groep zijn Europees kampioen Portugal en Iran.

Thomas Tuchel nieuwe trainer PSG

De Duitser Thomas Tuchel volgt Unai Emery op als hoofdcoach bij Paris Saint Germain. Hij tekende een contract voor twee seizoenen bij de club van Thomas Meunier. Tuchel is geen onbekende in het internationale voetbal. Hij zat sinds eind vorig seizoen zonder club, nadat hij na twee seizoenen moest vertrekken bij Borussia Dortmund.

"Het is met veel vreugde, fierheid en ambitie dat ik PSG, één van de grootste clubs ter wereld, zal vervoegen", opende Tuchel na het tekenen van zijn contract. "Ik ben ongeduldig om te kunnen starten en te werken met de topspelers van deze club. Met mijn staf zal ik proberen het team te pushen naar het allerhoogste niveau. Er zit enorm veel potentieel in deze club. Ik kijk er naar uit aan de slag te gaan en het Parc des Princes, een mythisch stadion in het Europees voetbal, te ontdekken."

Het aflopende contract van vorig trainer Emery werd niet verlengd na een "teleurstellend" seizoen, waarin PSG alle nationale prijzen pakte, maar in de Champions League strandden de Parijzenaars al in de achtste finales tegen Real Madrid. Aan Tuchel om de torenhoge ambities van de sjeiks waar te maken.

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée de Thomas Tuchel au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle !



Le technicien allemand a signé un contrat de deux ans avec le club champion de France 🔴🔵 Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

Saoedische WK-ref voor het leven geschorst

Fahad Al Mirdasi, scheidsrechter uit Saoedi-Arabië, is door zijn federatie voor het leven geschorst wegens matchfixing. Gisteren bevestigde de organisatie nog dat het onderzoek liep, maar wou geen verdere commentaar geven. Nu komen ze dus met een officiële beslissing naar buiten. Hij wordt voor het leven geschorst.

Al Mirdasi heeft bekend dat hij vorige week een van de finalisten in het nationale bekertoernooi via een bericht op zijn mobiele telefoon had benaderd met een voorstel om de uitslag van het duel te manipuleren, in ruil voor een flink geldbedrag. De betrokken club maakte meteen melding van de illegale handelswijze van de scheidsrechter. Daarop werd hij door de politie gearresteerd. Zijn telefoon en diverse simkaarten zijn voor nader onderzoek in beslag genomen.

Extra pijnlijk voor Al Mirdasi: de 32-jarige spelleider zou komende zomer normaal gezien fluiten op het WK in Rusland. Die droom ziet hij nu dus abrupt uiteenspatten. Vorig jaar was hij er ook al bij op de Confederations Cup.

Perugia trekt oud-topverdediger Nesta aan om promotie te bewerkstelligen

Serie B-club Perugia heeft voormalig topverdediger Alessandro Nesta aangetrokken als nieuwe hoofdcoach. Voor de 42-jarige Nesta is het zijn eerste trainersklus in Europa, na een eerder passage bij de Amerikaanse tweedeklasser Miami FC (2016-2017). Hij volgt de zaterdag ontslagen Roberto Breda op.

Nesta moet Perugia helpen opnieuw te promoveren naar de Serie A. De Umbrische club verzekerde zich, op één speeldag van het einde in de Italiaanse tweede klasse, al van deelname aan de play-offs voor het derde en laatste promotiebewijs. Het staat momenteel achtste, hetgeen goed is voor het laatste ticket voor die eindronde.

AC Perugia werd in 2010 failliet verklaard, maar vervolgens heropgericht. De club speelde voor het laatst op het hoogste niveau in Italië in het seizoen 2003-2004.

Als speler was Nesta actief bij achtereenvolgens Lazio (1993-2002), AC Milan (2002-2012), het Canadese Montréal Impact (2012-2013) en het Indische Chennaiyin (2014). Hij won onder meer drie Italiaanse titels (1999, 2004 en 2011), drie Italiaanse Bekers (1998, 2000 en 2003) en twee maal de Champions League (2003 en 2007). De 78-voudig Italiaans international werd in 2006 ook wereldkampioen met de Squadra Azzurra.

Ajax plukt Zakaria Labyad weg bij FC Utrecht

Ajax heeft de komst van de Marokkaanse middenvelder Zakaria Labyad bekendgemaakt. Labyad komt komende zomer over van FC Utrecht en tekende voor vier seizoenen in de Johan Cruijff ArenA.

De 25-jarige Labyad volgt zo zijn coach Erik Ten Hag, die in de winterstop FC Utrecht verliet voor Ajax. De Nederlandse Marokkaan, die geboren werd in Utrecht, begon zijn profcarrière bij PSV (2009-2012). Nadien volgden passages bij Sporting Lissabon (2012-2013 en 2015-2016), Vitesse (2013-2015), Fulham (2016) en FC Utrecht (2017). Tussen de zomer van 2016 en januari 2017 zat hij een half jaar zonder contract.

Vooraleer de overstap naar Amsterdam te maken heeft Labyad met FC Utrecht nog twee belangrijke wedstrijden voor de boeg. De club uit de Domstad speelt nog de finale van de play-offs om het laatste Europese ticket in Nederland tegen Vitesse.

"Arteta favoriet van CEO om trainer Arsenal te worden"

Verschillende Engelse media zijn het erover eens dat Mikel Arteta de grote favoriet is van CEO Gazidis om Arsène Wenger op te volgen bij Arsenal. De Spanjaard speelde in zijn carrière maar liefst 150 matchen voor de Gunners en is momenteel actief als assistent-trainer bij kampioen Manchester City.

Arsenal kondigde eerder al aan dat het de nieuwe hoofdcoach voor de start van het WK in Rusland zou voorstellen. De club wacht op een definitief antwoord van Massimiliano Allegri (Juventus) en voert ook nog gesprekken met andere kandidaten.

Christian Kabasele komt ongehavend uit botsing met reclamebord

Christian Kabasele heeft geen blessure opgelopen in de competitiewedstrijd tegen Manchester United. Dat meldt zijn club Watford op Twitter. De Rode Duivel botste op Old Trafford tegen een reclamebord en moest meteen vervangen worden.

Kabasele werd zondag in de wedstrijd tegen Manchester United (1-0-nederlaag) in de 21e minuut naar de kant gehaald nadat hij onzacht in aanraking was gekomen met een reclamebord. Het was aanvankelijk niet duidelijk hoe ernstig de blessure was, maar maandag meldde Watford op Twitter dat hij geen blessure heeft opgelopen. Daardoor blijft de 27-jarige verdediger beschikbaar voor het WK in Rusland. Bondscoach Roberto Martinez maakt op maandag 21 mei om 12u zijn 23-koppige selectie en twaalf reserven voor het WK bekend.

Kabasele stuurde maandag zelf ook een tweet de wereld in. Hij schreef dat Watford een moeilijk seizoen achter de rug had en bedankte de supporters voor hun steun. Hij beloofde dat zijn ploeg volgend seizoen sterker zal zijn dan ooit tevoren.

🇧🇪 | We’re pleased to confirm that @chriskabasele27 has been cleared of any injury concern following #watfordfc’s game at @ManUtd yesterday & the @BelRedDevils defender is available for @FIFAWorldCup selection 💪 pic.twitter.com/DLaCVd8kXg Watford Football Club(@ WatfordFC) link

Sepp De Roover wordt bestuurder bij NAC

Sepp De Roover treedt toe tot de raad van commissarissen van zijn ex-club NAC Breda. De 33-jarige voormalig Rode Duivel krijgt bij de Nederlandse eersteklasser de portefeuille voetbalzaken.

De Roover speelde tussen 2012 en 2015, toen hij zijn carrière beëindigde, voor NAC. De rechtsachter heeft ook een verleden bij onder meer Lokeren, Groningen, Sparta en FC Eindhoven.

Twee keer droeg De Roover het shirt van de nationale ploeg, in 2009 tijdens de oefenduels tegen Hongarije en Qatar.

Stuttgart betaalt negen miljoen euro voor beloftevolle rechtsback van Man City

Pablo Maffeo, een 20-jarige Spaanse rechtsachter, heeft een vijfjarig contract ondertekend bij VfB Stuttgart. Dat meldt de Duitse club op zijn website. VfB Stuttgart zou zo'n negen miljoen euro betalen aan Manchester City, Maffeo's huidige club.

Maffeo werd dit seizoen door Manchester City uitgeleend aan het Spaanse FC Girona. De Spaanse jeugdinternational kwam er 32 keer in actie en leverde 2 assists af. Manchester City plukte Maffeo op 15-jarige leeftijd weg bij Espanyol, maar Maffeo kwam bij de Engelse kampioen sindsdien slechts drie keer in actie. Volgens de Duitse krant Bild betaalt VfB Stuttgart zo'n negen miljoen euro voor Maffeo en is hij daarmee meteen de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis.

VfB Stuttgart maakte van de gelegenheid gebruik om ook zijn andere transfers bekend te maken. Zo komt de 20-jarige Duitse centrale verdediger Marc-Oliver Kempf over van SC Freiburg en maakt de 20-jarige Kroatische linkervleugelverdediger Borna Sosa de overstap van Dinamo Zagreb. VfB Stuttgart plukte ook de 18-jarige Poolse middenvelder David Kopacz weg bij de jeugd van Borussia Dormtund en legde hem onder contract tot 2020. De laatste inkomende transfer was de 17-jarige Duitse aanvaller Roberto Massimo. Hij komt over van de jeugd van Arminia Bielefeld, maar wordt meteen weer uitgeleend aan zijn ex-club.

Tot slot meldde VfB Stuttgart ook dat het het contract van de 29-jarige Argentijnse linkervleugelverdediger Emiliano Insúa had verlengd. Zijn aflopend contract werd met twee seizoenen en een optie voor een derde seizoen verlengd. Insúa kwam in de zomer van 2015 van Atlético Madrid en kostte toen zo'n vier miljoen euro. Ook de 29-jarige Duitse reservedoelman Jens Grahl tekende bij tot 2020.