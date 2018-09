FT buitenland: Tsjechische bondscoach stapt op De voetbalredactie

11 september 2018

Tsjechische bondscoach stapt op

De Tsjechische bondscoach Karel Jarolim stopt er na twee jaar mee. Jarolim nam de beslissing na de zware 5-1-nederlaag in de oefeninterland tegen Rusland, de zwaarste nederlaag ooit sinds het land in 1993 onafhankelijk werd. "Het team heeft een nieuwe impuls nodig", aldus de 62-jarige Jarolim. Tsjechië verloor eerder ook al met 1-2 van Oekraïne in de Nations League. "De situatie was niet langer houdbaar", aldus Martin Malik, voorzitter van de Tsjechische voetbalbond. Jaroslav Silhavy, ex-trainer van Slavia Praag, is in beeld om Jarolim op te volgen.