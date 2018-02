FT buitenland: Transseksueel Hannah toegelaten in Australisch vrouwenvoetbal Redactie

14 februari 2018

13u50

Fortuna Sittard zet Sunday Oliseh nu definitief op straat

De Nederlandse tweedeklasser Fortuna Sittard heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met coach Sunday Oliseh. De Nigeriaan was iets meer dan een jaar aan de slag in Nederlands Limburg. Eind januari leek zijn ontslag al vast te staan, maar toen stelde het clubbestuur de beslissing uit. De voormalig bondscoach van zijn land was in België actief als speler (FC Luik en Racing Genk), coach (Verviers en Wezet) en technisch directeur (Eupen).

Slechte sportieve resultaten waren niet de oorzaak van het vertrek van Oliseh. Fortuna, een traditieclub die in 2002 voor het laatst actief was in de Eredivisie, staat 24 speeldagen op de derde plaats in de Nederlandse Eerste Divisie (tweede klasse), met 44 punten na 24 speeldagen. Promotie behoort nog steeds tot de mogelijkheden. De verhoudingen tussen de clubleiding en Oliseh waren echter al tijden moeizaam en gespannen.

De aanstelling van de 43-jarige Oliseh bij Fortuna Sittard was vorig jaar een verrassing. Als speler was Oliseh na FC Luik (1990-1994) nog actief voor Reggiana (1994-1995), FC Keulen (1995-1997), Ajax (1997-1999), Juventus (1999-2000), Borussia Dortmund (2000-2002 en 2004-2005), VfL Bochum (2002-2004) en Racing Genk (2005-2006).

Hij won met Ajax een titel (1998) en twee bekers (1998 en 1999). Ook met Dortmund won Oliseh een titel (2002) en verloor hij de finale van de UEFA Cup (2002). De 54-voudig Nigeriaans international won in 1994 ook de Afrika Cup en pakte olympisch goud op de Spelen van 1996 in Atlanta.

Na zijn spelerscarrière werd Oliseh technisch directeur bij tweedeklasser Eupen (2007) en coach van derdeklassers Verviers (2008-2009) en Wezet (2015). In juli 2015 volgde hij Stephen Keshi (ex-Lokeren en Anderlecht) op als bondscoach van Nigeria, maar na zeven maanden stapte hij zelf opnieuw op na het uitblijven van betalingen.

Transseksueel mag meespelen bij de vrouwen

De Australische voetbalbond (AFL) heeft toesteming gegeven aan Hannah Mouncey (geboren als Callum Mouncey) om aan te treden in de tweede klasse van het vrouwenvoetbal (semi-profniveau). Mouncey, een voormalig handballer, stond in de belangstelling van verschillende clubs, maar zag haar inschrijving om gedraft te worden in eerste instantie verworpen worden door de Australische profliga (AFLW). Die beslissing werd gemotiveerd door haar lengte (1m90). Ze zou zo fysiek buiten categorie zijn, klonk het.

De beslissing werd echter teruggedraaid door de Australische voetbalbond en dat stemde Mouncey tevreden. "Ik feliciteer de AFL met haar beslissing", liet ze optekenen op Twitter. "Ik hoop dit seizoen nog te kunnen spelen. Ik wil de AFL evenwel niet bedanken. Dat zou ongepast zijn, omdat de bond me enkel heeft toegestaan te doen hetgeen elke Australische vrouw kan."

To all those who said I was too masculine, that I should be shot, that all I deserved was cancer, that I should be embarrassed to go out in public- here’s just how embarrassed I am pic.twitter.com/NoDpDIhDln Hannah Mouncey 🤾‍♀️(@ HannahMouncey) link

Wanda verkoopt haar belang in Atlético

De Chinese vastgoedreus Wanda gaat haar belang in de Spaanse topclub Atlético Madrid verkopen aan de Israëlische investeringsroep Quantum Pacific. Dat maakte de club van Rode Duivel Yannick Carrasco vandaag bekend. De Chinezen, die ook de naam van het nieuwe Atlético Madrid-stadion dragen, hadden 17 procent van de aandelen in handen.

Quantum Pacific, een holding van miljardair Idan Ofer die voornamelijk gespecialiseerd is in de petroleumsector, kocht zich in november vorig jaar voor vijftig miljoen euro in in de Madrileense club. Het veroverde zo 15 procent van de aandelen. Daar komt nu nog eens 17 procent bovenop.

Wanda blijft wel aan de club verbonden als sponsor en als naamsponsor van het stadion, Wanda Metropolitano. Het conglomeraat moest de voorbije weken harde klappen incasseren op de Chinese vastgoedmarkt. Het verkoopt nu haar aandelen om haar zware schuldenlast af te lossen, die voortkwam na zijn hand te hebben overspeeld in buitenlandse investeringen. De meerderheid van de aandelen van de Madrileense club blijft in handen van Miguel Angel Gil en Enrique Cerezo, respectievelijk de algemeen directeur en voorzitter van Atlético.

Yannick Carrasco en co kennen vooralsnog een wisselvallig seizoen. In de Primera Division staat Atlético knap tweede, op zeven punten van leider Barcelona. In de Champions League (eerste ronde) en de Copa del Rey (kwartfinales) werd het team echter verrassend snel uitgeschakeld.

Godin morgen beschikbaar

Atlético Madrid kan donderdag in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League bij FC Kopenhagen opnieuw rekenen op haar Uruguayaanse verdediger Diego Godin. Godin verloor anderhalve week geleden drie tanden tijdens de thuiswedstrijd tegen Valencia (1-0).

De 113-voudig Uruguayaans international kwam tijdens de wedstrijd zwaar in botsing met Valencia-doelman Neto. Godin, die vrijdag zijn 32e verjaardag viert, onderging nadien een medische ingreep. Ondertussen heeft hij de trainingen opnieuw kunnen hervatten. Atlético Madrid, met Rode Duivel Yannick Carrasco in de rangen, is een tweevoudig winnaar van de Europa League (2010 en 2012).