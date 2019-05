FT buitenland. Transferverbod Chelsea blijft - Fellaini scoort weer - Blatter wil FIFA én Infantino vervolgen Redactie

08 mei 2019

22u16

Bron: Belga/ANP 0

Real Madrid en Adidas verlengen hun sponsorovereenkomst

Real Madrid en kledingmerk Adidas hebben hun sponsorovereenkomst verlengd tot en met 2028. Dat liet de Duitse sportgigant vandaag weten, zonder de financiële details van de deal mee te delen. De overeenkomst tussen de Koninklijke, dat geen al te best seizoen kent en pas derde staat in de Primera Division, en Adidas, loopt nu tot juni 2028. Adidas produceert al sinds 1998 de witte truitjes van de club van de doelman Thibaut Courtois en coach Zinédine Zidane.

Real Madrid zag voor deze nieuwe deal gesloten werd zijn inkomsten al gevoelig stijgen, tot 750.9 miljoen euro in het seizoen 2017-2018. De club trekt 525 miljoen euro uit voor de renovatie van zijn Estadio Santiago Bernabeu, die tegen 2022 afgerond zou moeten zijn.

Blatter wil FIFA en opvolger Infantino vervolgen

Sepp Blatter is van plan naar het gerecht te stappen om de FIFA en diens voorzitter Gianni Infantino aan te klagen. Volgens de Zwitser, zelf jarenlang hét gezicht van de Wereldvoetbalbond, is zijn reputatie besmeurd door een stroom van “foute informatie”.

“Ik start een gerechtelijke procedure tegen Gianni Infantino en de FIFA”, bevestigt Blatter in het Zwitserse magazine Weltwoche. “Ik heb er genoeg van. Te veel is te veel.”

De 83-jarige Blatter werd in 2015 in volle FIFA-gate uit zijn functie als voorzitter van de wereldvoetbalbond ontheven omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan corruptie. “Wat de FIFA beweert en naar buiten brengt over mijn inkomsten is verkeerd. Daarmee beschadigen ze mijn reputatie”, stelt Blatter. Hij ontkent onder meer na het WK van 2014 in Brazilië een bonus van 12 miljoen Zwitserse frank (10,5 miljoen euro) te hebben gekregen. “Dat is valse informatie”, benadrukt hij.

De Zwitser voegde eraan toe dat na zijn aftreden valse verklaringen over hem zijn afgelegd en zei te betreuren dat de FIFA meerdere bezittingen die in beslag waren genomen nooit heeft teruggegeven. Hij gaat onder meer om een collectie tophorloges en persoonlijke documenten. “De manier waarop mijn opvolger mij heeft behandeld, is onbegrijpelijk. Zeker als je weet dat hij een heel winstgevende organisatie heeft geërfd”, besluit Blatter.

Leicester City neemt afscheid van kampioenenmakers Okazaki en Simpson

De Japanse aanvaller Shinji Okazaki (33) en de Engelse rechtsachter Danny Simpson (32) zijn bezig aan hun laatste weken bij Leicester City. De twee waren vaste waarden in het team dat in 2016 verrassend kampioen werd in de Premier League. Hun aflopende contract wordt niet verlengd, zo bevestigen de Foxes woensdag.

Okazaki ruilde in de zomer van 2015 Mainz voor Leicester. In zijn eerste seizoen in Engelse loondienst, het kampioenenjaar van Leicester, was hij als spitsbroeder van Jamie Vardy goed voor vijf competitiegoals en twee assists in 36 matchen.

Dit seizoen bleef zijn inbreng beperkt tot twintig optredens, vaak als invaller. Hij scoorde geen enkele keer.

Danny Simpson, die nog een verleden heeft bij Antwerp (in 2006), speelde in het kampioenenjaar 30 competitiematchen voor Leicester. Dit seizoen mocht hij slechts vijf keer opdraven in de Premier League.

Hamburg moet promotie afdwingen zonder Orel Mangala

Hamburg kan in de strijd om promotie naar de Duitse hoogste klasse geen beroep meer doen op Orel Mangala. De 21-jarige Belgische middenvelder, die wordt gehuurd van Stuttgart, heeft op training een spierscheurtje in de rechterdij opgelopen. Hij staat twee tot drie weken aan de kant, zo maakte de traditieclub bekend.

Mangala is centraal op het middenveld een vaste waarde bij Hamburg, dat met nog twee speeldagen te gaan op de vierde plaats staat met 53 punten. Dat zijn er evenveel als nummer drie Union Berlijn en een minder dan SC Paderborn. Keulen is al zeker van de titel met 62 punten.

De top twee promoveert, de nummer drie speelt barrages tegen de nummer zestien uit de Bundesliga.

Zondag speelt HSV de topper bij Paderborn, volgende week zondag wacht nog een thuismatch tegen rode lantaarn Duisburg.

#Update: Leider hat sich die Befürchtung bewahrheitet: Orel #Mangala hat sich im gestrigen Training einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen und wird damit zwei bis drei Wochen ausfallen. Wir wünschen eine gute Besserung, Orel! #nurderHSV pic.twitter.com/TpA4FLlWVd Hamburger SV(@ HSV) link

Ontslagen Pusic is trainer van het jaar in Nederlandse tweede klasse

Marino Pusic, die eerstedivisieclub FC Twente naar de titel leidde maar vervolgens toch werd ontslagen, is door trainers en aanvoerders in de Nederlandse tweede klasse gekozen tot trainer van het jaar.

De 47-jarige Pusic, een geboren Joegoslaaf die al zijn hele trainerscarrière actief is in Nederland, werd in maart vorig jaar gepromoveerd tot hoofdtrainer van FC Twente na het ontslag van Gertjan Verbeek. Hij kon toen de degradatie uit de Eredivisie niet meer voorkomen, maar slaagde er wel in het team meteen terug te laten promoveren. De club zette hem dinsdag, ondanks een doorlopende verbintenis, aan de deur “omdat club en trainer niet op dezelfde lijn zitten betreffende de voetbalfilosofie en de uitvoering daarvan”.

Twente levert overigens ook de beste speler (Aitor Cantalapiedra) en keeper (Joël Drommel) van het jaar. Zij werden door het publiek gekozen via een internetstemming. Cantalapiedra kende een uitstekend eerste seizoen in Enschede. De 23-jarige vleugelaanvaller scoorde 13 keer en verzorgde 8 assists. Drommel noteerde in het kampioensjaar van Twente veertien clean sheets. Van alle doelmannen in de Keuken Kampioen Divisie hield de 22-jarige Drommel daarmee het vaakst de nul.

La Liga verschuift speeldagen zodat supporters naar vrouwen kunnen kijken

In tegenstelling tot bij hun mannelijke collega’s hebben de vrouwen van FC Barcelona wel de finale van de Champions League kunnen bereiken. Op zaterdag 18 mei om 18 uur nemen ze het op tegen titelverdediger Olympique Lyon in de Groupama Arena in Budapest (capaciteit van 22.000 man).

De Spaanse voetbalbond heeft daarom de geplande speeldagen diezelfde zaterdag verschoven van 18.00 uur naar 20 uur. Daarom zullen de supporters eerst de mogelijkheid hebben om het vrouwenteam van Barcelona aan het werk te zien. Die hadden in de halve finale vice-kampioen Bayern München uitgeschakeld.

Het vrouwenvoetbal in Spanje is het laatste jaar enorm aan het boomen. Dit seizoen werd er nog een record bereikt toen Atlético Madrid-Barcelona plaatsvond in een bijna uitverkocht Estadio Metropolitano voor 60.739 toeschouwers.

MODIFICACIÓN | Los partidos de la jornada 38 de #LaLigaSantander se disputarán el sábado 18 de mayo a las 20:00 horas. pic.twitter.com/ep8RrCRqEL LaLiga(@ LaLiga) link

Borussia Dortmund krijgt 10.000 euro geldboete door Reus

De Duitse Voetbalbond (DFB) heeft Borussia Dortmund een boete van 10.000 euro opgelegd vanwege een onsportief gedrag van Marco Reus. De speler moet zelf ook 5.000 euro schenken aan de Sepp Herberger Foundation dat voetbalprojecten in Duitsland financieel ondersteunt.

Door zijn rode kaart in de verloren ‘Revierderby’ tegen Schalke 04 (2-4) moest Marco Reus geschorst toekijken hoe zijn team bij Werder Bremen ook niet verder geraakte dan een gelijkspel (2-2). De spits deed de verplaatsing mee om Dortmund moreel te steunen. Reus nam plaats naast fysiotherapeut Thomas Zetzmann, in plaats van op de spelersbank, en juichte vrolijk mee bij de goals van Pulisic en Alcácer. Maar dat is volgens de uitvoeringsregels van de Duitse spelregels niet toegestaan.

Dortmund keurde het vonnis goed en ging niet meer in beroep. Marco Reus krijgt van zijn club geen bijkomende boete, maar het voordeel van de twijfel. Ze gaan ervan uit dat de Duitse international niet volledig op de hoogte was van die bepaalde regels en dat hij daar in de toekomst wel rekening mee zal houden.

Geen Kanté tegen Eintracht Frankfurt

Chelsea moet het morgen in de halve finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt stellen zonder N’Golo Kanté. De 28-jarige Fransman ondervindt hinder van een hamstringblessure.

“Hij heeft hamstringklachten, maar die zijn niet heel ernstig. Hij moet een paar weken rust houden”, zei Maurizio Sarri, die bij het bereiken van de finale - op 29 mei - wel weer over Kanté hoopt te beschikken.

Kanté viel zondag in het met 3-0 gewonnen competitieduel met Watford al na tien minuten uit. Sarri gaf aan dat het een fout was om de wereldkampioen niet te sparen.

Fellaini bezorgt Shandong Luneng kwalificatie voor 2de ronde in Aziatische CL

Shandong Luneng heeft zich verzekerd van de kwalificatie voor de achtste finales in de Aziatische Champions League. Het was Marouane Fellaini die zijn team in de vijfde poulewedstrijd tegen het Zuid-Koreaanse Gyeongnam in de slotfase aan een 2-1 zege hielp. De voormalige Rode Duivel kopte drie minuten voor tijd de winnende treffer tegen de touwen.

Kim Seung-Jun bracht de bezoekers net voor rust op 0-1, maar na de pauze sloeg Shandong Luneng terug met treffers van Hao Junmin en Fellaini. Het Chinese team is na vijf speeldagen met 11/15 gekwalificeerd voor de tweede ronde. Op de slotspeeldag trekken Fellaini en co nog naar de eerste achtervolgers, het Japanse Kashima Antlers.

Transferverbod Chelsea blijft behouden

De Beroepscommissie van Wereldvoetbalbond FIFA heeft beslist dat het transferverbod voor de Engelse topclub Chelsea gewoon behouden blijft. Dat meldt de FIFA op haar website. Door dat verbod, dat de club opgelegd kreeg voor malversaties bij overgangen van 29 minderjarigen, mag Chelsea de komende twee transferperiodes - deze zomer en komende winter - geen nieuwe spelers aankopen.

De FIFA maakte op 22 februari van dit jaar de sanctie bekend en Chelsea tekende beroep aan. De Beroepscommissie van de FIFA besliste begin maart al om het verbod niet tijdelijk op te heffen tijdens de beroepsprocedure en nu wordt ook het beroep zelf dus verworpen. Chelsea staptl naar het Internationaal Sporttribunaal TAS. Voor de transferplannen van Eden Hazard (en Real Madrid) verandert de beslissing in principe niet veel, al wordt de afronding van de deal wel (nog) wat gecompliceerder.

Thiago Silva onderging kijkoperatie aan de knie

Paris Saint-Germain heeft laten weten dat verdediger Thiago Silva een kijkoperatie aan de knie heeft ondergaan. De ingreep is goed verlopen en de 34-jarige Braziliaan kan meteen starten met zijn revalidatie. Zijn periode van inactiviteit werd niet bekendgemaakt.

Thiago Silva liep half april tijdens de zware 5-1 nederlaag bij Rijsel schade op aan de meniscus. Sindsdien speelde hij niet meer. Voor PSG staat er dit seizoen niets meer op het spel. De club van Rode Duivel Thomas Meunier veroverde haar zesde landstitel in zeven seizoenen. Er staan de komende weken nog drie speeldagen op het programma, maar daarin heeft PSG nog weinig te winnen of te verliezen.

Voor Thiago Silva staat er vanaf half juni echter nog een Copa América (14 juni-7 juli) in eigen land op het programma. De Goddelijke Kaniers willen eindelijk nog eens het Zuid-Amerikaans landenkampioenschap winnen. De laatste eindzege dateert immers al van 2007.

Portugees bondscoach Santos: “Ronaldo zal zeker tot de selectie behoren voor Nations League-eindronde”

Cristiano Ronaldo zal volgende maand met zekerheid deelnemen aan de eindronde van de Nations League (5-9 juni) in eigen land. Dat bevestigde Portugees bondscoach Fernando Santos in een gesprek met de Portugese tv-zender Sport TV.

“Cristiano Ronaldo zal op 23 mei zeker tot mijn selectie behoren”, liet Santos zich ontvallen. “Zijn afwezigheid na het WK voor de kwalificaties van de Nations League was gerechtvaardigd, volledig te begrijpen en goed gecommuniceerd. Tijdens de eindronde zal hij erbij zijn.”

De 34-jarige aanvaller van Juventus gaf na het WK in Rusland vorige zomer - waarin Portugal in de achtste finales sneuvelde - forfait voor zes interlands, waaronder de vier kwalificatiewedstrijden voor de eindronde van de Nations League. Ronaldo wilde zich na zijn transfer van Real Madrid naar Juventus ten volle kunnen aanpassen aan zijn nieuwe club. Ook zonder hun sterspeler kon Portugal zich plaatsen voor het eindtoernooi, in een groep met verder Italië en Polen.

Eind maart vierde Ronaldo zijn terugkeer bij het begin van de EK-kwalificaties. Daarin begon Portugal matig met draws in eigen huis tegen Oekraïne (0-0) en Servië (1-1). Portugal neemt het in de halve finale van de Nations League op 5 juni op tegen Zwitserland. In de andere halve eindstrijd treft Nederland Engeland.