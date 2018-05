FT buitenland: Totti verrast Buffon met brief - Lukaku nog onzeker voor FA Cup-finale De voetbalredactie

18 mei 2018

22u04 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Totti verrast Buffon met brief in La Gazzetta

Een jaar na Francesco Totti vertrekt er met Luigi Buffon opnieuw een icoon uit het Italiaanse voetbal. In La Gazzetta dello Sport werd de keeper vandaag verrast met een brief van zijn voormalige rivaal, ploeggenoot en vriend.

De integrale brief

Beste Gigi,

Ik heb het meegemaakt. We zijn zo anders, maar toch hetzelfde.

Ik heb lang op twee gedachten gehinkt: ik kon het niet aan mijn shirt op te bergen, maar dan was jij er om me te overtuigen met je rationaliteit. Het was moeilijk voor me, soms zelfs een martelgang, om de cirkel te sluiten. En nu jij je afscheid bij Juventus hebt aangekondigd, beste Gigi, komen die gevoelens weer terug. Ik kan je niet zeggen hoe het morgen zal voelen, in jouw stadion. Ik weet niet eens wat er in je hoofd omgaat nu, terwijl je twijfelt over stoppen of een avontuur elders. Iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om.

Maar ik weet zeker dat je op deze dagen het bandje van je carrière steeds voor jezelf afspeelt. Het doet me goed dat we ieder een rol hebben gespeeld in elkaars films. We kwamen elkaar als kinderen tegen, werden aanvoerders en mannen. We verdedigden het zelfde shirt, het blauwe. En vochten daarna weer voor de andere kleuren die ons zo lief zijn."

Ik heb er moeite mee alles in de juiste volgorde te plaatsen, maar het plaatje is overweldigend: ik zie de wereldbeker, de Berlijnse nacht, onze knuffels. Ik mix ze met een lobje van mij en een paar van jouw reddingen. En ik zeg: dank je. Voor de rivaal en de teamgenoot die je bent geweest.

Francesco Totti

Ps. Als je advies nodig hebt de komende dagen, bel me dan maar op. Ik zal er altijd voor je zijn.

Tortol Lumanza degradeert met Osmanlispor naar Turkse tweede klasse

Osmanlispor is er vandaag op de slotspeeldag van de Super Lig niet in geslaagd zich te verzekeren van het behoud. De ploeg van Tortol Lumanza verloor met 2-1 op het veld van Akhisar Belediye en degradeert uit de hoogste divisie in Turkije.

Osmanlispor moest winnen om in extremis nog over het veilig Konyaspor te wippen, maar slaagde daar niet in. Middenvelder Lumanza beleefde zo maar weinig plezier aan zijn wintertransfer naar Turkije. Het jeugdproduct van Standard kwam in januari over van het Noorse Stabaek.

17-jarige Belg 'Talent van het Jaar' bij Tottenham

Jonathan De Bie werd gisteren in de bloemetjes gezet. De doelman van Tottenham mocht de trofee van 'Talent van het Jaar' ontvangen. Onze 17-jarige landgenoot rechtte de rug nadat hij in 2017 vijf maanden aan de kant stond met een zware blessure.

Steve McClaren nieuwe coach van Queens Park Rangers

Steve McClaren is de nieuwe coach van Queens Park Rangers. Dat maakte de Engelse tweedeklasser, 16e in het Championship, vandaag bekend. De 57-jarige Engelsman tekende voor twee jaar.

De voormalige bondscoach van Engeland had eerder Middlesbrough, Twente, Wolfsburg, Nottingham Forest, Deby Count en Newcastle onder zijn hoede. Afgelopen seizoen was hij assistent van Jordi Cruijff bij Maccabi Tel Aviv. Bij QPR was hij in 2013 al eens drie maanden assistent. De Londense club bedankte na het afgelopen seizoen trainer Ian Holloway voor bewezen diensten.

Ook Stoke City, dat uit de Premier League naar het Championship degradeerde, moet naar een nieuwe coach op zoek. Paul Lambert houdt het na vier maanden voor bekeken. De 48-jarige Schot was in januari Mark Hughes komen vervangen.

Celstraffen voor mannen die aanslag wilden plegen op Israëlisch elftal

De rechter in Kosovo heeft acht mannen tot celstraffen veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op het Israëlische nationale voetbalteam. De hoogste straf bedraagt tien jaar cel, de laagste anderhalf jaar.

De rechter acht bewezen dat de verdachten het voetbalteam wilden aanvallen toen het in 2016 op bezoek was in Albanië. Ze wilden dat doen met explosieven en automatische geweren. De aanslag werd voorkomen doordat het complot vroegtijdig werd ontdekt. De wedstrijd werd nadat het plan was ontdekt verplaatst naar een andere stad in Albanië.

Alle veroordeelden komen uit Kosovo. Tijdens de behandeling van de zaak stelde justitie dat ze hun opdracht hadden gekregen van een inmiddels in Syrië gesneuvelde Kosovaar die zich had aangesloten bij Islamitische Staat (IS).

In Kosovo vormen Albanese moslims de meerderheid van de bevolking. Het van Servië afgescheiden land voerde in 2015 wetgeving door waarmee mensen die in het buitenland vechten tot 15 jaar cel kunnen krijgen.

Lukaku nog onzeker voor FA Cup-finale

Manchester United speelt morgen op Wembley de finale van de FA Cup tegen Chelsea, maar kan mogelijk nog altijd niet op Romelu Lukaku rekenen. "We moeten met Romelu tot het laatste moment wachten om een beslissing te nemen", vertelde United-coach José Mourinho vrijdag.

Lukaku liep eind april tegen Arsenal een enkelblessure op. Zonder de Rode Duivel, dit seizoen over alle competities heen al goed voor 27 treffers, vindt ManU heel wat moeilijker de weg naar doel. Het scoorde in zijn laatste drie partijen slechts één goal.

Marouane Fellaini lijkt dan weer wel dicht bij een terugkeer te staan. De middenvelder miste de twee laatste wedstrijden met 'The Reds', maar maakte mee de verplaatsing naar Londen. United won de FA Cup het laatst in 2016. Voor Chelsea, dat vorig jaar de finale van Arsenal verloor, is het al van 2012 geleden.

Coach Carlos Carvalhal verlaat Swansea na degradatie

Carlos Carvalhal is niet langer de coach van Swansea. Dat maakte de club, die zakt uit de Premier League, vrijdag bekend. Een naam van een opvolger is nog niet bekend. De 52-jarige Carvalhal volgde eind december de ontslagen Paul Clement op. Daarvoor werkte de Portugees onder meer bij Sheffield Wednesday.

Manuel Neuer in Bayern-selectie voor Duitse bekerfinale

Bayern München-coach Jupp Heynckes heeft Manuel Neuer opgenomen in de selectie voor de finale van de Duitse beker, morgen tegen Eintracht Frankfurt. De 32-jarige doelman stond vrijwel het hele seizoen aan de kant met een gebroken middenvoetsbeentje. Het is voor Neuer de eerste selectie sinds het begin van zijn blessureleed, in september vorig jaar. Ook voor Duits bondscoach Joachim Löw is de comeback van de keeper goed nieuws. Neuer, 74-voudig international en aanvoerder van de 'Mannschaft', is opgenomen in de voorselectie voor het WK in Rusland, maar kampt met gebrek aan matchritme.

Bayern won de Duitse beker voor het laatst in 2016. Vorig jaar trok Borussia Dortmund aan het langste eind. Frankfurt was toen verliezend finalist.