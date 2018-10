FT buitenland. Tottenham-coach haalt uit naar Roberto Martínez - De Bruyne mogelijk morgen in kern City Redactie

05 oktober 2018

Tottenham-coach haalt uit naar Roberto Martínez

Tottenham-coach Mauricio Pochettino heeft op een persconferentie uitgehaald naar Roberto Martínez. Pochettino vindt het niet kunnen dat de Belgische bondscoach de media meegaf dat Jan Vertonghen zes weken buiten strijd is. "Hij bracht het nieuws over Vertonghen uit voor wij dat konden", aldus Pochettino. "Maar Vertonghen is een speler van Tottenham, een werknemer van Tottenham. Het zijn de nationale teams die naar ons moeten bellen. Als ze dat doen, staan we voor alles open. En zullen we bijvoorbeeld onze visie over de toestand van Vertonghen geven. Ik wil geen probleem creëren, maar de werkwijze is nu eenmaal: de nationale ploeg belt om informatie naar de club, niet omgekeerd."

Tottenham gaat ervan uit dat Vertonghen een aantal weken onbeschikbaar is. Een exacte periode willen de Spurs er nog niet op plakken, maar de medische staf verwacht hem niet voor november terug. Maandag ondergaat Vertonghen een nieuwe scan. Of hij dan de interlands van half november haalt, valt nog af te wachten. Vertonghen voelde zaterdag tegen Huddersfield iets in de hamstring schieten na een botsing met Depoitre. Na verzorging speelde hij verder, maar misschien was dat niet het slimste idee. Hij liep een scheurtje op. Aan de rust bleef hij binnen.

De Bruyne mogelijk morgen in kern City

Pep Guardiola beslist morgen of Kevin De Bruyne in zijn kern zit voor de topper tegen Liverpool. De middenvelder stond zeven weken aan de kant met een knieblessure, maar traint sinds maandag probleemloos mee. Guardiola maakte er een spelletje van op zijn persconferentie; “Kevin speelde vandaag mee op training, ja. Zit hij in de selectie? Hij traint mee, ja. We zullen zaterdag zien.” (KTH)

Danjuma in selectie Oranje voor duel tegen Rode Duivels, Vormer haakt zélf af

Ronald Koeman heeft Club Brugge-speler Arnaut 'Danjuma' Groeneveld opgenomen in de 25-koppige selectie voor het Nations League-duel met Duitsland en de vriendschappelijke interland tegen de Rode Duivels.

Anders dan Danjuma werd Ruud Vormer niet geselecteerd voor Oranje. Geen verrassing, want de aanvoerder van Club Brugge gaf eerder deze week zelf aan dat hij liever rust neemt. Vormer kampt met lichte overbelasting en ziet de interlandbreak als een goed moment om het even rustiger aan te doen. De middenvelder bracht Koeman daarvan zelf op de hoogte.

Nederland speelt volgende week zaterdag voor de Nations League tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Drie dagen later, dinsdag 16 oktober, is België gastheer voor een oefenwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion.

🔶 | De selectie voor de interlands tegen Duitsland en België! https://t.co/jFW0I15MO0.#NEDDUI #BELNED pic.twitter.com/i4pseI0kXw OnsOranje(@ OnsOranje) link

Duitse bondscoach Löw verrast met eerste selectie voor Mark Uth

De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft met Schalke 04-spits Mark Uth een opvallende nieuwe naam in zijn selectie opgenomen. Duitsland stoomt zich klaar voor twee Nations League-duels in Nederland (13/10) en Frankrijk (16/10).

De selectie van de 27-jarige Uth komt als een verrassing, want de aanvaller trof dit seizoen nog niet raak. Schalke heeft bovendien met slechts drie punten uit zes wedstrijden zijn start in de Bundesliga compleet gemist. "We bekijken Mark al lange tijd, hij is dynamisch, snel en altijd gevaarlijk voor doel", verdedigde Löw zijn keuze. "We willen hem nu beter leren kennen." Vorig seizoen scoorde Uth voor Hoffenheim in totaal zeventien keer.

Duitsland speelde in zijn Nations League-opener in september in eigen huis 0-0 gelijk tegen Frankrijk. Voor de Mannschaft is de nieuwe landencompetitie belangrijk om haar blazoen op te poetsen na de smadelijke exit in de groepsfase op het WK in Rusland.