FT buitenland. Tottenham-coach haalt uit naar Roberto Martínez - De Bruyne mogelijk morgen in kern City - Casteels onderuit met Wolfsburg

05 oktober 2018

Koen Casteels met Wolfsburg onderuit tegen verrassende leider

Wolfsburg heeft vanavond op de zevende speeldag in de Bundesliga zijn tweede nederlaag van het seizoen geleden. Met Koen Casteels tussen de palen gingen de Wolven met 2-0 onderuit bij Werder Bremen, dat naast Dortmund aan de leiding komt.

Net voorbij het halfuur moest Casteels zich een eerste keer omdraaien. Een afgeweken bal viel perfect voor de voeten van Davy Klaassen (34.), die de Rode Duivel geen kans liet. Vijf minuten voor affluiten deed Johannes Eggestein (86.) de boeken helemaal toe. In de stand hijst Werder Bremen zich naast leider Borussia Dortmund (14 punten). De ploeg van Axel Witsel komt morgen nog wel in actie tegen Augsburg. Wolfsburg (9 ptn) blijft zevende.

GOAL | Klaassen opent de score voor Bremen!



🇩🇪 #SVWWOB 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/JWxUERZccS Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | De boeken dicht! Eggestein verdubbelt de score voor Bremen!



🇩🇪 #SVWWOB 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/rCgkoXQnwA Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

In de Duitse tweede klasse knoopte Hamburg na een nederlaag en twee draws opnieuw aan met de zege. De traditieclub ging met 1-2 winnen op het veld van Darmstadt en nestelt zich zo op de tweede plek achter Keulen. Orel Mangala, door Stuttgart uitgeleend aan Hamburg, maakte het duel van speeldag 9 helemaal vol.

Advocaat pakt eerste zege met Utrecht

Dick Advocaat heeft er drie speeldagen op moeten wachten, maar boekte vanavond wel zijn eerste overwinning als trainer van FC Utrecht. In eigen huis werd met 2-1 gewonnen van rode lantaarn NAC Breda. Advocaat, die na vijf speeldagen het roer overnam in Utrecht, hield Cyriel Dessers op de bank. Bij de bezoekers kwam ook Arno Verschueren niet in actie. Na acht speeldagen is Utrecht negende.

PSG trekt abonnementen van dertigtal ultra's in

Na de incidenten van woensdagavond in het Champions League-duel tegen Rode Ster Belgrado heeft Paris Saint-Germain de abonnementen van een dertigtal ultra's voor een jaar ingetrokken. Dat werd vandaag bevestigd aan persagentschap AFP.

PSG haalde in de thuiswedstrijd tegen Belgrado fors uit door met 6-1 te winnen. Na de match gooiden ruim 300 gemaskerde individuen vuurpijlen op de politieagenten aanwezig in en rond het Parc des Princes. De agenten gebruikten op hun beurt traangas om de supporters uiteen te drijven.

De Europese voetbalbond opende al een onderzoek naar de incidenten, maar ook PSG gaf aan de amokmakers een stadionverbod te willen opleggen. Volgens de Franse topclub hielden enkelingen van het Collectif Ultras Paris (CUP) zich niet aan de afspraken. Die fanatieke supportersvereniging krijgt sinds oktober 2016 opnieuw toegang tot het Parc des Princes, maar wel onder heel strikte voorwaarden.

PSG stuurde daarop een brief naar de supporters die verantwoordelijk worden gehouden voor de incidenten na de Champions League-match. Zij worden tot en met 3 oktober 2019, dag op dag een jaar na het duel tegen Rode Ster, uit het stadion geweerd.

Ook op het hoogste politieke echelon was men onder de indruk van het incident. "We gaan de namen opvragen van alle bandieten en hooligans die de supporters van Rode Ster hebben aangevallen. We eisen duidelijkheid over de manier waarop zij gestraft zullen worden", zei de Servische president Aleksandar Vucic vanavond.

FIFA schorst voetbalbond Sierra Leone

De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft de voetbalbond van Sierra Leone (SLFA) met onmiddellijke ingang geschorst wegens inmenging van de overheid. Dat meldt de FIFA vandaag. Tijdens de schorsing mogen noch de nationale ploeg noch de clubs van het Afrikaanse land deelnemen aan internationale competities.

De FIFA uitte recent zijn bezorgdheid over de invloed van de Sierra Leoonse overheid op de plaatselijke voetbalbond. Twee weken geleden werden bondsvoorzitster Isha Johansen en secretaris-generaal Chris Kamara door de autoriteiten ontslagen. De voorbije twee jaar was de federatie in het vizier van de overheid vanwege vermoedens van onder meer corruptie en matchfixing.

De schorsing zal beëindigd worden als de bond opnieuw door Johansen en Kamara geleid wordt, zo meldt de FIFA in een persbericht.

Diego Costa (Atletico) houdt dijblessure over aan duel tegen Club Brugge

Atletico Madrid zal het enkele weken zonder Diego Costa moeten stellen. De Spaanse aanvaller heeft woensdag in het Champions Leagueduel tegen Club Brugge een dijblessure opgelopen.

Costa moest in de partij tegen blauw-zwart, die Atletico met 3-1 won, na 69 minuten naar de kant. Een scan bevestigde vandaag dat de bonkige spits een spierblessure in de linkerdij heeft. Spaanse media schatten zijn onbeschikbaarheid op twee tot drie weken.

Costa ontbrak sowieso in de Spaanse selectie voor de oefenmatch tegen Wales (11 oktober) en de Nations Leaguematch tegen Engeland (15 oktober). Hij mist wel het competitieduel van zondag, nota bene op zijn 30e verjaardag, tegen Real Betis.

Zwitsers bondscoach Petkovic heeft selectie voor duels tegen België en IJsland rond

Vladimir Petkovic heeft vandaag zijn selectie met 23 namen bekendgemaakt voor de wedstrijden in de UEFA Nations League tegen België (op 12 oktober in het Koning Boudewijnstadion) en IJsland (op 15 oktober in Reykjavik). Met de 24-jarige middenvelder Christian Fassnacht (Young Boys Bern) koos hij voor één nieuw gezicht.

"We hebben hem al enige tijd in het vizier en nu is het moment rijp om hem van dichtbij te volgen, te zien hoe hij traint en met hem te spreken. Op die manier zullen we elkaar beter leren kennen", aldus Petkovic. De Bosniër mist door blessures vaste waarden als Johan Djourou, Kevin Mbabu en Admir Mehmedi. Ook sterkhouder Stephan Lichtsteiner is er niet bij. Met de 34-jarige verdediger, die afgelopen zomer Juventus ruilde voor Arsenal, was de coach eerder al overeengekomen hem rust te gunnen.

Zwitserland won, net als België, vlot zijn eerste duel in de Nations League tegen IJsland. Het werd op 8 september in Sankt-Gallen 6-0. Drie dagen later verloor IJsland in Reykjavik met 0-3 van de Rode Duivels.

"In België en IJsland willen we nog stappen zetten in onze ontwikkeling als ploeg", zegt Petkovic. "We gaan er alles aan doen om ons spel te kunnen spelen op bezoek bij de halvefinalisten van het WK. Tijdens de twee duels in oktober is het onze ambitie elk punt te pakken dat onze positie in de groep kan versterken."

- selectie -

. doelmannen: Roman Bürki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (RB Leipzig), Yann Sommer (Mönchengladbach)

. verdedigers: Manuel Akanju (Borussia Dortmund), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Florent Hadergjonaj (Huddersfield), Timm Klose (Norwich), Michael Lang (Mönchengladbach), Jacques-François Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schär (Newcastle)

. middenvelders: Christian Fassnacht (Young Boys Bern), Edimilson Fernandes (Fiorentina), Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Young Boys Bern), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach), Steven Zuber (Hoffenheim)

. aanvallers: Albian Ajeti (Basel), Breel Embolo (Schalke 04), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica)

Tottenham-coach haalt uit naar Roberto Martínez

Tottenham-coach Mauricio Pochettino heeft op een persconferentie uitgehaald naar Roberto Martínez. Pochettino vindt het niet kunnen dat de Belgische bondscoach de media meegaf dat Jan Vertonghen zes weken buiten strijd is. "Hij bracht het nieuws over Vertonghen uit voor wij dat konden", aldus Pochettino. "Maar Vertonghen is een speler van Tottenham, een werknemer van Tottenham. Het zijn de nationale teams die naar ons moeten bellen. Als ze dat doen, staan we voor alles open. En zullen we bijvoorbeeld onze visie over de toestand van Vertonghen geven. Ik wil geen probleem creëren, maar de werkwijze is nu eenmaal: de nationale ploeg belt om informatie naar de club, niet omgekeerd."

Tottenham gaat ervan uit dat Vertonghen een aantal weken onbeschikbaar is. Een exacte periode willen de Spurs er nog niet op plakken, maar de medische staf verwacht hem niet voor november terug. Maandag ondergaat Vertonghen een nieuwe scan. Of hij dan de interlands van half november haalt, valt nog af te wachten. Vertonghen voelde zaterdag tegen Huddersfield iets in de hamstring schieten na een botsing met Depoitre. Na verzorging speelde hij verder, maar misschien was dat niet het slimste idee. Hij liep een scheurtje op. Aan de rust bleef hij binnen.

De Bruyne mogelijk morgen in kern City

Pep Guardiola beslist morgen of Kevin De Bruyne in zijn kern zit voor de topper tegen Liverpool. De middenvelder stond zeven weken aan de kant met een knieblessure, maar traint sinds maandag probleemloos mee. Guardiola maakte er een spelletje van op zijn persconferentie; “Kevin speelde vandaag mee op training, ja. Zit hij in de selectie? Hij traint mee, ja. We zullen zaterdag zien.” (KTH)

Danjuma in selectie Oranje voor duel tegen Rode Duivels, Vormer haakt zélf af

Ronald Koeman heeft Club Brugge-speler Arnaut 'Danjuma' Groeneveld opgenomen in de 25-koppige selectie voor het Nations League-duel met Duitsland en de vriendschappelijke interland tegen de Rode Duivels.

Anders dan Danjuma werd Ruud Vormer niet geselecteerd voor Oranje. Geen verrassing, want de aanvoerder van Club Brugge gaf eerder deze week zelf aan dat hij liever rust neemt. Vormer kampt met lichte overbelasting en ziet de interlandbreak als een goed moment om het even rustiger aan te doen. De middenvelder bracht Koeman daarvan zelf op de hoogte.

Nederland speelt volgende week zaterdag voor de Nations League tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Drie dagen later, dinsdag 16 oktober, is België gastheer voor een oefenwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion.

🔶 | De selectie voor de interlands tegen Duitsland en België! https://t.co/jFW0I15MO0.#NEDDUI #BELNED pic.twitter.com/i4pseI0kXw OnsOranje(@ OnsOranje) link

Duitse bondscoach Löw verrast met eerste selectie voor Mark Uth

De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft met Schalke 04-spits Mark Uth een opvallende nieuwe naam in zijn selectie opgenomen. Duitsland stoomt zich klaar voor twee Nations League-duels in Nederland (13/10) en Frankrijk (16/10).

De selectie van de 27-jarige Uth komt als een verrassing, want de aanvaller trof dit seizoen nog niet raak. Schalke heeft bovendien met slechts drie punten uit zes wedstrijden zijn start in de Bundesliga compleet gemist. "We bekijken Mark al lange tijd, hij is dynamisch, snel en altijd gevaarlijk voor doel", verdedigde Löw zijn keuze. "We willen hem nu beter leren kennen." Vorig seizoen scoorde Uth voor Hoffenheim in totaal zeventien keer.

Duitsland speelde in zijn Nations League-opener in september in eigen huis 0-0 gelijk tegen Frankrijk. Voor de Mannschaft is de nieuwe landencompetitie belangrijk om haar blazoen op te poetsen na de smadelijke exit in de groepsfase op het WK in Rusland.