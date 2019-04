FT Buitenland. Tiental Bayern met de schrik vrij in krankzinnig bekerduel - Invaller Mertens gaat met Napoli de boot in bij degradatiekandidaat

03 april 2019

Invaller Dries Mertens gaat met Napoli de boot in bij degradatiekandidaat Empoli

Napoli heeft op de dertigste speeldag in de Italiaanse Serie A met 2-1 verloren bij Empoli, dat strijdt om het behoud. Dries Mertens was invaller.

Mertens scoorde afgelopen weekend nog tegen AS Roma, maar viel in diezelfde wedstrijd uit met een knieblessure. Die bleek mee te vallen, want de Rode Duivel zat gewoon in de kern voor de wedstrijd op bezoek bij Empoli. Mertens startte weliswaar op de bank, maar mocht na 57 minuten invallen. Diego Farias (28.) had Empoli veel eerder al op voorsprong gebracht, Piotr Zielinski (44.) maakte net voor de rust gelijk. Nog voor Mertens aan de bak mocht, bracht Giovanni Di Lorenzo (53.) de thuisploeg weer op voorsprong, de Leuvense aanvaller kon het tij niet meer keren.

Napoli blijft tweede, maar de kloof met leider Juventus bedraagt intussen al achttien punten. Empoli schuift dankzij de overwinning op naar de zeventiende stek.

In de Franse Ligue 1 verkocht het Straatsburg van doelman Matz Sels een pak rammel aan Reims, met Björn Engels en Thomas Foket. Da Costa (45+2, 76.) en Goncalves (46, 69.) scoorden ieder twee keer voor de thuisploeg, de drie Belgen maakten de wedstrijd vol.

Tiental Bayern met de schrik vrij in krankzinnig bekerduel

Bayern München heeft op bizarre wijze de halve finale van de DFB Pokal bereikt. De nummer twee van de Bundesliga versloeg Heidenheim, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland, in een doelpuntenfestijn met 5-4.

Bayern kwam vroeg op voorsprong dankzij een treffer van Leon Goretzka, maar een rode kaart van Niklas Süle luidde twee minuten later een heet avondje in.

Met tien man keek Bayern halverwege tegen een 1-2 achterstand aan. Na rust leek de thuisploeg orde op zaken te stellen met goals van Thomas Müller, Robert Lewandowski en Serge Gnabry. Heidenheim leek geklopt, maar knokte zich terug (4-4) en werd uiteindelijk pas geveld door een late penalty van Lewandowski, die wegens een griepje op de bank was begonnen.

Fulham-voorzitter Khan verontschuldigt zich bij fans voor degradatie

Shahid Khan, de Pakistaans-Amerikaanse voorzitter van voetbalclub Fulham, heeft zich vandaag verontschuldigd bij de fans voor de degradatie uit de Premier League. De club van Denis Odoi ging dinsdag met 4-1 onderuit bij Watford en kan daardoor een gedwongen terugkeer naar de Championship niet meer ontlopen.

Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen in de Premier League, maar Fulham heeft amper 17 punten en kan onmogelijk nog voldoende ploegen inhalen. De club uit West-Londen speelde dit seizoen pas voor het eerst sinds 2014 weer in de Premier League. Eerder was ook rode lantaarn Huddersfield, de club van onze landgenoten Laurent Depoitre en Isaac Mbenza, al zeker van degradatie.

“De uitslag van dinsdagavond maakte officieel wat we in augustus nog niet voor mogelijk hielden”, liet Khan optekenen in een mededeling. “We probeerden deze situatie wanhopig te vermijden sinds het begin van het seizoen. Dat maakt het voor mij de moeilijkste dag ooit. Sorry dat we jullie teleurgesteld hebben”, zei hij aan de supporters.

“Door zwaar te investeren, hebben we onze plicht gedaan”, gaat Khan verder. “Zo wilden we zeker zijn dat Fulham competitief zou zijn in de Premier League, maar dat bleek niet het geval. Daarvoor houden we onszelf verantwoordelijk. We zullen nu moeten reflecteren en gepaste antwoorden vinden.”

Naast Odoi staan bij Fulham ook Ibrahima Cissé (ex-Standard en -KV Mechelen), Aleksandar Mitrovic en Lazar Markovic (beiden ex-Anderlecht), en Neeskens Kebano (ex-Charleroi en -Genk) dit seizoen op de loonlijst.

FC Groningen tikt Buijs op vingers na mislukte 1 april-grap

Danny Buijs heeft een officiële waarschuwing gekregen van zijn werkgever FC Groningen. De trainer haalde maandag een 1 april-grap uit, maar die is in verkeerde aarde gevallen bij de eigen supporters en het bestuur van de club.

“Ik vind dit trainingscomplex dramatisch”, zo sprak Buijs bij RTV Noord vlak voor het dinsdag met 1-0 gewonnen duel tegen De Graafschap. “Je ziet bij meerdere clubs dat het gewoon afgesloten is, dat moet hier eigenlijk ook gebeuren. In het buitenland kom je geen trainingscomplex op.” Ook zinspeelde hij op besloten trainingen en droeg hij de vaak aanwezige fans op om van hun leven te gaan genieten in plaats van naar de training van FC Groningen te komen. “ Ik vind het aardige mensen, maar op mijn beurt denk ik ook weleens, als je hier zeven dagen per week gaat staan: ga eens wat anders doen.”

Buijs kwam later op zijn woorden terug door aan te geven dat het een aprilgrap was. Voorzitter Nijland was echter not amused. “Het heeft heel veel losgemaakt. Bij supporters, maar bijvoorbeeld ook bij de gemeente. Wij vonden dat Danny de supporters had beledigd, maar ook de club en zijn de medewerkers die dag en nacht klaar staan”

Een gesprek tussen bestuur en trainer heeft het conflict opgelost. “Danny heeft beseft dat hij fout is geweest en hij heeft de bereidheid getoond om zijn excuses aan te bieden aan de supporters, de club en de stad. Dat waarderen we.”

Voetballegende Pelé opgenomen in ziekenhuis

Pelé is opgenomen in een ziekenhuis in Parijs vanwege plotseling opkomende koort. Uit voorzorg wordt hij daar onderzocht. De Franse zender RMC Sport meldt dat het niet gaat om een levensbedreigende situatie. De 78-jarige voetballegende is in Parijs voor enkele maatschappelijke projecten die hij samen doet met Kylian Mbappé, de aanvaller van Paris Saint-Germain.

Musonda zonder één seconde bij Vitesse weer naar Chelsea

Een seizoen om snel te vergeten. Zonder een officiële seconde te spelen voor Vitesse is Charly Musonda (22) alweer teruggekeerd naar Chelsea. Hij blijft sukkelen met de knieblessure die hij in zijn eerste confrontatie met de Nederlandse club opliep, een oefenmatch tegen Antwerp begin september. De carrière van Musonda kwam tot hier toe niet van de grond. De jongste zoon van ex-prof Charly (ex-Anderlecht, ex-Cercle) verhuisde op zijn zestiende van Anderlecht naar Londen. Hij stond op dat moment te boek als een van de grootste Belgische talenten, stapelde de prijzen op bij de jeugd van Chelsea, maar daar bleef het dan bij. Hij kende een korte succesvolle passage op huurbasis bij Betis, maar keerde na een trainerswissel met hangende pootjes terug.

Antonio Conte gaf hem een handvol kansen bij de eerste ploeg, maar doorbreken kom hij er niet gezien de stevige concurrentie. Op huurbasis bij Celtic liep het eveneens mis. Chelsea had gehoopt dat hij bij partnerclub Vitesse, in een minder hoog aangeschreven competitie, open zou bloeien, maar een hardnekkige blessure besliste er anders over.

Musonda heeft op Stamford Bridge nog een contract tot 2022. Volgend seizoen wordt hij wellicht opnieuw uitgeleend in de hoop dat hij toch eens ontploft. Voorlopig blijft het vergeefs wachten. Andere, jongere spelers, hebben hem ondertussen voorbijgestoken. (KTH)

Alvaro Morata sukkelt met enkelblessure

Alvaro Morata heeft in het competitieduel tegen Gerona een verzwikte enkel opgelopen. De aanvaller van Atletico Madrid raakt waarschijnlijk niet fit voor de topper op het veld van FC Barcelona.

Morata kwetste zich dinsdagavond kort voor het einde van de match tegen Gerona (2-0). Hij werd vervangen door Juanfran. Atlético bevestigde een dag later dat de Spaanse spits een verzwikte enkel heeft. Het is afwachten of hij zaterdag op speeldag 31 kan aantreden tegen Barça in Camp Nou, maar volgens de Madrileense sportkrant As is hij ‘quasi zeker’ out.

Atlético heeft in de stand 8 punten achterstand op leider Barcelona, dat dinsdagavond 4-4 gelijkspeelde in Villarreal. Naast Morata mist coach Diego Simeone zaterdag waarschijnlijk ook Diego Costa en Thomas Lemar. Allebei kampen ze met een dijblessure.