FT buitenland. Thorgan Hazard moet de rol lossen in Duitse titelstrijd - Pizarro oudste doelpuntenmaker ooit in Bundesliga

17 februari 2019

17u45

Belga

Borussia Mönchengladbach deelt punten met Frankfurt

Borussia Mönchengladbach is op de 22ste speeldag in de Duitse Bundesliga blijven steken op een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Na een magere 1 op 6 moet de ploeg van Thorgan Hazard de rol lossen helemaal bovenin.

Danny da Costa (45.+1) brak van dichtbij de ban voor de thuisploeg. Net als vorige week tegen Hertha Berlijn (0-3 nederlaag) eiste Gladbach het leer op in Frankfurt, maar echt gevaarlijk waren de Borussen niet. Tien minuten voor tijd sleepte Denis Zakaria alsnog een punt in de wacht. Hazard maakte de match vol voor de bezoekers. Borussia blijft met 43 punten derde in het klassement, maar komt niet dichter bij leider Dortmund (50) en diens eerste achtervolger Bayern München (48). Eintracht Frankfurt (34 ptn) is zesde.

Bordeaux pakt scalp van Toulouse en invaller Leya Iseka

In de Franse Ligue 1 nam Bordeaux met 2-1 de maat van Toulouse, met Leya Iseka als late invaller, in een aangenaam kijkstuk. Na een magere 0 op 9 en een plaats in de buik van het klassement hopen Les Girondins dat de trein nu weer op de rails zit. Doelman Matz Sels hield de nul met Straatsburg op het veld van Caen: na 90 minuten prijkte de brilscore nog op het bord.

Al na twee minuten zette Toma Basic Bordeaux op rozen: hij werd vergeten aan de tweede paal en knikte de voorsprong makkelijk tegen de touwen. De koffie bracht weinig soelaas voor de bezoekers, want in de tweede helft ging de match op slot. Het duurde tot de 70e minuut eer Yannick Cahuzac de sleutel vond en na wat geharrewar in de zestien de gelijkmaker staalhard voorbij doelman Benoit Costil ramde. De gelijke stand stond welgeteld twaalf minuten op het bord toen Jimmy Briand Bordeaux alsnog de zege schonk met een listig schot vanop de rand van de grote rechthoek. Leya Iseka mocht drie minuten voor tijd nog invallen voor de bezoekers, maar toen was het kalf al verdronken. Ondanks de overwinning blijft Bordeaux nog steeds op een teleurstellende dertiende plaats in het klassement hangen, Toulouse staat twee posities lager gerangschikt.

Matz Sels hield zijn netten schoon in Caen, maar zijn ploegmaats van Straatsburg scoorden evenmin. De doelman had weinig werk op te knappen en reageerde nog heel alert toen Claudio Beauvue in blessuretijd een voorzet van dichtbij in het kader mikte. 0-0 was de eindstand: Straatsburg blijft voorlopig achtste in het klassement.

Messi bezorgt Barça zege vanop de stip

FC Barcelona heeft zijn thuisduel tegen Real Valladolid met 1-0 gewonnen. Lionel Messi scoorde vanop de stip het enige doelpunt van de wedstrijd. Thomas Vermaelen speelde 90 minuten in het hart van de Barça-defensie.

De Catalanen kregen vlak voor rust een strafschop toen Piqué werd vastgehouden. Messi kweet zich feilloos van zijn taak. In de tweede helft ging de bal opnieuw op de stip na een overtreding op Coutinho. Valladolid-doelman Masip verhinderde echter dat Messi zijn tweede goal kon maken. Hij stopte de penalty en ook de rebound.

FC Barcelona heeft in de stand zeven punten meer dan Atletico Madrid dat eerder op de dag met 0-1 won bij Rayo Vallecano. Real Madrid heeft negen punten minder dan Barça, maar speelt zondag nog tegen Girona.

Castagne onderuit met Atalanta tegen AC Milan

Timothy Castagne speelde een volledige wedstrijd voor Atalanta Bergamo, dat op eigen veld met 1-3 onderuit ging tegen AC Milan. De thuisploeg kwam eerst nog op voorsprong via de Zwitser Remo Freuler. Op slag van rust maakte Milan gelijk door een prachtig doelpunt van Piatek. De Pool verlengde met een volley een voorzet van Rodriguez in de verste hoek. Goals van Çalhanoglu en opnieuw Piatek zorgden voor een 1-3-eindstand. AC Milan sluipt zo tot op één punt van nummer drie in het klassement, stadsgenoot Inter die nog een wedstrijd te goed heeft. Atalanta blijft zevende.

Veteraan Pizarro vestigt mijlpaal in Bundesliga

Claudio Pizarro heeft Werder Bremen met een treffer diep in blessuretijd een punt bezorgd in het duel tegen Hertha Berlijn. De wedstrijd eindigde op 1-1, maar het was vooral de rake vrije trap van Pizarro in de 96ste minuut die de aandacht trok. De Peruaanse veteraan mag zich daardoor immers de oudste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga noemen. Met zijn 40 jaar en 136 dagen passeert hij Miroslav Votava, die in 1996 ook namens Werder Bremen scoorde tegen VfB Stuttgart toen hij vijftien dagen jonger was. Met 195 goals is Pizarro ook de meest trefzekere buitenlander in de Duitse competitie. Dat record wordt wel ernstig bedreigd door Robert Lewandowski. De Poolse spits van Bayern München zit aan 193 stuks.

City ruim langs vierdeklasser in FA Cup

Manchester City heeft in de vijfde ronde van de FA Cup met 1-4 gewonnen van vierdeklasser Newport County. Pep Guardiola liet Kevin De Bruyne de hele wedstrijd op de bank, maar koos voor de rest voor een sterk elftal. Vincent Kompany was nog steeds niet hersteld van een spierblessure die hij anderhalve maand geleden opliep tegen Liverpool. Ook spits Sergio Agüero was niet fit. City had tegen de kleine ploeg uit Wales 51 minuten nodig om de score te openen. Leroy Sané werd weggestuurd door Gabriel Jesus en wist vanuit een scherpe hoek te scoren. Jeugdproduct Phil Foden maakte er in de 75ste minuut 0-2 van. In het slot van de wedstrijd wist Padraig Amond tegen te scoren, maar ook Foden schoot kort erna weer raak. Uiteindelijk was het Riyad Mahrez die er nog 1-4 van maakte.

PSG nog zonder Meunier

PSG kan in de competitiematch tegen Saint-Etienne nog geen beroep doen op Thomas Meunier. Dat bevestigde zijn coach Thomas Tuchel tijdens een persbabbel.

De 27-jarige rechterflankverdediger ligt nog in de lappenmand nadat hij vorig weekend tegen Bordeaux uitviel met een hersenschudding. Daardoor miste de Rode Duivel dinsdag de fraaie zege (0-2) van de Parijzenaars tegen Manchester United in de achtste finales Champions League.

PSG trekt morgenavond naar Saint-Etienne in het kader van speeldag 25 in de Ligue 1. Mbappé en co hebben in het klassement een voorsprong van 10 punten op eerste achtervolger Rijsel, dat bovendien twee matchen meer speelde. Saint-Etienne is vierde.

VFL Wolfsburg van Koen Casteels klopt Mainz met 3-0

Wolfsburg heeft op zaterdag de drie punten thuisgehouden in de Bundesliga. De ploeg van Koen Casteels klopte Mainz met 3-0 en springt zo met 35 punten voorlopig over Eintracht Frankfurt naar de vijfde plaats, op 15 punten van leider Borussia Dortmund. Frankfurt speelt morgen nog tegen het Borussia Möngengladbach van Thorgan Hazard.

De Duitser Maximilian Arnold scoorde in de vierde minuut de 1-0 met een hard schot van op de rand van de 16. In de tweede helft maakte de Nederlander Wout Weghorst er in de 70e minuut 2-0 van met een penalty, toegekend door de VAR na handspel. Uiteindelijk legde de Duitser Robin Knoche de 3-0 eindstand vast in de 76e minuut.