FT buitenland. "Thierry Henry zegt ja tegen Bordeaux" - Steven Defour nog langer in lappenmand - FIFA helpt Uruguay

22 augustus 2018

12u45 2 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

"Thierry Henry zegt ja tegen Bordeaux"

Thierry Henry heeft zijn akkoord gegeven aan Bordeaux om er als coach aan de slag te gaan. Dat meldt RMC Sport. De T3 van de Rode Duivels was al een tijdje in beeld om bij de Girondins de Uruguayaan Gustavo Poyet op te volgen. Vooraleer Henry aan de slag kan, moeten de toekomstige Amerikaanse eigenaars van de Ligue 1-club hun akkoord nog geven voor het dossier. Bordeaux is de tegenstander van AA Gent in de laatste voorronde van de Europa League.

Defour nog langer out

Bijna 7 maanden na zijn operatie aan een kraakbeenletsel in de knie is Steven Defour (30) nog altijd niet inzetbaar. Tijdens de voorbereiding kreeg hij last aan de achterkant van de knie - een ander letsel. "Laten we zijn situatie over 10 tot 14 dagen nog eens bekijken", zegt coach Sean Dyche. "Hij heeft nog een achterstand op te halen." Defour keerde na een revalidatie bij Lieven Maesschalck in juni terug naar zijn club. (KTH)

FIFA wil Uruguayaanse voetbalbond weer uit slop halen

De FIFA heeft het bestuur bij de Uruguayaanse voetbalbond AUF voor de volgende maanden overgenomen. De FIFA hoopt zo de chaos bij de AUF na het plotse vertrek van voorzitter Wilmar Valdez eind juli in de kiem te smoren. De FIFA heeft binnen de AUF een comité opgericht dat er vooral op zal moeten toezien dat de nieuwe voorzittersverkiezingen op een vrije en eerlijke manier kunnen verlopen. Het mandaat van dat comité zal tot eind februari 2019 lopen. Valdez stapte eind juli onverwacht op, terwijl hij als topfavoriet gold om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de AUF. Sindsdien zit de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land in een impasse.