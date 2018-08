FT buitenland. "Thierry Henry zegt ja tegen Bordeaux" - Dortmund-coach droomt van Eden Hazard - Defour nog langer in lappenmand Redactie

22 augustus 2018

12u45 3 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Real Madrid populairste ploeg op het web

Real Madrid is de voetbalclub waar wereldwijd het vaakst naar gezocht wordt op het internet. Dat blijkt uit een studio van onderzoeksbureau JDSports. In liefst 97 landen - waaronder Spanje, China, India en de Verenigde Staten - is de nieuwe werkgever van Thibaut Courtois de ploeg waar het vaakst naar gesurft wordt.

Op de tweede plaats staat ietwat verrassend de Engelse topclub Arsenal - zij het op ruime afstand van de Spaanse grootmacht. De 'Gunners' staan op kop in eigen land, maar ook in onder meer Australië en Groenland. In België is Anderlecht dan weer de populairste voetbalploeg op het web.

Denayer: "Hoop bij Lyon weer stabiliteit te vinden"

Jason Denayer tekende deze week een contract tot 2022 bij Olympique Lyon. "Ik hoop bij Lyon weer stabiliteit te vinden in mijn carrière, nadat ik de voorbije vier seizoenen ben uitgeleend", zei hij vandaag tijdens zijn officiële voorstelling.

Denayer werd de afgelopen jaren al meermaals gelinkt aan de Franse club. "Deze poging bleek uiteindelijk de juiste. Dat de club me al drie jaar volgt, toont aan dat ze me echt wilden en dat ze goed op de hoogte zijn van mijn kwaliteiten. Ik kom hier aan met veel ambitie", aldus Denayer, die in 2014 doorstroomde naar de A-kern van Manchester City en vervolgens werd uitgeleend aan Celtic, Galatasaray, Sunderland en opnieuw Galatasaray. "Na zoveel uitleenbeurten wil ik weer wat stabiliteit in mijn carrière. Die hoop ik hier in Lyon te vinden. Toen ik in het stadion werd rondgeleid, zag ik meteen dat Lyon op en top professioneel is. Alles lijkt hier gebouwd met de bedoeling om de spelers in een zo goed mogelijke setting te zetten."

"Thierry Henry zegt ja tegen Bordeaux"

Thierry Henry heeft zijn akkoord gegeven aan Bordeaux om er als coach aan de slag te gaan. Dat meldt RMC Sport. De T3 van de Rode Duivels was al een tijdje in beeld om bij de Girondins de Uruguayaan Gustavo Poyet op te volgen. Vooraleer Henry aan de slag kan, moeten de toekomstige Amerikaanse eigenaars van de Ligue 1-club hun akkoord nog geven voor het dossier. Bordeaux is de tegenstander van AA Gent in de laatste voorronde van de Europa League. Morgen vindt in de Ghelamco Arena de heenwedstrijd plaats.

Henry was de voorbije jaren aan de slag als T3 van de Rode Duivels, waarmee hij deze zomer een historische bronzen medaille veroverde op het WK in Rusland. De Fransman verlengde zijn overeenkomst met de Belgische voetbalbond niet, waardoor zijn toekomst bij de Duivels hoogst onzeker was.

Dortmund-coach: "Ik droom van Eden Hazard"

Borussia Dortmund trapt dit weekend de Bundesliga af met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. Lucien Favre, de nieuwe coach van de Duitse club, hoopt titelfavoriet Bayern München het vuur aan de schenen te leggen, al beseft hij dat zijn team dan nog een kwaliteitsinjectie kan gebruiken. "Ik droom van Eden Hazard", zegt de 60-jarige Zwitser vandaag in Bild. "Het is een plezier om Hazard te zien voetballen. Als hij de bal heeft: oh, la, la. Dan is het echt genieten. Hij is ook zo sterk. Hetzelfde geldt voor Kylian Mbappé, die op zijn negentiende al ongelooflijk rijp en clever is. Maar ik noem hun namen eerder voor de fun", aldus Favre, die beseft dat een overgang van het duo naar Dortmund wel heel onwaarschijnlijk is.

Hazard is financieel niet haalbaar voor Dortmund en sowieso wil die maar naar een club. Na een ijzersterk WK gaf Hazard toe dat hij aan een nieuwe uitdaging toe was. Hij stuurde aan op een vertrek bij Chelsea. Real Madrid voerde gesprekken met zijn entourage en speelde met een bod van ruim 120 miljoen euro, maar Chelsea hield de deur voor onderhandelingen potdicht. Hazard was nooit de koop en real haakte af. Hazard blijft dit seizoen op Stamford Bridge. Chelsea is absoluut niet van plan zijn sterspeler te laten vertrekken en Hazard zelf heeft vrede genomen met een verlengd verblijf in Londen. Dortmund haalde eerder wel Axel Witsel binnen en polste ook Divock Origi.

Defour nog langer out

Bijna 7 maanden na zijn operatie aan een kraakbeenletsel in de knie is Steven Defour (30) nog altijd niet inzetbaar. Tijdens de voorbereiding kreeg hij last aan de achterkant van de knie - een ander letsel. "Laten we zijn situatie over 10 tot 14 dagen nog eens bekijken", zegt coach Sean Dyche. "Hij heeft nog een achterstand op te halen." Defour keerde na een revalidatie bij Lieven Maesschalck in juni terug naar zijn club. (KTH)

FIFA wil Uruguayaanse voetbalbond weer uit slop halen

De FIFA heeft het bestuur bij de Uruguayaanse voetbalbond AUF voor de volgende maanden overgenomen. De FIFA hoopt zo de chaos bij de AUF na het plotse vertrek van voorzitter Wilmar Valdez eind juli in de kiem te smoren. De FIFA heeft binnen de AUF een comité opgericht dat er vooral op zal moeten toezien dat de nieuwe voorzittersverkiezingen op een vrije en eerlijke manier kunnen verlopen. Het mandaat van dat comité zal tot eind februari 2019 lopen. Valdez stapte eind juli onverwacht op, terwijl hij als topfavoriet gold om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de AUF. Sindsdien zit de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land in een impasse.