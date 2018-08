FT buitenland. Thierry Henry praat vandaag met Bordeaux Redactie

Thierry Henry praat vandaag met Bordeaux

Thierry Henry (41) is de belangrijkste piste om het sportieve roer over te nemen bij Girondins de Bordeaux. Goed geïnformeerde bronnen rond de club verzekeren ons dat er vandaag een gesprek op de agenda staat tussen Henry en de toekomstige Amerikaanse overnemers van de club. De T3 van de Rode Duivels op het WK wil van de vertegenwoordigers van het investeringsfonds GACP weten welke werkomstandigheden en welke sportieve mogelijkheden hij tegemoet mag zien bij de Girondins, maar de gewezen international zou wel zin hebben om als hoofdcoach aan de slag te gaan bij de club. Het is dan ook niet uitgesloten dat Henry volgende week al op de bank zit voor de terugwedstrijd tegen AA Gent, in Bordeaux.

De onzekerheid weegt intussen bij Bordeaux, dat zijn start in de competitie miste met een 0 op 6. "Het is evident dat de omstandigheden storend werken voor de jonge spelers in mijn groep", zegt Eric Bedouet, die de geschorste Gustavo Poyet ad interim vervangt. "Maar wij moeten het hoofd oprichten op het veld, ook al staan we met AA Gent voor een sterke tegenstander." (RN)