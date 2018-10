FT buitenland. Teodorczyk geopereerd aan de lies - Eden Hazard zondag wellicht weer van de partij - Leicester komt dit weekend in Premier League weer in actie Redactie

30 oktober 2018

19u44

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 1

Leicester komt dit weekend in Premier League weer in actie

Leicester City heeft besloten dit weekend weer in actie te komen in de Premier League. De competitiewedstrijd van de Engelse club tegen Cardiff City zal in het teken staan van een eerbetoon aan de overleden eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha.

Voor het begin van het duel wordt een minuut stilte gehouden en de spelers dragen tijdens de wedstrijd zwarte rouwbanden. Leicester City had dinsdag moeten spelen in de vierde ronde van de League Cup tegen Southampton, maar dit duel werd op verzoek van de club uitgesteld na de tragische dood van de Thaise eigenaar.

Srivaddhanaprabha kwam om het leven toen de helikopter, die hem zaterdag zoals gebruikelijk bij het King Power-stadion oppikte na de competitiewedstrijd tegen West Ham United, neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash.

In de Jupiler Pro League houden de clubs deze week eveneens een minuut stilte voor de wedstrijd. Srivaddhanaprabha was ook eigenaar van Oud-Heverlee Leuven. De match in 1B tegen Lommel, voorzien voor morgenavond, werd verplaatst naar 4 december.

FIFA schorst Ghanese bobo Nyantakyi levenslang

De ethische commissie van de wereldvoetbalbond FIFA heeft de Ghanees Kwesi Nyantakyi een levenslange schorsing opgelegd. Hij mag geen enkele functie in het voetbal meer uitoefenen. Daarnaast moet Nyantakyi een boete van 500.000 Zwitserse frank (439.000 euro) betalen.

Nyantakyi is een voormalig voorzitter van de Ghanese voetbalbond en lid van de FIFA Council. Hij is schuldig bevonden aan meerdere corruptiepraktijken. Zo kwam hij onder andere in opspraak toen hij door undercoverjournalisten werd ontmaskerd terwijl hij steekpenningen aanvaardde. Hij beloofde hen tegen betaling toegang tot sleutelfiguren binnen de Ghanese regering. De FIFA had de Ghanees al voorlopig geschorst.

Chelsea-assistent Ianni beboet wegens ongepast gedrag

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Chelsea-assistent Marco Ianni een boete opgelegd van 6.000 pond (ongeveer 6.700 euro). De Italiaan wordt gesanctioneerd wegens zijn omstreden viering van een doelpunt voor de neus van Manchester United-coach José Mourinho.

Ianni vierde op 20 oktober voor de United-bank uitbundig de 2-2-gelijkmaker van zijn team in de 96ste minuut. Vervolgens moest Mourinho in bedwang gehouden worden.

De FA besliste eerder al de Portugees niet te laten vervolgen, hij kreeg wel een waarschuwing. Hij werd herinnerd aan “zijn verantwoordelijkheden als trainer”.

Mourinho zei na de bewuste wedstrijd van de negende speeldag in de Premier League dat Ianni zich bij hem verontschuldigd had voor het incident, dat zich voordeed op Stamford Bridge.

Succesvolle liesoperatie voor Teodorczyk, die tot januari in lappenmand ligt

Lukas Teodorczyk is succesvol geopereerd aan de lies, die de Pool al een tijdje parten speelde. De gewezen Anderlecht-spits zal dit jaar allicht niet meer in actie komen voor Udinese. Verwacht wordt dat hij in januari weer fit is. ‘Teo’ wist tevens nog niet te scoren in de Serie A.

🚨Teo już po zabiegu, wszystko ok 👍 jutro powrót do 🇮🇹🛫 dziękujemy lekarzowi 👨🏼‍⚕️ oraz pielęgniarkom za bardzo dobrą opiekę 👌🇩🇪 pic.twitter.com/Ai359wIxhz topgoal(@ topgoalpl) link

Solari: “Dit is voor mij een geweldige kans”

Santiago Solari zal bij Real Madrid een beroep doen op het eergevoel van de spelers. Dat liet hij vanmiddag na zijn eerste training als hoofdcoach van de ‘Koninklijke’ optekenen. “Dit is een groep vol kampioenen, die door een pijnlijke periode gaat. Het is geen makkelijke situatie, maar we moeten dit zien om te draaien”, aldus Solari. “De spelers moeten hun ware karakter nu laten zien. Ze leken me begrijpelijk aangeslagen door het ontslag van Julen Lopetegui. Ze moeten in Melilla (waar Real woensdag een bekerpartij afwerkt, red.) met moed en trots het veld op gaan en zo de situatie omkeren. Ik heb daar vertrouwen in. Het zijn strijders, die al zoveel gewonnen hebben.”

Voorzitter Florentino Perez schoof Solari, een ex-speler van Real, na de 5-1 nederlaag in de ‘Clasico’ tegen FC Barcelona voorlopig van het tweede elftal door naar de hoofdmacht, iets wat hij eerder al deed met Zinédine Zidane. “Zidane is een legende in de geschiedenis van deze club, ik mag me daar niet mee vergelijken”, bleef Solari, die tussen 2000 en 2005 voor Real Madrid speelde, bescheiden. “Dit is voor mij een geweldige kans. Soms kunnen dingen heel snel veranderen. Het belangrijkste is als team enthousiast voor de dag te komen, elke match, elke minuut, elke actie.”

Real Madrid stelde Solari vooralsnog als interim-coach aan, een statuut dat volgens de Spaanse bondsreglementen slechts veertien dagen mag duren. Nadien moet een beslissing worden genomen om hem permanent aan te stellen als T1 of hem te vervangen.

Eden Hazard zondag wellicht opnieuw speelklaar

Eden Hazard zal woensdagavond in de achtste finale van de League Cup tegen tweedeklasser Derby County normaal gezien nog niet aantreden voor Chelsea. Komende zondag voor het competitieduel tegen Crystal Palace wordt hij wel opnieuw speelklaar gestoomd. Dat liet T2 Gianfranco Zola een dag voor het duel met Derby County optekenen op de persconferentie. Bij de tegenstander van woensdag is Chelsea-monument Frank Lampard momenteel hoofdcoach.

Hazard liet de laatste twee duels van de ‘Blues’ - thuis tegen BATE Borisov (3-1) in de Europa League en uit bij Burnley (0-4) in de Premier League - aan zich voorbijgaan met pijn in de onderrug. De aanvoerder van de Rode Duivels was dit seizoen met acht goals in elf officiële duels al erg beslissend voor de Londenaars.

Chelsea kan tegen Derby County eveneens niet rekenen op Pedro en Olivier Giroud. De Spaanse buitenspeler moest afgelopen zondag al in de eerste helft naar de kant tegen Burnley met hevige buikpijn. Hij ondergaat woensdag extra onderzoeken. Giroud kampt met een vermoeidheidsprobleem in één van zijn benen. Ook hij wordt woensdag verder onderzocht.

Real Madrid moet Varane tijdje missen met spierblessure

Bij Real Madrid blijven de problemen zich opstapelen. Gisteravond werd hoofdcoach Julen Lopetegui nog de laan uitgestuurd na de beschamende 5-1 nederlaag van de Koninklijke zondag in de Clasico bij FC Barcelona. Vandaag raakte bekend dat Raphaël Varane de volgende speler in het rijtje is die zich bij de Madrileense ziekenboeg voegt. De Franse verdediger kampt met een spierblessure in de rechteradductoren.

De regerende Champions League-winnaar wilde niets kwijt over de periode van onbeschikbaarheid van Varane, maar Spaanse media maken gewag van een maand. De Fransman vervoegt zo linksachter Marcelo (kuitblessure) en aanvaller Mariano Diaz (spierblessure) in de ziekenboeg. Alle drie de spelers liepen hun blessures op in de dramatisch verlopen Clasico.

Real Madrid beleeft haar zwaarste crisis in jaren met een voorlopige balans van 14/30 in de competitie. Het staat momenteel pas negende op zeven punten van leider FC Barcelona.

Tottenham breekt contract van goudhaantje Alli open

Tottenham Hotspur heeft vandaag bevestigd haar overeenkomst met middenvelder Dele Alli open te breken. De 22-jarige Engelsman had nog een contract tot medio 2022 bij de club van Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé, maar voegt daar nog twee extra seizoenen aan toe.

Alli maakte in de zomer van 2015 de overstap van toenmalig derdeklasser MK Dons en ontwikkelde zich snel tot een spelbepalende figuur in Londen. Hij kwam tot dusver tot 153 officiële duels (en 48 doelpunten) voor de Spurs. De middenvelder kwam sinds zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg ook al tot 31 caps (3 goals). Op het voorbije WK in Rusland behaalden Alli en Engeland de vierde plaats, na verlies in de troostfinale tegen de Rode Duivels.

Tottenham staat na tien speeldagen in de Premier League op de vijfde plaats, met 21 punten. In de Champions League startten de Spurs tegenvallend met 1/9.

Delighted to have signed a new contract until 2024. Would like to say a big thank you to the chairman, manager, all my teammates and the fans for their constant support. I’ve loved my time at @spursofficial so far and I’m very excited to see what the future holds! ⚽️ #COYS pic.twitter.com/WD4qs9Cg2i Dele(@ dele_official) link

Vicevoorzitter Spaanse voetbalbond gearresteerd op verdenking van verduistering

Andreu Subies, één van de vicevoorzitters van de Spaanse voetbalbond (RFEF), is vandaag gearresteerd in het kader van een onderzoek naar verduistering van gelden. Eerder werd voormalig RFEF-voorzitter Ángel María Villar gearresteerd in het kader van dit onderzoek. Momenteel is hij in voorlopige invrijheidstelling na het betalen van een borgsom.

Agenten van de Guardia Civil voerden een huiszoeking in de burelen van de Catalaanse voetbalfederatie, waarvan Subies voorzitter was tussen 2011 en juli 2018. Vervolgens nam hij ontslag om vicevoorzitter te worden bij de Spaanse bond. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek kreeg ook het ziekenfonds van de voetballers in Spanje (MUPRESFE) agenten over de vloer.

Het onderzoek richt zich op het verduisteren van gelden van MUPRESFE naar de Catalaanse federatie. Dat geld zou beland zijn in de zakken van Subies en een andere voormalige bestuurder van die federatie, volgens de Spaanse pers José Contreras Arjona.

De RFEF liet in een persbericht weten de acties van het gerecht maximaal te respecteren. De bond roept op het nodige respect te hebben voor het “vermoeden van onschuld”.