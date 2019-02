FT buitenland. Te koop in de fanshop van Dortmund: de Witsel-pruik voor 9,95 euro - Mourinho sluit deal met justitie na fiscale fraude De voetbalredactie

AS Roma kan nieuw stadion gaan bouwen

AS Roma kan eindelijk beginnen met de bouw van een nieuw stadion. Het stadsbestuur van Rome had begin 2017 al groen licht gegeven voor het Stadio Della Roma, maar het duurde lang voordat alle formaliteiten waren afgehandeld.

Een technische studie van de Universiteit van Turijn leverde vandaag ook een positief oordeel op, waarmee de laatste horde werd genomen. “Het Stadio Della Roma gaat gebouwd worden’', verscheen op het twitterkanaal van het nieuwe onderkomen van AS Roma. Burgemeester Virginia Raggi van Rome sprak van “goed nieuws voor de stad”. Onduidelijk is nog wanneer AS Roma kan verhuizen.

De club van Rick Karsdorp en Justin Kluivert deelt nu het oude Stadio Olimpico met stadgenoot Lazio. De nieuwe thuishaven verrijst in de wijk Tor di Valle, op de oever van de Tiber, en gaat plaats bieden aan ruim 50.000 toeschouwers. Rond het stadion worden grote winkels en restaurants gebouwd. Het totale project kost een slordige 2 miljard euro, waarvan zo’n 400 miljoen euro is gereserveerd voor de voetbalarena.

The Politecnico di Torino's independent technical report is positive: #StadiodellaRoma will be built.#LoStadioSiFa pic.twitter.com/I4nVU3Wyl2 Stadio della Roma(@ StadiodellaRoma) link

Witsel-pruik te koop

De populariteit van Axel Witsel bij Dortmund kent geen grenzen. En daar speelt de Duitse competitieleider handig op in. Vanaf nu biedt de club Witsel-pruiken aan in de fanshop. Wilt u binnenkort ook graag met een krullenbol naar het Westfalenstadion? Dat kan voor 9,95 euro. (VDVJ)

💂‍♂️ Es witselt sehr in Dortmund!



👉 Get the look: https://t.co/gGijSliPEB pic.twitter.com/JCDYapyKkC Borussia Dortmund(@ BVB) link

Mourinho krijgt gevangenisstraf van één jaar en boete wegens fiscale fraude

Een gevangenisstraf van één jaar, die hij niet moet uitzitten, en een boete van 182.500 euro. Die sanctie heeft José Mourinho aanvaard omdat hij zich in Spanje schuldig heeft gemaakt aan fiscale fraude. Het akkoord met justitie raakte vandaag bekend.

De Portugees werd vervolgd omdat hij in 2011 en 2012 als coach van Real Madrid inkomsten uit portretrechten verborgen had gehouden voor de Spaanse fiscus, die ongeveer 3,3 miljoen euro misliep. Mourinho zal bovenop de boete dat bedrag moeten terugbetalen. In juli maakte hij al 462.000 euro over.

De gevangenisstraf zal Mourinho niet moeten uitzitten. Wie in Spanje nog geen eerdere veroordeling opliep, hoeft bij gevangenisstraffen tot 2 jaar niet achter de tralies.

De ‘Special One’ zit zonder club sinds hij medio december afscheid nam van Manchester United. Van 2010 tot 2013 stond hij aan het roer bij Real Madrid.

Verschillende voetbalsterren botsten al met de Spaanse fiscus. Twee weken geleden kreeg Cristiano Ronaldo een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van ongeveer 3,2 miljoen euro vanwege belastingfraude. In totaal kostte die zaak de Portugees 18,8 miljoen euro.

Porto mist goaltjesdief Marega in achtste finale Champions League tegen AS Roma

FC Porto moet het in de achtste finales van de Champions League tegen AS Roma zonder zijn aanvaller Moussa Marega doen. De Malinees viel zondag in de competitiewedstrijd tegen Vitoria Guimaraes uit met een dijblessure.

Volgens Portugese media heeft de 27-jarige Marega een spierscheur opgelopen en moet hij twee maanden revalideren. Daardoor ziet de aanvaller de dubbele ontmoeting met AS Roma (12 februari en 6 maart) aan zijn neus voorbijgaan.

Marega scoorde dit seizoen op het kampioenenbal in vijf van de zes groepsmatchen van Porto. In 31 matchen zit hij aan 16 goals en 9 assists.

Klopp rekent ook Spurs tot titelkandidaten

Het leek een strijd te worden tussen Liverpool en Manchester City, maar Jürgen Klopp rekent ook Tottenham tot de titelkandidaten in de Premier League. “We hebben het wekenlang gehad over een tweestrijd. Maar Tottenham is vanuit een heel moeilijke situatie teruggekomen, dat hebben ze fantastisch gedaan”, aldus de Liverpool-coach na het 1-1-gelijkspel bij West Ham. “Tottenham doet 100 procent mee in de race om de titel.”

Liverpool heeft in het klassement drie punten voorsprong op City en vijf op de Spurs, die ook zonder hun geblesseerde sterren Harry Kane en Dele Alli blijven winnen. Klopp kon tegen West Ham niet beschikken over Wijnaldum (knieklachten), Henderson en Lovren (spierblessures). Van Dijk en Milner waren ziek, maar moesten in Londen toch aan de bak. “Virgil is drie of vier dagen thuis gebleven en verloor vier kilogram. En James kwam vanwege infectiegevaar op eigen initiatief naar Londen omdat we bang waren dat hij de anderen zou aansteken. Zulke dingen helpen allemaal niet, maar de jongens blijven vechten. De voorbereiding op de wedstrijd tegen West Ham was verre van perfect, maar we hebben toch een punt. Dat is prima. Als je aan het einde van het seizoen bovenaan wil staan, moet je ook door zware periodes zien te komen.”