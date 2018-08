FT buitenland. Supporters van club Defour raken gewond na rellen in Griekenland Redactie

24 augustus 2018

Vijf supporters van Burnley raken gewond in Griekenland

In de marge van het Europa Leagueduel tussen Olympiakos en Burnley zijn vijf supporters van de Engelse club gewond geraakt bij rellen. Een persoon kreeg een messteek in het been en werd in het stadion van de Griekse club medisch behandeld. De incidenten worden door de teams en de Griekse politie onderzocht, zo laten de Clarets op hun website weten.

Burnley, zonder de geblesseerde Steven Defour, verloor gisterenavond met 3-1 van Olympiakos in de heenwedstrijd van de play-offs om deelname aan de Europa League.