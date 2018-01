FT buitenland: Stuttgart zet trainer op de keien De voetbalredactie

28 januari 2018

Stuttgart zet coach op de keien

VfB Stuttgart heeft vandaag zijn trainer Hannes Wolf ontslagen. Dat gebeurde een dag na de 0-2 nederlaag tegen Schalke 04. Door dat verlies op de twintigste speeldag zakte Stuttgart naar de vijftiende plaats in de Bundesliga, slechts drie punten boven de degradatiezone.

"We hebben een nieuwe impuls nodig om weer aansluiting te vinden", zegt voorzitter Michael Reschke. Wie de nieuwe coach wordt, is nog onduidelijk. De 36-jarige Wolf volgde in september 2016 Jos Luhukay op en leidde de club naar de promotie.