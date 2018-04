FT buitenland: Stade Reims promoveert opnieuw naar hoogste voetbalklasse - Franse voetbalbond: "Vrijgaveclausule in contract Neymar is onzin" De voetbalredactie

20 april 2018

20 april 2018

Stade Reims promoveert opnieuw naar de hoogste voetbalklasse

Stade Reims zal volgend seizoen, na twee jaar afwezigheid, opnieuw in de Ligue 1 uitkomen. De club uit de Champagne-streek kroonde zich vanavond tot kampioen in tweede klasse na zelf met 1-0 te hebben gewonnen van Ajaccio en nadat Nîmes en Bourg-en-Bresse 2-2-gelijkspeelden. Op vier speeldagen van het einde telt Reims dertien punten meer dan eerste achtervolger Nîmes.

De voormalige club van Just Fontaine en Raymond Kopa is een gigant in de geschiedenis van het Franse voetbal. Reims werd zes keer Frans kampioen (1949, 1953, 955, 1958, 1960 en 1962). Het won ook twee maal de Franse Beker (1950 en 1958) en speelde tot twee keer toe de finale van de Europacup I (1956 en 1959), de voorloper van de Champions League. Reims verloor beide finales van Real Madrid.

Nantes geeft winst uit handen na rode kaart

Op de 34ste speeldag van de Franse Ligue 1 heeft Nantes in eigen huis 1-1 gelijkgespeeld tegen Stade Rennes. Nantes speelde de ganse tweede helft met een man minder.

Het was Adrien Thomasson (42e) die Nantes vlak voor de rust op voorsprong bracht. Net na de pauze kwamen Les Canaris echter met een man minder te staan. De Argentijn Emiliano Sala werd naar de kleedkamer verwezen nadat hij een tweede gele kaart had gekregen. In de 81e minuut wist Rennes de dam te breken. James Lea Siliki maakte gelijk en zette zo de eindcijfers op het bord. Yassine El Ghanassy werd nog in 89e minuut ingebracht, maar kon niets meer forceren voor de thuisploeg. Zijn ploegmaat en landgenoot Joris Kayembe speelde niet wegens een knieblessure.

In de stand is Nantes 8e met 46 punten. Rennes neemt de vijfde plek in en heeft 48 punten.

Espanyol zet coach en sportief directeur aan de deur

Espanyol Barcelona, de huidige nummer zestien in de Primera Division, heeft het ontslag van haar coach Quique Sanchez Flores en sportief directeur Jordi Lardin bekendgemaakt. De reden ligt in de slechte resultaten van de club, die meegeeft zich "op de best mogelijke manier" te willen voorbereiden op volgend seizoen.

"De club nam de beslissing om zich in de resterende vijf speeldagen voor te bereiden op volgend seizoen", klonk het bij de Catalanen.

De 53-jarige Flores, eerder coach bij onder meer Valencia, Benfica, Atlético Madrid, Getafe en Watford, kwam in juni 2016 aan het roer bij Espanyol, net na de overname van de club door de Chinese groep Rastar. Hij leidde de tweede ploeg van Barcelona vorig seizoen naar een achtste stek, maar dit seizoen is het een pak minder. Espanyol telt 36 punten en is mathematisch nog niet zeker van het behoud. Het telt negen punten meer dan Deportivo La Coruna, dat op de eerste degradatieplaats staat.

De 44-jarige Lardin was vanaf eind 2016 in dienst bij Espanyol.

Voorlopig neemt beloftencoach David Gallego over, liet het bestuur weten. Zijn eerste opdracht wordt de Catalaanse derby zondag bij Girona.

Franse voetbalbond: "Vrijgaveclausule in contract Neymar is onzin"

Er is geen vrijgaveclausule in het contract tussen de Braziliaanse ster Neymar en zijn club PSG. Dat bevestigde de Franse voetbalbond aan het Franse persagentschap AFP. Daarmee ontkracht de LFP de berichtgeving van het Spaanse dagblad El Pais over het bestaan van een dergelijke clausule.

In El Pais stond namelijk te lezen dat er in Neymars contract een clausule bestond die voorzag dat de Braziliaan, indien hij dat zou wensen, vanaf 1 september zou kunnen vertrekken voor een bedrag dat in lijn staat met de al dan niet behaalde sportieve doelen. Het bedrag zou volgens de krant echter nooit onder 300 miljoen euro liggen.

Volgens artikel 202 van het reglement van de Franse professionele voetballiga (LFP) zijn dergelijke praktijken echter verboden in Frankrijk. In het desbetreffende artikel staat te lezen dat "bestuurders van een club geen contracten mogen afsluiten met een vrijgaveclausule die, voor het aflopen van het contract en in ruil voor een schadevergoeding, een contractbreuk door een van de partijen, een opschortende clausule of een eenzijdige opzeggingsclausule tussen een Franse of buitenlandse professionele voetballer en zijn club mogelijk maakt."

"In het door de juridische commissie van de LFP gehomologeerde contract is zulke clausule dus niet inbegrepen," verklaarde de bond aan AFP. PSG kocht Neymar afgelopen zomer voor 222 miljoen euro van FC Barcelona, hetgeen hem de duurste speler uit de geschiedenis van het voetbal maakte. Die overstap gebeurde overigens wel volgens een dergelijke clausule. Een vrijgaveclausule is in Spanje immers legaal.

In de Spaanse media steken echter steeds meer geruchten de kop op dat Neymar, die momenteel in Brazilië herstelt van een blessure, PSG tijdens de volgende transferperiode zal verlaten. Zo zou hij het hoofddoel zijn van Real Madrid.

Ook Marca, de meest gelezen Spaanse sportkrant, ontkent het bestaan van een vrijgaveclausule in Neymars contract. De krant schrijft wel dat Neymar in de zomer van 2019 zou kunnen vertrekken voor 222 miljoen euro, met andere woorden voor dezelfde prijs als die die PSG voor hem betaalde.

Seizoen voorbij voor Agüero, maar geen vrees voor WK

Manchester City zal het de resterende wedstrijden van dit seizoen zonder Sergio Agüero moeten stellen. Dat heeft coach Pep Guardiola vandaag bekendgemaakt. De Argentijn, die out is met een blessure aan de linkerknie, geraakt normaal wel fit voor het WK in Rusland (14 juni - 15 juli).

Volgens Guardiola zal Agüero vier à vijf weken buiten strijd zijn. De aanvaller, die een kijkoperatie onderging, verblijft momenteel in Barcelona waar hij aan zijn terugkeer werkt. De vijf resterende wedstrijden in de Premier League dient hij aan zich voorbij te laten gaan, maar voor de WK-opener tegen IJsland, op 16 juni, moet de spits opnieuw topfit zijn. Later treffen de Argentijnen in de groepsfase nog Kroatië (21/06) en Nigeria (26/06).

UEFA doet begin juni uitspraak over onderzoek naar Financial Fair Play tegen PSG

Paris Saint-Germain heeft zich vandaagop de hoofdzetel van de Europese voetbalbond UEFA in het Zwitserse Nyon verdedigd in het Financial Fair Play-onderzoek dat tegen de Franse topclub loopt. PSG moet zich verantwoorden voor de financiering van de transfers van goudhaantjes Neymar en Kylian Mbappé van vorige zomer. De UEFA zal begin juni een uitspraak doen.

Vorig jaar haalde PSG Neymar bij FC Barcelona voor 222 miljoen euro. Mbappé kwam dan weer op huurbasis over van AS Monaco en zal op termijn 180 miljoen euro (waarvan 35 miljoen euro bonussen) kosten, als de aankoopoptie wordt gelicht. Het zijn de twee duurste transfers uit de geschiedenis.

Het UEFA-orgaan CFCB (Club Financial Control Body) boog zich meteen over de miljoenendeals. Volgens het Financial Fair Play-principe mag een club immers niet meer uitgeven dan ze verdient. Bovendien sprong PSG ontzettend creatief om met de regels. Zo kocht Neymar zichzelf eerst uit bij Barça.

Indien een club de Financial Fair Play-regels overtreedt, volgt een sanctie. Dat kan een (hoge) boete zijn, maar ook de uitsluiting aan Europese competities, waaronder de prestigieuze Champions League.

Bandé meldt zich maandag al bij Ajax

Hassane Bandé (KV Mechelen) meldt zich maandag al bij Ajax. De negentienjarige aanvaller gaat in Amsterdam bekijken hoe hij zich het best op het volgende seizoen kan voorbereiden.

Ajax en Bandé, dit seizoen goed voor 12 doelpunten in 27 wedstrijden voor Malinwa, bereikten in december al overeenstemming over een vijfjarig contract dat op 1 juli ingaat. De buitenspeler uit Burkina Faso degradeerde op 11 maart met KV Mechelen uit de Jupiler Pro League en kwam sindsdien niet meer in actie. Ajax betaalde ruim 8 miljoen euro voor Bandé.

Willem II gaat niet verder met T1 Robbemond

Willem II gaat na dit seizoen niet verder met haar huidige hoofdcoach Reinier Robbemond. De Nederlandse club heeft laten weten volgend seizoen met een nieuwe hoofdtrainer te willen beginnen. Ook assistent Dogan Corneille vertrekt.

Robbemond verving enkele weken geleden Erwin van de Looi, die mede onder druk van de supporters vertrok. Inmiddels zijn de Tilburgers nagenoeg veilig. Ze staan veertiende met 33 punten, zes meer dan nummer zestien Roda JC, dat op de eerste nacompetitieplaats staat.

"Reinier en Dogan verdienen onze complimenten", zegt technisch directeur Joris Mathijsen. "Ze hebben mooie resultaten behaald. Daarvoor zijn we hen zeer dankbaar. In onze ogen is het echter tijd om te verfrissen."

Willem II telt met Jordy Croux en Ismail Azzaoui twee landgenoten in haar kern.

Ajax-kapitein Veltman heeft ernstige knieblessure

Ajax-aanvoerder Joël Veltman heeft donderdag een ernstige knieblessure opgelopen tijdens het competitieduel tegen VVV-Venlo (4-1). De verdediger komt dit seizoen niet meer in actie en mist ook zeker de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar.

Veltman hoorde vrijdag het slechte nieuws na onderzoek in een ziekenhuis. Volgende week krijgt hij de exacte diagnose. De 26-jarige Nederlander moest donderdagavond per brancard van het veld na een duel met Ralf Seuntjens.

Veltman beleeft een teleurstellend seizoen met Ajax, dat voor het vierde jaar op rij naast een prijs greep. De aanvoerder verloor zijn basisplaats en werd vorige maand ook niet opgeroepen voor de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Engeland en Portugal.

Manuel Neuer traint voor het eerst sinds voetbreuk met groep

Manuel Neuer heeft vandaag een nieuwe stap gezet in zijn lange revalidatieproces na een voetbreuk. De doelman kon voor het eerst sinds hij in september uitviel, de groepstraining met Bayern München afwerken. "We zijn allemaal heel tevreden over zijn herstel", vertelde coach Jupp Heynckes. "De vraag of en wanneer hij weer kan spelen, komt evenwel te vroeg."

Of de 32-jarige Neuer dit seizoen nog in actie komt, is dus onduidelijk. De Duitse competitie eindigt over drie weken. Op 19 mei werkt Bayern, dat al zeker is van een nieuwe titel, nog de bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt af. Daarna volgt mogelijk nog de finale van de Champions League, op 26 mei in Kiev. Bayern, waar Sven Ulreich nu het doel verdedigt, moet in de halve finales (25 april en 1 mei) dan wel tweevoudig titelverdediger Real Madrid uitschakelen.

Na de clubcompetities verhuist alle aandacht naar het WK in Rusland. Titelverdediger Duitsland is er ingedeeld in een groep met Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni). Ten laatste 14 mei moet bondscoach Joachim Löw een voorlopige kern (met of zonder Neuer) bekendmaken.

Duitsland oefent begin september tegen Peru

Duitsland zal het op 9 september in een oefenwedstrijd voor eigen publiek in Sinsheim opnemen tegen Peru. Dat maakte de Duitse voetbalbond DFB vandaag bekend.

Het duel volgt drie dagen nadat de Mannschaft in München tegen Frankrijk voetbalt in het kader van de nieuwe UEFA Nations League. Die wedstrijd wordt de eerste voor het team van coach Joachim Löw na het WK in Rusland. Duitsland verdedigt er zijn titel.

De DFB wil beide interlands aangrijpen om een laatste keer zijn kandidatuur voor het EK 2024 te promoten. De UEFA duidt de organisator op 24 september aan. "Uiteraard willen wij in die twee thuismatchen nog een keer ons visitekaartje afgeven. We zullen de UEFA tonen hoe voetbalgek, gastvrij en openminded we zijn", zegt bondsvoorzitter Reinhard Grindel.

Duitsland speelt in het najaar nog vier wedstrijden: in oktober in Nederland (13/10) en Frankrijk (16/10) voor de Nations League, in november thuis tegen Rusland (15/11) in een oefenduel en thuis tegen Nederland (19/11) voor de Nations League.

Op het WK is Duitsland ingedeeld in een groep met Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni).

"Roda JC komt mogelijk in handen van Bart Verhaeghe"

Is er een opmerkelijke overname in de maak? Voetbal International (VI) meldt dat het Nederlandse Roda JC mogelijk in handen komt van Club-voorzitter Bart Verhaeghe. Frits Schrouff, de huidige sterke man van de club uit Kerkrade, zou onderhandelingen voeren met Verhaeghe, met verkoop van zijn volledige aandelenpakket als inzet. Verhaeghe zou immers enkel geïnteresseerd zijn in een volledige overname van Roda JC. De Nederlandse club, die in de eredivisie tegen de degradatie stijgt, zou voor blauw-zwart dan als satellietvereniging dienen. Spelers die in Jan Breydel niet aan spelen toekomen, zouden op die manier bij Roda JC onderdak vinden.

Izquierdo scoort goal van het jaar voor Brighton

Terwijl Club Brugge verder borduurt op de weg naar een nieuwe titel in de Jupiler Pro League, doet ex-goudhaantje José Izquierdo het verre van onaardig in de Premier League. De Colombiaanse ex-Gouden Schoen heeft zijn eerste seizoen bij Brighton & Hove Albian meteen bekroond met de goal van het jaar. In een referendum haalde 'Joske' het met zijn plaatsbal in de kruising tegen West Ham. Vintage Izquierdo.

:trophy: The Goal of the Season award sponsored by Integro Insurance Brokers is this one... :flag-co:



WHAT A STRIKE @JoseIzquierdo7! :boom:#BHAFC :large_blue_circle::white_circle: pic.twitter.com/RHwJwn6qh0 Brighton & Hove Albion :soccer:(@ OfficialBHAFC) link

Chelsea zeker: Batshuayi raakt fit voor WK

Goed nieuws uit Londen. Ook bij Chelsea zijn ze ervan overtuigd dat Michy Batshuayi (24) fit raakt voor het WK. De Rode Duivel arriveerde woensdag in Engeland voor een laatste check-up bij de moederclub. De dokters van Chelsea schatten dat hij zo'n vier weken aan de kant zal staan. Batshuayi scheurde zondag tegen Schalke 04 de ligamenten van de linkerenkel. Meteen het einde van zijn seizoen en zijn huurperiode aan Dortmund - zoals het contract tussen Chelsea en de Duitse club voorschreef. Eerstdaags is er contact tussen de Engelse club en de Belgische bond over de verdere revalidatie. Liever ziet de medische staf van de nationale ploeg hem de komende weken revalideren bij Lieven Maesschalck. (KTH)

Brengt opvallende clausule in contract Praet bij Italiaanse topclub?

De Italiaanse topploegen Juventus, Napoli en Inter Milaan zijn zeer geïnteresseerd in Dennis Praet. Op het eerste gezicht is het duidelijk wat de vraagprijs is voor de 23-jarige middenvelder van Sampdoria: hij heeft een afkoopclausule van 26 miljoen euro in zijn contract. Maar addertje onder het gras: die clausule kan alleen geactiveerd worden als een club dat héle bedrag in één keer kan overschrijven op de rekening van Sampdoria. En daar wringt het schoentje: zo goed als geen enkele ploeg betaalt in één ruk zo'n hoog bedrag. Clubs betalen transferbedragen veel liever gespreid over meerdere seizoenen. Vandaar dat de afkoopsom voor Praet wellicht niet zal neerkomen op het exacte bedrag van 26 miljoen. Gezien het groot aantal gegadigden, zal het totaalbedrag uiteindelijk wellicht zelfs hoger zijn dan de clausule in Praets contract. (NVK)

Chadli kan voor kleine twintig miljoen weg

Nacer Chadli (28) kan voor 19,5 miljoen euro vertrekken als West Bromwich Albion uit de Premier League degradeert. Dat is de clausule die in zijn contract is opgenomen. Met nog vier speeldagen te gaan staat West Brom troosteloos onderaan, met 24 punten. Binnen de club hebben ze zich al neergelegd bij een degradatie. Chadli wordt dit weekend terug in de ploeg verwacht na maanden van blessureleed. Hij herviel in de zware hamstringblessure die hij kort na de oefeninterlands in november opliep. Dit seizoen stond hij amper 266 minuten op het veld door aanhoudende kwaaltjes. "Tot het laatste moment laat ik de deur open voor hem", zei bondscoach Roberto Martínez eerder deze week in 'L'Avenir'. "Hij heeft zijn steentje bijgedragen tot de kwalificatie." Chadli ruilde in 2016 Tottenham in voor West Bromwich. De club betaalde destijds zo'n 18 miljoen euro. Dat bedrag hoopt WBA ook na degradatie te recupereren. (KTH)

Coach Besiktas krijgt zitje tegen het hoofd

De coach van het Turkse Besiktas, Senol Günes, is gisteren naar het ziekenhuis afgevoerd nadat hij tijdens de bekerwedstrijd op verplaatsing bij aartsrivaal Fenerbahçe een zitje tegen het hoofd gegooid kreeg. De terugwedstrijd in de halve finale van de Turkse beker werd daarop in de 57ste minuut definitief gestaakt. De 65-jarige Günes werd met bebloed hoofd naar de kleedkamers geleid. Daar werd hij ter plaatse gehecht, waarna hij met de ziekenwagen richting spoedafdeling werd afgevoerd. (KDZ)