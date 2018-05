FT buitenland: staat Buffon volgend seizoen bij PSG in doel? Redactie

17 mei 2018

19u30 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Buffon naar andere grootmacht?

"Ik heb enkele prikkelende aanbiedingen op zak", aldus Gianluigi Buffon op de persconferentie in Turijn waar hij zijn afscheid bij Juventus aankondigde. Amper enkele uren later zou zijn volgende bestemming wel eens bekend kunnen zijn. Volgens de toonaangevende Franse media Le Parisien en Canal+ is de 40-jarige doelman immers in gesprek met Paris Saint-Germain. Er zou een contract van twee jaar klaarliggen. Ook de Italiaanse media sprongen intussen op de kar. “De flirt is meer dan een gerucht. De Parijzenaars willen Buffon heel graag, maar het hangt natuurlijk allemaal van de speler zelf af."

Pep Guardiola verlengt contract bij Manchester City

Pep Guardiola heeft zijn contract bij de Engelse landskampioen Manchester City tot medio 2021 verlengd, zo maakte de club bekend. De 47-jarige Guardiola is sinds de zomer van 2016 bij de Citizens aan de slag, waar hij coach is van Rode Duivels Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. Zijn vorige overeenkomst zou medio 2019 aflopen.

"Ik hou ervan om met deze spelersgroep te werken en we zullen ons best doen de eerstvolgende jaren. Als coach moet je goed in je vel zitten tussen de spelers en dat is bij mij het geval", verklaarde Guardiola. "Elke dag proberen we het team en de spelers individueel te verbeteren. We hebben een jonge ploeg met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar waarmee we vooruitgang willen blijven boeken."

Guardiola leidde de Citizens dit seizoen naar de titel in de Premier League. Het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne behaalde 100 punten, een record, en maakte 106 doelpunten. Ook de League Cup mocht Manchester City in de prijzenkast zetten, na een 3-0-zege tegen Arsenal op Wembley. Als kers op de taart werd de Spanjaard door zijn collega's verkozen tot Coach van het Jaar. Het hoofddoel van het seizoen was echter de Champions League, maar daar slaagde hij er niet in de Citizens voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de beker met de grote oren te bezorgen. Met dominant voetbal leken ze nochtans aardig op weg, totdat een ontketend Liverpool hen in de kwartfinales een halt toeriep.

De Spanjaard stapelde tussen 2008 en 2012 de prijzen op als trainer van FC Barcelona. Daarna trok hij die lijn door bij Bayern, waarmee hij drie titels op rij pakte. Ook Bayern kon hij echter nooit naar de eindzege op het kampioenenbal loodsen. Met Barça lukte dit in 2009 en 2011, goed voor een totaal van 23 trofeeën in negen seizoenen als coach.

Casillas plakt er nog een jaar aan vast bij Porto

Iker Casillas verdedigt ook volgend seizoen het doel van FC Porto. Dat maakten beide partijen bekend op Twitter. De Spanjaard tekende bij voor één seizoen.

De 37-jarige doelman liet een tijdje geleden in de Spaanse media weten open te staan voor een contractverlenging bij Porto. Casillas vervoegde de Portugese club in de zomer van 2015 en pakte dit seizoen zijn eerste landstitel. In Spanje had hij eerder met Real Madrid (1999-2015) ook al vijf landstitels (2001, 2003, 2007, 2008 en 2012), twee bekers (2011 en 2014) en drie Champions League-titels (2000, 2002 en 2014) op zijn palmares bijgeschreven. Met Spanje werd hij in 2010 wereldkampioen en in 2008 en 2012 Europees kampioen.

Casillas zou volgens het Portugese dagblad Jornal de Noticias hebben toegestemd met een fikse salarisverlaging. Begin maart meldde de club immers nog dat 'San Iker' Porto zou verlaten. Zijn loon woog te veel op het spelersbudget van de Draken. Tot dit seizoen was Casillas met een brutoloon van 7,5 miljoen euro per jaar de best betaalde speler in de Primeira Liga.

Jan Olde Riekerink voor twee jaar naar Heerenveen

Jan Olde Riekerink (55) is de nieuwe trainer van Eredvisie-club sc Heerenveen. De 55-jarige Nederlander, die in het seizoen 2002-03 AA Gent coachte, heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij de Friezen.

Olde Riekerink werd in februari 2017 ontslagen bij de Turkse topclub Galatasaray. Daarvoor was de oud-prof van Sparta Rotterdam, FC Dordrecht en Telstar als trainer verbonden aan AA Gent, FC Emmen, FC Porto, Metallurg Donetsk en de Chinese voetbalbond. Olde Riekerink vervulde ook meerdere functies bij Ajax, onder meer als jeugdtrainer en hoofd van de opleiding.

Heerenveen eindigde dit seizoen onder Jurgen Streppel op de achtste plaats in de Eredivisie. In de play-offs om Europees voetbal moest de club in de eerste ronde buigen voor FC Utrecht. Al in maart maakte Heerenveen bekend niet verder te gaan met Streppel.

UEFA opent disciplinaire procedures tegen Marseille en Atlético Madrid

De Europese Voetbalbond (UEFA) buigt zich op 31 mei over de disciplinaire procedures die vandaag geopend werden tegen Marseille en Atlético Madrid na de finale van de Europa League.

L'OM wordt geviseerd wegens "ongeregeldheden bij het publiek", "vandalisme", "het afsteken van vuurwerk", "het gooien van voorwerpen" en "uitstel van de aftrap".

Atlético wordt vervolgd voor een racistische spandoek dat getoond werd door de supporters en eveneens voor het afsteken van vuurwerk.

Het wedstrijdbegin in Lyon werd verstoord doordat de supporters heel wat vuurwerk afstaken. Atlético won voor de derde keer de Europa League, het klopte Marseille met 3-0.

Sandro Wagner stopt als Duits international na niet-selectie

Bayern München-aanvaller Sandro Wagner houdt het voor bekeken als international, nadat hij door de Duitse bondscoach Joachim Löw niet werd opgenomen in zijn voorselectie voor het WK in Rusland.

De 30-jarige Wagner, back-up voor Robert Lewandowski bij Bayern, werd beschouwd als kanshebber op een selectie voor het WK. Löw gaf echter de voorkeur aan Nils Petersen (Freibrug), die nog geen caps achter zijn naam heeft staan, en Mario Gomez (Stuttgart).

"Het is duidelijk dat de open, eerlijke en directe manier waarop ik in het leven sta door de staf niet geapprecieerd wordt", vertelde Wagner aan de Duitse krant Bild. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet ontgoocheld was. Het WK zou fantastisch geweest zijn."

Wagner verzamelde acht caps voor de Mannschaft, waarvoor hij vijf keer scoorde. In januari ruilde hij Hoffenheim voor Bayern München.

Claudio Ranieri neemt afscheid van FC Nantes

FC Nantes heeft bekendgemaakt dat Claudio Ranieri volgend seizoen geen hoofdcoach meer zal zijn van de club. De 66-jarige Italiaan was sinds vorige zomer aan de slag bij de Kanaries, die voor de slotspeeldag in de Ligue 1 op de tiende plek staan. Nantes benadrukt dat hij zelf afscheid neemt.

Ranieri had nog een contract voor volgend seizoen, maar kon al een tijdje niet meer door dezelfde deur met voorzitter Waldemar Kita. Op de clubwebsite bedanken beide partijen elkaar voor de samenwerking. Ranieri heeft ook nog een woordje voor de spelersgroep. "Ik wil de spelers bedankt voor de fantastische eerste helft van het seizoen, ook al maar de tweede helft een pak moeilijker. De spelers hebben alles gegeven en dat is het belangrijkste." Nantes kon na Nieuwjaar nog slechts drie competitiewedstrijden winnen.

Met Yassine El Ghanassy en Joris Kayembe staan ook twee landgenoten op de loonlijst van FC Nantes. Beiden kenden een tegenvallend seizoen en konden nooit aanspraak maken op een vaste basisplaats.

Claudio Ranieri heeft er al een rijkgevulde trainerscarrière opzitten. In Italië stond hij onder meer aan het hoofd van Cagliari (1988-1991), Napoli (1991-1993), Fiorentina (1993-1997), Parma (2007), Juventus (2007-2009), AS Roma (2009-2011) en Internazionale (2011-2012). Buiten de landsgrenzen coachte hij topclubs als Valencia (1997-1999 en 2004-2005), Atlético Madrid (1999-2000), Chelsea (2000-2004) en Monaco (2012-2014). Zijn strafste prestatie realiseerde Ranieri bij Leicester City (2015-2017). Hij leidde de Foxes naar een totaal onverwachte Engelse landstitel in 2016.

📋 Claudio Ranieri ne sera plus l'entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. Les deux parties ont décidé de se séparer d'un commun accord.



Le Club lui souhaite bonne chance pour la suite de son immense carrière. #GrazieMister

Communiqué ➡ https://t.co/aTOrQBgJQ5 pic.twitter.com/Ov38xCWktg FC Nantes(@ FCNantes) link