FT buitenland. Spelers van Chinese eersteklasser drie dagen aangehouden na caféruzie - Wedstrijd tussen Nantes en PSG wordt uitgesteld

25 februari 2019

11u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Zes spelers van de Chinese eersteklasser Tianjin Teda zijn gedurende drie dagen aangehouden door de Chinese politie na een gevecht in een café. Dat maakte de club, een week voor de start van de nieuwe competitie, bekend.

"De spelers hebben de regels van het team overtreden en zijn uitgegaan zonder toestemming", liet de club weten in een persbericht. "Ze zijn bij de ingang van een bar in een gevecht verwikkeld. De politie kwam vervolgens ter plaatse en heeft de spelers voor drie dagen administratief aangehouden." Zo'n administratieve aanhouding is de gewoonte in China en kan uitgebreid worden tot vijftien dagen.

Het incident vond vorige week donderdag plaats in het zuid-westen van China, in Kunming, waar het team op trainingskamp was voor het nieuwe seizoen. De club maakte de namen van de betrokken spelers niet bekend, maar gaf wel mee dat het ging om spelers van het tweede elftal. Ze moeten van de club "grondig hun gedrag in vraag stellen" en dat neerschrijven. Ze kregen een boete en worden tijdelijk uitgesloten van clubactiviteiten.

Tianjin Teda beëindigde de Chinese Super League vorig seizoen als veertiende. De Duitser Uli Stielike is coach van het eerste elftal, de Ghanese linksbuiten Frank Acheampong (ex-Anderlecht) en de Duitse aanvaller Sandro Wagner (ex-Bayern München) staan er eveneens onder contract.

Wedstrijd tussen Nantes en PSG wordt uitgesteld

De wedstrijd tussen FC Nantes en PSG op de 28e speeldag van de Ligue 1, voorzien voor het weekend van 9 en 10 maart, is uitgesteld op vraag van het bestuursdepartement van de Loire-Atlantique. Dat maakte de Franse profliga (LFP) bekend. Er werd geen reden voor het uitstel toegevoegd. Een nieuwe datum is er ook nog niet.

De kalender in de Ligue 1 werd dit seizoen al zwaar verstoord door manifestaties van de ‘gele hesjes’, die eind vorig jaar de paraatheid van alle ordediensten vereisten. Zo kon er voor onvoldoende veiligheidstroepen tijdens voetbalwedstrijden worden gezorgd. Nantes, het elftal van Anthony Limbombe, kent een tegenvallend seizoen en staat veertiende (30 ptn). PSG, met Thomas Meunier in de rangen, is de fiere competitieleider (68 ptn).