FT buitenland: Southampton zet Pellegrino aan de deur - Pogba onzeker voor CL-return - Mourinho haalt zwaar uit naar Frank de Boer

12 maart 2018

22u23 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Pellegrino krijgt C4 in Southampton

Mauricio Pellegrino is niet langer coach van Southampton. De nummer 17 uit de Premier League bedankte de Argentijn vandaag voor bewezen diensten. 'The Saints' verloren zaterdag met 3-0 op het veld van Newcastle. Met 28 punten uit 30 wedstrijden laat Southampton in het klassement alleen Crystal Palace (27), Stoke City (27) en West Bromwich (20) achter zich. De laatste drie degraderen.

Pellegrino kwam in de zomer van 2017 aan het roer bij Southampton. Daarvoor coachte hij onder meer Valencia, waar hij jarenlang speler was, Estudiantes, Independiente en Alaves. Assistenten Carlos Compagnucci en Xavier Tamarit verlaten de club eveneens. Southampton heeft nog geen opvolger aangeduid.

VVV'er Thy mist match tegen PSV om leven te redden

VVV-Venlo speelt zaterdag tegen PSV om een bijzondere reden zonder Lennart Thy. De aanvaller werkt mee aan een stamceltransplantatie, om zo een leukemiepatiënt te helpen. Daarmee redt hij mogelijk het leven van de betreffende patiënt.

Zeven jaar geleden stond Thy, destijds speler van Werder Bremen, DNA af om daarmee eventueel iemand met bloedkanker te kunnen helpen. Onlangs bleek dat er een match is met een persoon die aan de ziekte lijdt. De kans op een dergelijke match is doorgaans klein.

Met volledige instemming van VVV ontbreek Thy de hele week. Daarna sluit hij weer aan bij de training.

Mourinho: "De Boer slechtste trainer ooit in Premier League"

José Mourinho heeft vanmiddag zwaar uitgehaald naar Frank de Boer. De Nederlander was gisteren analist voor tv-zender BT en liet weten dat Mourinho de verkeerde coach is voor Marcus Rashford. "Een jonge speler als Rashford kan fouten maken, maar niet bij Mourinho", zei De Boer. "Als hij één of twee slechte wedstrijden heeft, ligt hij eruit. Hij heeft zoveel talent, je wil hem elke week zien spelen."

De uitspraken van De Boer schoten bij Mourinho in het verkeerde keelgat. "Frank de Boer, de slechtste trainer in de geschiedenis van de Premier League, met zeven nederlagen en nul goals uit zeven wedstrijden, zegt dat het slecht is voor Marcus om een manager zoals ik te hebben? Misschien zou hij bij De Boer leren om te verliezen."

Frank de Boer werd dit seizoen al snel ontslagen bij Crystal Palace en opgevolgd door Roy Hodgson.

Carrick hangt schoenen aan de haak

Michael Carrick (Manchester United) zet op het einde van het seizoen een punt achter zijn voetbalcarrière. De 36-jarige middenvelder speelt sinds 2006 voor de Mancunians. Carrick droeg het shirt van de Engelse topclub al in 463 wedstrijden en won onder meer vijf keer de landstitel, de Champions League (in 2008) en de Europa League (in 2017). Dit seizoen komt hij nog amper voor in de plannen van José Mourinho.

Carrick wordt volgend seizoen in principe opgenomen in de trainersstaf van Man United. "De gesprekken zijn gaande. Het gaat de goede kant, op maar er ligt nog niets vast", aldus de 34-voudige international. Carrick debuteerde in de Premier League in het seizoen 1999-2000 voor West Ham. Hij droeg ook twee seizoenen het shirt van Tottenham (2004-2006).

Pogba onzeker voor CL-return tegen Sevilla

Het is nog niet zeker of Paul Pogba morgenavond met Manchester United in de return van de achtste finale van de Champions League tegen Sevilla kan aantreden. De Franse international heeft nog wat last van een lichte blessure, die hij vorige week op training opliep. Pogba ontbrak daardoor het voorbije weekend al in de topper tegen Liverpool, die door United met 2-1 werd gewonnen. De heenwedstrijd in Sevilla eindigde op 0-0.

Organisatie verkocht 568.448 tickets in tweede verkoopfase

In de tweede verkoopfase van tickets voor het WK voetbal in Rusland werden 568.448 kaartjes aan de man gebracht. Dat heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) bekendgemaakt. De fase liep van 5 december tot 31 januari.

Na de eerste verkoopfase eind vorig najaar stond de teller op 735.168. In totaal zijn er dus al 1.303.616 tickets over de toonbank gegaan. De meeste aanvragen kwamen uit gastland Rusland. Ook elders in de wereld - vooral in Colombia, Brazilië, Peru, Duitsland en de Verenigde Staten - is er veel interesse. België staat niet in de top tien.

Morgen begint de volgende verkoopfase. Het WK start later dit jaar op 14 juni en eindigt op 15 juli.

Zaza veinst op gekke wijze elleboogstoot

Simone Zaza gaat weer over de tongen. Na zijn hilarische penaltymisser op het EK tegen Duitsland heeft de 26-jarige Italiaan opnieuw een streek uitgehaald. De spits van Valencia ging een sprintduel aan met Sevilla-speler Franco Vazquez om het leer te veroveren. Wanneer snel bleek dat hij niet in zijn opzet zou slagen, vond Zaza er vervolgens niets beter op dan zijn voorhoofd te planten tegen de elleboog van zijn tegenstander, om nadien een serieuze elleboogstoot te veinzen. De scheidsrechter had de komedie door en liet zich niet in het ootje nemen. Vijf minuten later mocht Zaza gaan rusten. Van ene doldwaze schwalbe gesproken.



Porto lijdt eerste nederlaag van het seizoen

FC Porto heeft de eerste nederlaag van dit seizoen in de Portugese competitie geleden. De ploeg van trainer Sérgio Conceição verloor vanavond met 1-0 bij het tegen degradatie strijdende Paços de Ferreira.

Miguel Vieira tikte na 34 minuten de enige treffer van de wedstrijd binnen namens de nummer veertien van de Portugese competitie. De Algerijnse vleugelaanvaller Yacine Brahimi kreeg halverwege de tweede helft vanaf elf meter de uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar ook dat wilde niet lukken voor FC Porto.

Het betekende de eerste nederlaag voor FC Porto van dit seizoen in de Portugese competitie, nadat er eerder 21 keer was gewonnen en vier keer gelijkgespeeld. Van alle clubs in Europa is nu alleen FC Barcelona nog ongeslagen in de eigen competitie dit seizoen.

FC Porto staat nog wel bovenaan, maar het gat met Benfica (de laatste vier seizoenen kampioen) is nu twee punten met nog acht speelrondes te gaan. Nummer drie Sporting Lissabon, dat het voorlopig even moet doen zonder de geblesseerde goalgetter Bas Dost, staat derde met 59 punten. Dat zijn er zes minder dan Benfica en acht minder dan FC Porto, maar Sporting komt maandagavond nog in actie bij nummer zes Chaves.

Vitesse kiest Rus Sloutski als nieuwe trainer

Leonid Sloutski wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Vitesse. De voormalige bondscoach van Rusland is het met de club uit de Nederlandse Eredivisie definitief eens geworden over een contract voor twee seizoenen.

De 46-jarige Rus volgt na dit seizoen Henk Fraser op, die twee jaar de hoofdtrainer was bij Vitesse. Onder zijn leiding won de club vorig seizoen de KNVB-beker, de eerste prijs in het bestaan.

Sloutski was van 2009 tot 2016 trainer van CSKA Moskou. In dat laatste jaar combineerde hij die baan met het bondscoachschap van Rusland. Hull City was de laatste club waar Sloutski werkzaam was. De Engelse club ontsloeg hem in december. Hij is afkomstig uit het netwerk van clubeigenaar Alexander Tsjigirinski, die Vitesse sinds 2010 in handen heeft.

Bernd Hollerbach niet langer trainer van Hamburg

Bernd Hollerbach is niet langer de coach van Hamburg. Dat heeft de Duitse club bekendgemaakt. Christian Titz, trainer van de beloften, neemt zijn taken over.

Hamburg staat na 26 speeldagen op de zeventiende en voorlaatste plaats in de Bundesliga, met zeven punten minder dan Mainz dat zestiende is en op een barrageplek staat. Afgelopen weekend kreeg het team nog een 6-0 pandoering van leider Bayern München.