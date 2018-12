FT buitenland. Southampton neemt afscheid van trainer Mark Hughes - 24-jarige Spanjaard pakt uit met staalharde omhaal Redactie

03 december 2018

11u04 0

Southampton neemt afscheid van Mark Hughes

Zaterdag gaf Southampton nog een 2-0-voorsprong weg tegen Manchester United, na onder meer een doelpunt van Romelu Lukaku. Vandaag neemt de club afscheid van trainer Mark Hughes. In 14 competitiewedstrijden wist de coach met zijn troepen slechts negen punten te sprokkelen. Even veel als het Burnley van Steven Defour. Southampton laat zo enkel Fulham achter zich, dat met acht punten laatste staat. Daarom besloot het bestuur van de club te reageren en dat doet het nu door afscheid te nemen van Mark Hughes. Ook assistenten Mark Bowen en Eddie Niedzwiecki verlaten de club. “We willen Mark en zijn staff bedanken voor al hun inspanningen tijdens hun periode op St Mary’s. De zoektocht naar een nieuwe manager is ondertussen al aan de gang”, klinkt het in een statement.

Assistent Kelvin Davis zal tijdelijk overnemen voor de wedstrijd tegen Tottenham van woensdag. Hughes werd in maart aangesteld bij Southampton, nadat hij in januari was ontslagen bij Stoke City. De Welshman slaagde erin The Saints te behoeden voor degradatie, wat in de zomer beloond werd met een nieuw contract. Eerder was Hughes bondscoach van Wales en coachte hij Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham, Queens Park Rangers en Stoke.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mark Hughes.



Full statement: pic.twitter.com/EisJf8c2gb Southampton FC(@ SouthamptonFC) link

Stade Rennes zet coach Lamouchi op de keien

Stade Rennes heeft coach Sabri Lamouchi vandaag ontslagen, daags na de zware 1-4-thuisnederlaag tegen Straatsburg. Julien Stéphan, trainer van de reserven, neemt ad interim over. Dat meldt de Ligue 1-club op Twitter.

Lamouchi was sinds november 2017 aan de slag bij Rennes. De voormalige Franse international loodste het team vorig seizoen naar een knappe vijfde plaats in de Ligue 1, maar dit seizoen loopt het minder goed. Rennes staat na vijftien speeldagen met zeventien punten op de veertiende plaats in de Ligue 1. In de Europa League kan de ploeg wel nog doorstoten naar de zestiende finales, maar dan is een zege nodig op de slotspeeldag, thuis tegen Astana. In groep K is het team derde met 6 punten, achter Dynamo Kiev (11 ptn) en Astana (8 ptn).

Van 2012 tot 2014 stond de voormalige middenvelder van Monaco, Parma, Inter Milaan en Marseille aan het roer van de Ivoriaanse nationale ploeg.

Staalharde omhaal in Spaanse tweede klasse

Beter kan je de bal haast niet raken. Eugeni Valderrama pakte gisterenavond in de Spaanse tweede klasse uit met een staalharde omhaal. Iets voor het halfuur nam de 24-jarige Spaanse middenvelder van Albacete het leer heerlijk uit de lucht om zo doelman Lizoain het nakijken te geven. Valderrama zette zo Albacete in de Spaanse tweede klasse op weg naar de 2-1-zege tegen Alcorcon. Een belangrijke overwinning overigens voor Albacete, want het nadert zo tot op drie punten van leider Alcorcon.

Tremendo el golazo de #EugeniValderrama esta tarde #Albacete #Alcorcón #Liga123 pic.twitter.com/Cc1XSpbYZS Fer Agras(@ AgrasFer) link