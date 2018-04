FT buitenland: "Sorry Iniesta, dat je nooit de Gouden Bal won" - ex-bondscoach 'Les Bleus' is overleden Redactie

24 april 2018

17u25

Buitenlands Voetbal

Van den Brom genomineerd voor Trainer van het Jaar in Nederland

John Van den Brom (ex-Anderlecht en huidig coach van AZ) maakt kans om de Rinus Michels Award te winnen. Die bekroont de beste trainer in de Eredivisie van afgelopen seizoen. De Nederlander kent een meer dan degelijke jaargang met de Alkmaarders, die momenteel derde staan en ook de bekerfinale haalden.

Van den Brom krijgt wel stevige concurrentie van zijn landgenoten Phillip Cocu (PSV) en Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord). Cocu werd dit seizoen overtuigend kampioen met de Eindhovenaars, terwijl van Bronckhorst de beker won met Feyenoord, tegen het AZ van Van den Brom. De trofee wordt uitgereikt op vrijdag 11 mei.

Excuses voor Iniesta: "Sorry Andrés, dat je nooit de Gouden Bal won"

Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football, heeft zijn excuses aangeboden aan Andrés Iniesta. Het magazine dat verantwoordelijk is voor de uitreiking van de Ballon d'Or heeft er spijt van dat Iniesta nooit met Gouden Bal in handen stond: "Perdón Andrés", ofwel 'Sorry Andrés'.

Pijnlijk. Zo noemt Ferré in zijn hoofdredactioneel commentaar het feit dat Iniesta nooit met Ballon d'Or in handen stond. De Spaanse middenvelder en captain van Barcelona maakte afgelopen week grote indruk in de finale van de Copa del Rey tegen Sevilla (5-0) en vertrekt na dit seizoen uit La Liga. Het zorgde voor het nodige schaamrood op de kaken van de hoofdredacteur van het Franse magazine toen hij nog maar eens het lijstje van Gouden Bal-winnaars erbij pakte.

Ondanks de lovende woorden ontving Iniesta nooit de Ballon d'Or. Ook niet in 2010 toen Iniesta op het wereldkampioenschap de winnende treffer maakte in de finale tegen Nederland. Toen werd hij tweede achter ploeggenoot Lionel Messi. "Iniesta is de grootste afwezige in de lijst van winnaars", vindt de hoofdredacteur. "En dat doet pijn. We kunnen alleen maar hopen dat Iniesta een fenomenaal WK speelt en we deze fout kunnen repareren."

Arsenal-spelers willen Europa League winnen als afscheidscadeau voor Wenger

De spelers van Arsenal zouden maar al te graag de Europa League winnen om hun coach Arsène Wenger een prachtig afscheid te gunnen. De Fransman kondigde vrijdag aan dat hij na dit seizoen de club na 22 jaar zal verlaten.

"We waren verrast toen de coach aankondigde dat hij zou stoppen na dit seizoen, ook door de timing van de aankondiging", zegt Granit Xhaka, de Zwitserse middenvelder van de Gunners, op de Duitse website Sport 1. "We hebben nu de kans om hem een laatste titel te schenken en dat is ons doel. Het is het moment om iets terug te doen voor onze coach en onze supporters."

Arsenal neemt het donderdag op tegen Atlético Madrid in de heenwedstrijd van de halve finales van de Europa League. Xhaka schat de kansen fiftyfifty in. "We hebben onze kwaliteiten en spelen bovendien thuis."

Arsène Wenger is al 22 jaar coach van Arsenal, maar besliste vrijdag om na dit seizoen afscheid te nemen van de Gunners. De Fransman werd drie keer kampioen, won zeven FA Cups en zeven Community Shields, maar slaagde er nooit in met de Gunners een internationale prijs te pakken. In 2000 verloor hij met Arsenal de UEFA Cup-finale tegen Galatasaray en in 2006 was Barcelona te sterk in de finale van de Champions League.

Udinese ontslaat coach Oddo en duidt met Tudor meteen opvolger aan

Udinese heeft zijn Italiaanse trainer Massimo Oddo ontslagen en meteen vervangen door de Kroaat Igor Tudor. Dat meldt de Italiaanse club op zijn website. De 41-jarige Massimo Oddo werd de laan uitgestuurd omdat Udinese al elf wedstrijden op rij had verloren. Oddo, een oud-verdediger bij AC Milan, had nochtans maar sinds november de touwtjes in handen bij de club van ex-Anderlechtspelers Bram Nuytinck en Cyril Théréau. Vijf maanden na zijn komst mag hij dus alweer inpakken.

Het was niet lang wachten op een vervanger voor Oddo, want Udinese kondigde meteen daarna aan dat de Kroaat Igor Tudor de nieuwe coach wordt. De 40-jarige Tudor heeft een spelersverleden bij Juventus en coachte vorig seizoen nog het Turkse Galatasaray.

Udinese, de tweede oudste club van Italië, staat na 34 speeldagen vijftiende in de Serie A, vier punten boven de degradatiezone.

Sergei Eremenko mag op WK voor Rusland spelen

De 19-jarige Fin Sergei Eremenko mag komende zomer voor Rusland aan het WK voetbal deelnemen. Volgens persbureau R-Sport heeft de FIFA een verzoek daartoe ingewilligd. De middenvelder, die in clubverband voor Spartak Moskou uitkomt, speelde eerder in nationale jeugdelftallen van Finland.

Vader Aleksei Eremenko, oud-voetballer en trainer, bracht een groot deel van zijn loopbaan in Finland door. Zijn zoons Aleksei en Roman zijn A-internationals van Finland. Gastland Rusland speelt op het WK in poule A tegen Saoedi-Arabië (14 juni), Egypte (19 juni) en Uruguay (25 juni).

Ex-bondscoach van 'Les Bleus' is overleden

Henri Michel, ex-bondscoach van de Franse nationale ploeg, is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Radio France Internationale (RFI). Michel was een elegante middenvelder die een legende werd bij FC Nantes. Hij speelde er in 16 jaar 640 wedstrijden en scoorde daarin 95 doelpunten. Bij Nantes won Michel drie titels (1973, 1977 en 1980) en pakte hij één keer de Coupe de France (1979). Michel werd ook 58 keer geselecteerd voor 'Les Bleus' en scoorde vier keer. In 1978 nam hij deel aan het WK in Argentinië.

Michel ging niet alleen als speler van Frankrijk naar het WK, maar ook als bondscoach. Onder zijn leiding wonnen 'Les Bleus' een bronzen medaille tegen België op het WK '86 in Mexico. Michel won als bondscoach ook een gouden medaille op de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles. Na zijn job bij de Franse nationale ploeg ging hij aan de slag als coach bij PSG en nadien ook nog als bondscoach bij Kameroen, Marokko, Tunesië en Kenia. In 2012 beëindigde hij zijn trainerscarrière.

Leeds United en Laurens De Bock spelen oefenwedstrijden in Myanmar

Het Leeds United van de Belg Laurens De Bock speelt volgende maand een oefentoernooi in Myanmar. Hun seizoen zit er dus nog niet meteen op. In mei spelen ze tegen het All Star team van de Myanmarese competitie én de nationale ploeg van Myanmar. Leeds United is de 12de uit de Championship, de Engelse tweede klasse.

Bayern München mist Alaba, Real met volledige selectie

De Oostenrijkse linksback van de Duitse kampioen ontbrak vandaag op de afsluitende training. Alaba kampt met fysieke problemen. De Braziliaan Rafinha lijkt de voornaamste kandidaat om Alaba te vervangen.

De vaste linksback van Bayern München had een dag eerder wel meegedaan aan de groepstraining, maar liet zich een dag voor het eerste duel met Real niet zien op het veld. Dat gold ook voor middenvelder Arturo Vidal en vleugelspits Kingsley Coman. Corentin Tolisso deed wel mee. De Franse middenvelder had last van een gekneusd scheenbeen, maar lijkt inzetbaar voor trainer Jupp Heynckes.

Real Madrid komt met liefst 24 spelers naar München. Trainer Zinedine Zidane heeft besloten zijn volledige selectie mee te nemen. Verdediger Nacho is licht geblesseerd en daarom een twijfelgeval, maar ook hij stapte in het vliegtuig.

Duitsland dient bij UEFA bidbook in voor organisatie

De Duitse voetbalbond DFB heeft vandaag op de hoofdzetel van de Europese voetbalbond UEFA in het Zwitserse Nyon zijn bidbook ingediend voor de organisatie van het EK 2024. Duitsland heeft als enige concurrent om het toernooi binnen te halen Turkije. De UEFA hakt op 27 september de knoop door. "We hebben een bidbook ingediend voor een perfect georganiseerd toernooi", verklaarde DFB-voorzitter Reinhard Grindel in Nyon. "Het is voor de UEFA een uitgelezen kans om het Europese voetbal verder te ontwikkelen. EURO 2024 in het hart van Europa zal ervoor zorgen dat de fans hun team in optimale omstandigheden kunnen steunen."

Duitsland organiseerde het EK al een keer in 1988. Het land was toen nog opgesplitst in West- en Oost-Duitsland. Het toernooi werd georganiseerd door West-Duitsland. Voor concurrent Turkije zou het de eerste keer zijn dat het land een EK mag organiseren. De Turken stelden zich al drie keer eerder kandidaat, maar beten elke keer in het zand.

Ancelotti dan toch Italiaans bondscoach?

De Italiaanse kranten weten het zeker: Carlo Ancelotti is de voornaamste kandidaat om bondscoach te worden van de nationale voetbalploeg. De Italiaanse bond zou opnieuw bij Ancelotti hebben aangeklopt. Eind vorig jaar bedankte hij nog voor de eer, na het ontslag van Giampiero Ventura. Die moest vertrekken nadat de 'Azzurri' kwalificatie voor het WK in Rusland waren misgelopen. De viervoudig wereldkampioen moest in de play-offs buigen voor Zweden, dat in de groep Oranje voor was gebleven.

Ancelotti (58) werd zelf eind september ontslagen bij Bayern München, na de blamage in de Champions League bij Paris Saint-Germain (3-0). Met Jupp Heynckes aan het roer verzekerde Bayern München zich onlangs van titelprolongatie. De ploeg van Arjen Robben staat ook in de finale van het Duitse bekertoernooi en treft titelhouder Real Madrid in de halve finales van de Champions League.

Ancelotti pakte talloze prijzen met Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern. De gelouterde oefenmeester zei in december nog 'nee' tegen de nationale ploeg. "Ik wil liever nog als trainer bij een club werken. Bondscoach zijn is een heel ander vak, daar ben ik nog niet aan toe'', aldus Ancelotti toen. Volgens Italiaanse kranten gaat hij de vacature nu alsnog invullen. Luigi Di Biagio fungeerde de voorbije maanden als interim-bondscoach.

Zidane neemt volledige selectie mee naar München

Real Madrid komt met liefst 24 spelers naar München voor het eerste duel met Bayern in de halve finales van de Champions League. Trainer Zinedine Zidane heeft besloten zijn volledige selectie mee te nemen.

Verdediger Nacho is licht geblesseerd en daarom een twijfelgeval, maar ook hij stapte in het vliegtuig.