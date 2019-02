FT buitenland. Solskjaer: “Nee, Lukaku is geen American Footballer” - Meunier scoort bij wederoptreden Redactie

26 februari 2019

23u20

Solskjaer: “Nee, Lukaku is geen American Footballer”

Ole Gunnar Solskjaer maakt zich geen zorgen over Romelu Lukaku’s gewicht. Voorganger Jose Mourinho had de Rode Duivel op zijn te veel aan spiermassa gewezen. Daardoor boette de spits aan snelheid en wendbaarheid in. Hij oogde log. Solskjaer: “Nee, nee, nee, hij is niet gebouwd als een American Football-speler. We zorgen er wel voor dat hij in de zestien raakt en goals maakt voor ons. Dat is zijn job. Ik kan ook begrijpen waarom hij in de aanloop naar het WK wat spieren heeft bijgekweekt - waarom er hard op het fysieke is gehamerd. Wij vragen onze spelers nu aan een hogere intensiteit te werken. Kort loopwerk in de rug van de verdedigers. Dat heeft hij graag, dus dat komt wel goed. Het is niet zo moeilijk om spiermassa kwijt te spelen. Hij heeft weinig vet hangen, wel veel spieren.”

Door de blessuregolf voorin start Lukaku ook op Crystal Palace. Michy Batshuayi is na een degelijke prestatie op Leicester een zekerheid bij de Eagles. (KTH)

Meunier helpt PSG met doelpunt aan ticket halve finales Franse beker

Paris Saint-Germain heeft met 3-0 van Dijon gewonnen in de kwartfinales van de Coupe de France. Rode Duivel Thomas Meunier nam het derde doelpunt voor zijn rekening. Angel Di Maria bracht PSG met twee doelpunten al vroeg op voorsprong. De Parijzenaars leken lang vrede te nemen met de dubbele bonus, maar dertien minuten voor tijd liep Meunier zich centraal in de grote rechthoek uitstekend vrij tijdens een dribbel van Maxim Choupo-Moting. De Kameroener bediende de Rode Duivel, die de 3-0 laag over de grond tegen de netten schoof. PSG-coach Thomas Tuchel spaarde onder anderen Kylian Mbappé, die de hele match op de bank zat.

Meunier kwam voor het eerst in actie sinds 9 februari. Toen liep hij in de wedstrijd tegen Bordeaux een hersenschudding op. PSG, winnaar van de afgelopen vier edities van de Coupe de France, staat als eerste ploeg in de halve finales.

UEFA roept Sergio Ramos op het matje voor bewuste gele kaart

De UEFA roept Real Madrid-verdediger Sergio Ramos op het matje voor het uitlokken van een gele kaart. Dat deelde de Europese Voetbalfederatie mee. De zaak komt donderdag voor.

Ramos pakte op 13 februari zijn derde gele kaart van het seizoen in de slotfase van het Champions League-duel op verplaatsing bij Ajax (1-2). De kapitein van Real Madrid deed dat om geschorst te zijn in de terugwedstrijd van de achtste finale, zodat hij de kwartfinales met een schone lei zou kunnen beginnen. Na de wedstrijd gaf Ramos toe dat hij met opzet geel pakte. Daar kwam hij snel weer op terug, maar het kwaad was geschied. De UEFA opende een onderzoek en Ramos werd door de Tuchtcommissie in staat van beschuldiging gesteld. Hij riskeert nu een zwaardere schorsing.

Tielemans en Leicester hebben nieuwe coach

Leicester City heeft Brendan Rodgers aangesteld als nieuwe coach, zo raakte zopas bekend. De voormalige trainer van Liverpool, die nu per direct overkomt van Celtic Glasgow, volgt bij ‘The Foxes’ Claude Puel op, die afgelopen weekend op de keien werd gezet. De 46-jarige Noord-Ier verlaat dus het Celtic van Dedryck Boyata, waar Neil Lennon tot het einde van het seizoen werd aangesteld.

Rodgers zette zijn handtekening onder een contract tot juni 2022 bij Leicester. De kampioen van 2016 staat op de twaalfde plaats in de Premier League en ging in vijf van de laatste zes competitiewedstrijden onderuit.

Rodgers stond sinds de zomer van 2016 aan het roer bij Celtic. De voorbije twee seizoenen veroverde hij met de Bhoys telkens de Schotse landstitel. Ook nu staat Celtic opnieuw aan de leiding in de Schotse Premiership. Rodgers heeft ervaring in de Premier League bij Swansea City (2010-2012) en Liverpool (2012-2015). De Noord-Ier bezorgde Swansea in 2011 de promotie naar de Engelse hoogste klasse. Met Liverpool werd hij in 2014 vicekampioen. Voormalig Arsenal-, Liverpool-, Manchester City- en Celtic-verdediger Kolo Touré maakt ook de overstap van de Schotse kampioen naar Leicester, waar hij één van de trainers van het eerste elftal wordt.

Lennon volgt Rodgers op bij Celtic. De Noord-Ier coachte de Bhoys al van 2010 tot 2014. Nadien was hij de T1 van Bolton Wanderers (2014-2016) en Hibernian, waar hij eind januari opstapte.

Bordeaux ontslaat manager Ricardo

De Braziliaan Ricardo, op 5 september aangesteld als opvolger van Gustavo Poyet, is op de keien gezet als algemeen manager van Bordeaux. De Ligue 1-club haalt de “ontgoochelende resultaten” aan als motivering voor het ontslag. Na een 1-0 nederlaag tegen Nantes staat Bordeaux pas op de 13de plaats in de Ligue 1.

De 54-jarige Ricardo, die van 2005 tot 2007 al als coach van Bordeaux aan de slag was, keerde in september terug naar de club. Omdat de voormalige Braziliaanse international niet over de diploma’s beschikt die vereist zijn om te coachen in Frankrijk werd hij aangesteld als algemeen manager. Éric Bedouet kreeg dan ook officieel de titel van hoofdtrainer tijdens de wedstrijden. Diezelfde Bedouet wordt nu ad interim aangesteld in afwachting van een nieuwe coach.

Chelsea beboet Kepa met weeksalaris

Chelsea heeft haar doelman Kepa Arrizabalaga een boete van 220.000 euro, zijn weeksalaris, opgelegd voor zijn gedrag tijdens de finale van de League Cup zondag tegen Manchester City. Kepa leek tijdens de verlengingen krampen te hebben en Chelsea-coach Maurizio Sarri wilde hem wisselen. De Spanjaard weigerde die wissel echter en bleef gewoon op het veld. Het bedrag van 220.000 euro wordt bevestigd door diverse Engelse media. Kepa moet het bedrag overmaken aan de Chelsea Foundation.

"Zelfs al ging het om een misverstand, na grondig te hebben nagedacht besef ik dat ik een grote fout heb gemaakt", reageerde Kepa, die vorige zomer voor tachtig miljoen euro de overstap maakte van Athletic Bilbao. "Ik zal leren uit deze situatie en wil eender welke sanctie aanvaarden. Ik heb mijn excuses betuigd aan de trainer, reservedoelman Willy Cabellero en mijn andere ploeggenoten. Nu wil ik ook mijn excuses aan onze fans aanbieden.”

Ook Sarri veegde de spons over het incident. "Hij heeft zich geëxcuseerd bij zowel mij, de club als haar partners. Het is de club die hem de boete heeft opgelegd. Voor mij is de zaak hiermee afgesloten.”

Chelsea verloor de finale van de League uiteindelijk na strafschoppen (3-4), nadat na 120 minuten niet gescoord werd. Woensdag (om 21u00) komen de Blues al opnieuw in actie in de thuiswedstrijd in de Premier League tegen Tottenham. Hazard en co bevinden zich in een moeilijke situatie in de competitie, met een voorlopige zesde plaats na 26 speeldagen. Chelsea telt drie punten achterstand op Arsenal, dat als voorlopige nummer vier het laatste Champions League-ticket in handen heeft. De Blues hebben wel nog een wedstrijd minder gespeeld dan hun Londense rivaal.

Abou Diaby hangt zijn voetbalschoenen definitief aan de haak

Voormalig Arsenal-middenvelder en bijgenaamd ‘Man van Glas’, Abou Diaby, heeft gisteravond op de Franse tv-zender RMC Sport zijn definitieve afscheid aan de voetbalsport aangekondigd. Diaby, wiens laatste professionele wedstrijd dateert van 2,5 jaar geleden, verklaarde weinig verrassend “dat zijn lichaam niet meer mee wilde”.

“Het is te moeilijk voor mij om terug te keren”, aldus de 32-jargie Diaby. “Ik blijf met fysieke ongemakken sukkelen. Ik heb beslist er definitief mee te stoppen omdat mijn lichaam niet meer kan volgen. Toen ik Marseille verliet (eind juni 2017, red.) heb ik mezelf een jaar gegeven. Maar het verhaal was ingewikkelder dan ik dacht. Ik ben op een punt gekomen dat mijn blessures me zelfs storen in het dagelijkse leven.”

De Parijzenaar maakte als middenvelder vooral furore bij Arsenal (2006-2015). Hij speelde er, ondanks veelvuldig blessureleed, 180 officiële duels, waarin hij negentien doelpunten scoorde. Diaby won met de Gunners twee FA Cups (2014 en 2015). In Frankrijk verdedigde hij de kleuren van Auxerre (2004-2006) en Marseille (2015-2017).

Diaby was ook zestienvoudig Frans international en was een vaste basisspeler op het voor les Bleus dramatisch verlopen WK in 2010 (uitschakeling in eerste ronde).

Spaanse topclubs kregen dan toch geen onwettige staatssteun

De Spaanse fiscus moet dan toch geen extra belastingen innen bij de Spaanse topvoetbalclubs FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Bilbao en Atletico Osasuna. De Europese Commissie oordeelde enkele jaren terug dat het belastingregime van deze vier clubs neerkwam op illegale staatssteun, maar het Gerecht van de Europese Unie heeft die beslissing vandaag vernietigd.

Om hen tot meer financiële verantwoordelijkheid te dwingen, verplichtte een Spaanse wet uit 1990 de profclubs om een nieuwe rechtspersoonlijkheid aan te nemen, met een ander fiscaal regime. Enkel clubs die de jaren voor de wetswijziging uit de rode cijfers bleven, mochten hun oude statuut als non-profitorganisatie behouden en ook hun fiscaal regime veranderde niet.

De Europese Commissie oordeelde in juli 2016 dat de vier clubs genoten van een fiscaal privilege dat als illegale staatssteun moet worden beschouwd. De Spaanse staat moest het fiscaal voordeel dat ze al die jaren hadden genoten terugvorderen.

Die beslissing is nu dus vernietigd. Volgens het Gerecht van de Europese Unie heeft de Commissie niet grondig genoeg onderzocht of het eigen regime van de vier clubs daadwerkelijk voordeliger was.