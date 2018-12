FT buitenland. Solskjaer belooft fans spektakel - Mbappé mag zich Frans Speler van het Jaar noemen De voetbalredactie

25 december 2018

Solskjaer belooft fans spektakel bij terugkeer naar Old Trafford

Ole Gunnar Solskjaer kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd als coach van Manchester United, woensdag tegen Huddersfield. “Het zal heel speciaal worden”, blikte de Noorse interim-trainer vooruit. “De fans van United zijn namelijk de beste supporters van de hele wereld.”

Solskjaer zal United na het vertrek van José Mourinho tot het einde van het seizoen coachen. De Noor, die tussen 1996 en 2007 als voetballer zes landstitels veroverde met de Engelse topclub, nam een veelbelovende start. Cardiff kreeg zaterdag een 1-5-pandoering om de oren. Nu viert de coach zijn rentree op Old Trafford tegen kelderploeg Huddersfield.

De Noor hoopt meteen voor spektakel te zorgen. “Met spelers als Jesse Lingard, Marcus Rashford, Anthony Martial en Paul Pogba moet je aanvallen”, vertelde hij vandaag. “Ik wil mijn werk zo goed doen dat de supporters aan het einde van het seizoen nog mijn naam zingen.”

Het team van Marouane Fellaini en Romelu Lukaku (29 ptn) staat na achttien speeldagen op de zesde plaats, maar de achterstand op de nummer vijf, Arsenal, bedraagt al acht punten. Liverpool voert de Premier League aan met 48 punten.

Sampdoria houdt kapitein Quagliarella langer aan boord

Fabio Quagliarella denkt er nog niet aan om Sampdoria te verlaten. De 35-jarige aanvaller blijft de club uit Genua tot 30 juni 2020 trouw. Dat maakte het team dinsdag bekend.

Quagliarella verdedigt sinds 2016 de kleuren van Sampdoria. Eerder, tijdens het seizoen 2006-2007, speelde hij ook al voor de ploeg. Voorts kwam de aanvaller onder meer uit voor Udinese, Napoli, Juventus en Torino.

De captain is dit seizoen sterk op dreef, met tien doelpunten en vijf assists. Sampdoria staat na zeventien speeldagen op de zesde plaats in de Serie A. Woensdag ontvangen Dennis Praet en co hekkensluiter Chievo.

Shanghai Shenhua stelt Spanjaard Quique Sanchez Flores als T1 aan

Quique Sanchez Flores is de nieuwe coach van Shanghai Shenhua, de nummer 7 in de Chinese hoogste voetbalklasse. De 53-jarige Spanjaard volgt Wu Jingui op.

Quique Sanchez Flores trainde in het verleden onder meer Valencia, Benfica, Atlético Madrid, Getafe en Watford. Met Atlético won hij in 2010 de Europa League. Sinds zijn vertrek bij Espanyol, afgelopen april, zat hij zonder club.

Kylian Mbappé mag zich Frans Speler van het Jaar noemen

Het magazine France Football heeft Kylian Mbappé verkozen tot Franse Speler van 2018. De 20-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain volgt N’Golo Kanté op.

Mbappé veroverde dit jaar met PSG de Franse titel. Ook was de aalvlugge spits een belangrijke pion voor bondscoach Didier Deschamps op het WK. Frankrijk kroonde zich in Rusland tot wereldkampioen.

In de stand bleef Mbappé zijn ploegmaats bij de nationale ploeg, Raphaël Varane en Antoine Griezmann, voor. Varane won met Real Madrid de Champions League en recent het WK voor clubs. Griezmann, de winnaar in 2016, verzekerde zich met Atlético Madrid van eindwinst in de Europa League.

Celtic geeft 15-jarig wonderkind profcontract

De in Londen geboren aanvaller Karamoko Dembélé (15) wordt gezien als een van de grootste talenten op de Europese velden. Vandaag tekende het neefje van de Ivoriaanse voetballegendes Kolo en Yaya Touré zijn eerste profcontract bij Celtic, waar hij nu tot medio 2021 vastligt. Dembélé speelt al sinds zijn tiende in de jeugdopleiding van de Schotse topclub en speelde al op zijn dertiende al in de Onder 20 van Celtic. Ook speelde de razendsnelle aanvaller al jeugdinterlands voor Schotland onder 16, maar Dembélé mag ook nog kiezen om voor zijn geboorteland Engeland of vaderland Ivoorkust uit te komen.

Wegen Laurent Ciman en Dijon scheiden

Het huwelijk tussen Laurent Ciman en Dijon is al na vier maanden ten einde. Dat maakte de club uit de Ligue 1 vandaag zelf bekend. Het contract van onze 33-jarige landgenoot werd in onderleg overleg ontbonden. Ciman kon in Frankrijk nooit zijn stempel drukken en kwam niet verder dan negen optredens.

Eerder deze week meldden Canadese bronnen al dat Ciman op de terugweg naar Canada is. Vooral FC Toronto wordt nadrukkelijk genoemd. Ook op privévlak een interessante optie, aangezien zijn dochtertje -dat aan autisme lijdt- daar de beste verzorging kan krijgen. Voor Ciman zou het al zijn derde club in de MLS worden, na passages bij Montréal Impact en Los Angeles FC.

Arsenal moet Mkhitaryan lange tijd missen

Arsenal kan pas in februari weer beschikken over Henrikh Mkhitaryan. De Armeense spelmaker heeft een middenvoetsbeentje gebroken. De 29-jarige middenvelder liep de blessure vorige week op tijdens de met 0-2 verloren League Cup-wedstrijd tegen Tottenham. Mkhitaryan bleef toen na rust achter in de kleedkamer. Pas na uitgebreid medisch onderzoek kwam het breukje in zijn rechtervoet aan het licht. De medische staf van Arsenal verwacht dat Mkhitaryan over zes weken weer voluit kan trainen. Coach Unai Emery moet het voorlopig ook stellen zonder Shkodran Mustafi, Hector Bellerin en Danny Welbeck. Nacho Monreal, die zaterdag tegen Burnley al voor rust geblesseerd naar de kant moest, kan mogelijk op Boxing Day tegen Brighton & Hove Albion wel weer meedoen. Arsenal neemt in de Premier League de vijfde plaats in, met elf punten minder dan koploper Liverpool.

Jürgen Klopp: “Er komen enkel spelers bij als er weggaan”

Liverpool gaat in januari alleen de transfermarkt op als er spelers vertrekken uit de selectie van coach Jürgen Klopp. De Duitse trainer is tevreden met zijn huidige groep en hoeft in principe geen aanvullingen. “Ik ben blij met wat ik heb gekregen en met wat ik nu heb”, zegt Klopp. “Maar ik hou de deur toch open. Want als er iets gebeurt binnen onze selectie, zullen we zelf ook moeten reageren. We spelen enorm veel wedstrijden. Als er dus ineens een paar spelers weggaan, moeten we dat wel opvangen. Als er niets gebeurt, dan gaan wij ook niets doen.”

Liverpool is in de Premier League nog altijd ongeslagen en voert de ranglijst aan met 48 punten, vier meer dan Manchester City. De ‘Reds’ hebben zich daarnaast geplaatst voor de achtste finales van de Champions League en zitten ook nog in de FA Cup.

River Plate-fans vieren hun helden

De supporters van River Plate hebben in een volgelopen El Monumental in Buenos Aires hun team gevierd na de vierde eindzege van hun club in de Copa Libertadores. Het stadion van River Plate moest het zonder de terugmatch van de finale tegen Boca Juniors stellen. Die match werd in het Bernabeu-stadion van Real Madrid gespeeld na supportersgeweld. Twee weken geleden won River Plate de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League door in de return aartsrivaal Boca Juniors na verlengingen met 3-1 te kloppen. Gisteren toonden de spelers, die in een dubbeldekker werden rondgereden, de prestigieuze trofee aan de 60.000 supporters die opgedaagd waren om hen toe te juichen. Er werd ook duchtig gegooid met de bekende 'papelitos' (confetti).