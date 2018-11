FT buitenland. Solari verdedigt Ramos: “Hij is een eerlijke jongen” - Praet wordt bestbetaalde speler van Sampdoria - Bizar ‘interview’ Maradona



26 november 2018

Argentijnse president wil wet tegen voetbalmaffia

De Argentijnse president Mauricio Macri pleit voor de invoering van een nieuwe wet die voetbalvandalen hard moet straffen. Hij roept het congres in zijn land maandag op snel met een wetsvoorstel te komen. De oproep van Macri volgt op de gewelddadigheden afgelopen weekeinde. De spelersbus van Boca Juniors werd zaterdag bekogeld door supporters van River Plate. Beide teams zouden de return spelen van de finale van de Copa Libertadores. Eerst werd het duel met een dag uitgesteld, maar Boca wilde ook gisteren niet spelen.

Een boze Macri haalde op televisie uit naar criminele supportersgroeperingen, genaamd ‘Barras Bravas’, die onder meer bekend staan om het dealen van drugs en het afpersen van supporters. “We verwerpen de maffia die vaak achter dit soort geweld zitten’', aldus de president, die zei verbolgen te zijn over het feit dat de 23 mensen die zaterdag werden aangehouden alweer op vrije voeten zijn. “Ik hoop dat we na deze schande een wet kunnen krijgen die wordt goedgekeurd tijdens extra zittingen van het congres.”

De rellen komen voor Macri op een bijzonder ongelukkig moment. In Argentinië is komende vrijdag een bijeenkomst van landen van de G20.

Solari beschermt Ramos: “Hij is een eerlijke jongen”

Santiago Solari neemt zijn aanvoerder in bescherming. Nadat Sergio Ramos volgens onthullingen van Football Leaks de dopingregels overtrad, reageerde de Real Madrid-coach in een persconferentie vanavond op het voorval. “Sergio Ramos is een eerlijke jongen. Hij is een symbool van deze club, het voetbal en de Spaanse sport. Het is aan iedereen om hem in bescherming te nemen. Ook aan de pers. Journalistiek moet mensen informeren en op zoek naar de waarheid. Als er leugens gepubliceerd worden, verliest de journalistiek haar bestaansrecht en raakt ons dat allemaal.”

Piqué krijgt fikse boete voor rijden zonder geldig rijbewijs

Barcelona-verdediger Gerard Piqué moet een boete van 48.000 euro betalen omdat hij rondreed met een rijbewijs met punten dat niet geldig was. Dat heeft het Catalaanse Gerechtshof vandaag laten weten.

De 31-jarige verdediger heeft sinds december vorig jaar geen punten meer op zijn rijbewijs staan. Volgens de Spaanse wetgeving mocht hij dan zes maanden niet rondrijden en hij diende onder meer een sensibiliseringscursus te volgen. Piqué deed dat niet, waardoor zijn rijbewijs ongeldig bleef. Op 31 augustus hield de politie de voetballer tegen na een verkeersovertreding, waarna Piqué geen geldig rijbewijs kon voorleggen.

Piqué krijgt voor elke dag van de acht maanden dat hij in overtreding was een boete van 200 euro. In totaal moet hij zo 48.000 euro betalen. Een grote som, maar nog altijd minder dan de 72.000 euro die het parket in eerste instantie vroeg. De Barcelonees is niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 kwam hij al in aanraking met het gerecht toen hij agenten beledigde die hem een boete wilden geven voor foutparkeren.

Barcelona mist geblesseerde Suarez tegen PSV, Rakitic en Coutinho opnieuw beschikbaar

Barcelona kan woensdag voor de verplaatsing naar PSV Eindhoven, op de vijfde speeldag van de Champions League, niet rekenen op Luis Suarez. De 31-jarige Uruguayaan is twee weken buiten strijd met pijn aan de rechterknie.

Suarez maakte zaterdag in de topper in de Primera Division bij Atlético Madrid (1-1) nog de wedstrijd vol, maar moet nu verstek laten gaan. Ook Arthur trekt niet mee naar Nederland, de Braziliaan heeft last van een overbelasting aan de adductoren. Daarnaast moet tweede doelman Jasper Cillessen geblesseerd afhaken. Hij mist de trip naar zijn vaderland met een beenblessure en ligt twee tot drie weken in de lappenmand.

De blessures zijn een nieuwe opdoffer voor Barça. De Spaanse grootmacht moet de komende weken ook Sergi Roberto missen met een hamstringblessure. Rafinha heeft dan weer zijn voorste kruisband van de linkerknie gescheurd en moet onder het mes. De 25-jarige Braziliaan staat hierdoor wellicht de rest van het seizoen aan de kant. Ook Thomas Vermaelen is nog niet hersteld van de blessure aan de hamstrings die hij vorige maand bij de Rode Duivels opliep.

Ivan Rakitic en Philippe Coutinho, er tegen Atlético niet bij, zijn opnieuw beschikbaar. Barcelona (10 ptn) staat in groep B aan kop, voor Inter (7 ptn). Tottenham (4 ptn) en PSV (1 ptn) volgen. Barça heeft zijn ticket voor de volgende ronde al beet.

Griezmann, Mbappé en Ronaldo strijden om trofee van beste speler op Globe Soccer Awards

De Fransen Antoine Griezmann en Kylian Mbappé en de Portugees Cristiano Ronaldo zijn de drie kanshebbers op de trofee van Speler van het Jaar tijdens de Globe Soccer Awards. Die worden op 3 januari voor de tiende keer uitgereikt tijdens een gala-avond in Dubai.

Ronaldo won de onderscheiding al vier keer (in 2011, 2014, 2016 en 2017) en is daarmee recordhouder. Griezmann en Mbappé staan nog niet op de erelijst. De laureaat wordt gekozen door een internationale jury waarin grote namen als Antonio Conte, Fabio Cappelo, Luis Figo, Marcello Lippi en Eric Abidal zetelen. Er zijn ook prijzen voor onder meer de beste coach (een trofee die Marc Wilmots won in 2015) en beste club.

Maradona laat weer van zich spreken

Diego Maradona, dezer dagen coach van het Mexicaanse Dorados de Sinaloa, heeft nog een keertje van zich laten spreken. Na de wedstrijd van zijn team afgelopen weekend (1-0-verlies bij Juárez) werd hij door twee reporters live op tv gevraagd naar het niveau van de competitie. Meer dan een langerekte ‘eeeuuuhhh’ kwam er echter niet uit bij Pluisje...

Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever.

“Wenger moet Kovac aflossen bij Bayern”

Arsène Wenger zou topkandidaat zijn om Niko Kovac op te volgen als trainer van Bayern München. Dat melden de Duitse krant Bild en voetbaltijdschrift Kicker. De Duitse kampioen verkeert dit seizoen in een sportieve crisis.

Topman Uli Hoeness van Bayern liet na de tegenvallende 3-3 van zaterdag tegen Fortuna Düsseldorf weten dat de toekomst van trainer Niko Kovac open ligt. “Zeker is dat hij morgen tegen Benfica in de Champions League op de bank zit. Daarna gaan we de zaken goed op een rijtje zetten. Het belangrijkste is nu de rust te bewaren”, zei Hoeness.

Wenger nam vorig seizoen afscheid van Arsenal, waar de Fransman 22 jaar hoofdtrainer was. Hij kondigde kortgeleden aan dat hij weer zou terugkeren in het voetbal, maar noemde geen club.

Praet gaat verlengen in Genua

Dennis Praet krijgt loon naar werken. De Rode Duivel gaat zijn overeenkomst bij Sampdoria, die afliep in 2020, met één jaar verlengen. Eerst had de Italiaanse club weinig hoop dat Praet zijn contract zou verlengen - er was namelijk interesse van enkele topploegen. Maar door het grote wederzijdse respect ging de middenvelder toch op de aanbieding in. Bovendien zijn er over een vertrek duidelijke afspraken gemaakt. Praet zal zich financieel alvast flink verbeteren. Volgens Italiaanse media gaat de voormalige Gouden Schoen twee miljoen euro verdienen en zo de bestbetaalde speler bij Sampdoria worden. Alleen Antonio Cassano verdiende er ooit beter (3,5 miljoen) na zijn transfer van Real Madrid. Praet kon zijn club overigens niet naar de zege loodsen in een emotionele derby van Genua - de eerste sinds de brugramp van augustus. Hij speelde negentig minuten in het 1-1 gelijkspel tegen Genoa. (VDVJ/NVK)

Derby della Lanterna ❤️



📽️ IG/Davide_palombopic.twitter.com/BZy5lfghx4 Soy Calcio(@ SoyCalcio_) link

Mönchengladbach-verdediger Ginter out met gebroken oogkas en kaakbeen

Borussia Mönchengladbach zal even niet kunnen rekenen op Matthias Ginter. De 24-jarige verdediger liep gisteren in de wedstrijd tegen Hannover (4-1 winst) op de twaalfde speeldag van de Duitse Bundesliga een breuk op in de oogkas en het kaakbeen. Dat heeft Mönchengladbach maandag laten weten.

Ginter en Hannover-speler Noah-Joel Sarenren-Bazee botsten even voor halfweg met hun hoofden tegen mekaar. Beide voetballers bleven liggen en moesten het veld verlaten. Het verdict voor Ginter is zwaar: de verdediger heeft een breuk in de oogkas en het kaakbeen opgelopen. Mönchengladbach preciseerde nog niet hoelang het Ginter moet missen.

Mönchengladbach klopte Hannover met 4-1, na onder meer een goal en assist van Thorgan Hazard. Gladbach staat in de stand tweede, op vier punten van leider Borussia Dortmund. Ginter speelde dit seizoen in de Bundesliga, voor zijn wissel tegen Hannover, elke minuut. Hij telt 23 caps met de Duitse nationale ploeg en veroverde in 2014 mee de wereldtitel. De verdediger kwam in Brazilië wel niet van de bank.