FT buitenland. Solari blijft trainer van Real - Kroaat die Anderlecht mee klein kreeg scoort fabelachtige omhaal De voetbalredactie

12 november 2018

16u13

Bron: Belga 3

Wereldgoal in Kroatië

Een beauty in de Kroatische eerste klasse. Dinamo Zagreb-speler Bruno Petkovic deed met een assist Anderlecht al mee de das om in de Europa League, maar tegen NK Lokomotiva toonde de 24-jarige Kroaat dat hij ook zelf de netten kan laten trillen. En hoe. Na een vrije trap tekende de spits voor een geweldige omhaal. Kanshebber voor de Puskas Award?

Bruno Petković stelt zich met deze waanzinnige omhaal kandidaat voor de Puskás Award! 😱🚴 pic.twitter.com/ImLYXsBKin Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Solari blijft trainer van Real Madrid

Santiago Solari wordt fulltime trainer van Real Madrid. Dat bevestigde de Spaanse voetbalbond RFEF aan ESPN. Solari nam de ploeg van Thibaut Courtois aanvankelijk op interim-basis onder zijn hoede na het ontslag van Julen Lopetegui, maar blijft nu dus definitief aan het roer staan.

De Spaanse voetbalbond bevestigde dat Real Madrid de documenten heeft aangeleverd om Solari op vaste basis aan te stellen. In La Liga mogen trainers maar twee weken op interim-basis aan het roer staan. Real moest dus kiezen: Solari aan boord houden of snel op zoek gaan naar een nieuwe hoofdcoach. Het werd dus de eerste optie.

Onder de 42-jarige Argentijn won Real vier keer in zes matchen. Maar de hoofdstedelingen brachten vooral beter voetbal dan onder Lopetegui. De beslissing van Real is overigens een goede zaak voor de Rode Duivels. Solari gaf Thibaut Courtois zowel in de competitie als in de Champions League het vertrouwen en voorlopig lijkt een vertrek van Roberto Martínez bij de Belgische nationale ploeg ook niet aan de orde.

Frankrijk zonder Pogba en Martial tegen Nederland

Paul Pogba en Anthony Martial spelen aanstaande vrijdag niet mee met het Franse elftal tegen Nederland in de UEFA Nations League. De twee internationals worden vervangen door Moussa Sissoko en Alexandre Lacazette, zo laat de Franse voetbalbond FFF weten.

De twee spelers van Manchester United, die beiden last hebben van een bovenbeenblessure, hadden zich nog wel gemeld op het trainingscentrum van het Franse elftal. Na onderzoek concludeerde bondsarts Franck Le Gall dat beide spelers niet in actie kunnen komen tegen Nederland en in de oefeninterland tegen Uruguay vier dagen later.

Oranje treft de koploper in groep 1 van de Nations League vrijdag in De Kuip. Frankrijk heeft na twee zeges en een gelijkspel zeven punten. Nederland staat met één zege uit twee duels op drie punten.

Welbeck geopereerd voor enkelbreuk

Danny Welbeck ging met succes onder het mes voor de enkelbreuk die hij opliep in het Europa League-duel tegen Sporting Lissabon. De spits van Arsenal werd donderdag na een halfuur met een brancard van het veld gedragen na een luchtduel met Bruno Gaspar. Hij kreeg zelfs zuurstof toegediend. Er wordt gevreesd dat zijn seizoen over is. “We zijn hem alleszins voor een hele poos kwijt”, vertelt coach Unai Emery. De kans bestaat dat de Engelsman binnenkort een tweede operatie ondergaat.

Blessures voor Casemiro en Nacho

Real Madrid zag Casemiro en Nacho uitvallen in de met 2-4 gewonnen wedstrijd bij Celta de Vigo. Verdediger Nacho Fernández liep een scheur op in de ligamenten van de knie. De Braziliaanse middenvelder Casemiro heeft dan weer zijn rechterenkel zwaar verstuikt. Nacho zou zeker twee maanden buiten strijd zijn, voor Casemiro wordt rekening gehouden met drie weken aan de zijlijn.

In het duel met Celta de Vigo moest Casemiro al na 19 minuten het veld verlaten. Nacho werd in de 71ste minuut vervangen. Ook linksachter Sergio Reguilón werd op slag van rust naar de kant gehaald met een blessure. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig die is.

Na twaalf speeldagen is de Koninklijke zesde met 20 punten, op vier punten van koploper Barcelona. De Catalanen gingen verrassend met 3-4 onderuit tegen Betis Sevilla.

Oleg Kononov is de nieuwe coach van Spartak Moskou

De Rus Oleg Kononov is aangesteld als de nieuwe coach van Spartak Moskou. Hij is de opvolger van de Italiaan Massimo Carrera, die op 22 oktober aan de deur werd gezet wegens teleurstellende resultaten.

De 52-jarige Kononov komt over van Arsenal Tula, dat eveneens aantreedt in de hoogste Russische divisie. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen. Kononov krijgt de zware taak om Spartak te herlanceren. De club is na veertien speeldagen pas terug te vinden op de negende plaats, op twaalf punten van leider Zenit Sint-Petersburg.

Kononov had eerder ook de Russische clubs FK Krasnodar en Terek Grozny onder zijn hoede, voorheen was hij trainer in Oekraïne.

⚡️⚡️⚡️ Олег Кононов — главный тренер #Спартак’а



Совет директоров @fcsm_official принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова.



Подробнее: https://t.co/NYRkLvY4Oq pic.twitter.com/RrMse44sZa FC Spartak Moscow(@ fcsm_official) link