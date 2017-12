FT buitenland: slecht nieuws voor Meunier? - Neymar doet verrassende vooruitblik naar het WK De voetbalredactie

06u44 0 Photo News Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Meunier valt uit met enkelblessure

Een 3-1-zege voor PSG tegen Caen, maar toch kon Thomas Meunier gisteren niet tevreden zijn. De Belgische rechtsachter viel in de slotfase uit met pijn aan de enkel. In mei liet Meunier zich nog opereren aan de linkerenkel, maar op de eerste beelden leek het erop dat hij zich nu bezeerde aan de rechterkant. Hoe ernstig Meuniers blessure is, is voorlopig niet duidelijk. Sowieso ging het om de laatste (competitie)wedstrijd van PSG in 2017. De Rode Duivel heeft dus ruim twee weken om rustig te herstellen. (PJC/VDVJ)

Photo News

Neymar: "België kan verrassen op WK"

Op onderschatting in Rusland moeten de Rode Duivels niet hopen. Neymar (25) heeft in een interview met zijn sponsor Red Bull gezegd dat hij België als een concurrent voor de wereldtitel ziet. "De favorieten zijn zoals steeds dezelfde landen: Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Argentinië. Maar ik denk dat België kan verrassen. Het is een fantastisch team", aldus de Braziliaanse ster, die bij PSG ploegmaat van Thomas Meunier is. Brazilië is een mogelijke tegenstander van de Rode Duivels in de kwartfinale. Nog dit: ook als potentiële uitblinker tipt Neymar een onverwachte naam. "Mohamed Salah van Egypte en Liverpool kan het verschil maken." (PJC/VDVJ)

Photo News