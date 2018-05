FT buitenland: Simeone ook geschorst voor EL-finale - Mirallas terug naar Everton De voetbalredactie

04 mei 2018

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Simeone mist EL-finale door schorsing

Diego Simeone is geschorst voor vier Europese wedstrijden. Dat maakte de UEFA vandaag bekend. De trainer van Atlético Madrid kan zijn team daarom niet bijstaan tijdens de Europa League-finale tegen Marseille.

Simeone werd in de eerste wedstrijd van het halve finale Europa League-duel met Arsenal (1-1) weggestuurd door arbiter Clément Turpin. Dit gebeurde na een woedeuitbarsting richting de arbitrage. Hij moet ook een boete van 10.000 euro betalen.

In afwachting van de definitieve uitspraak van de tuchtcommissie zat Simeone gisteren tijdens het tweede duel met Arsenal al op de tribune. Atlético won met 1-0, voldoende om de finale te halen na het gelijkspel in Londen.

De eindstrijd tegen Marseille is op 16 mei in Lyon.

Denayer ziet wel heil in een definitieve overgang naar Galatasaray

Galatasaray heeft nog steeds de beste papieren om zich straks tot Turks kampioen te kronen. Het telt een punt meer dan Basaksehir, maar kan achterin wel rekenen op ene Jason Denayer. Onze landgenoot, die opnieuw gehuurd wordt van Manchester City, vertelde aan de Turkse versie van BeinSports alvast wel dat hij een definitieve overgang zeker ziet zitten. "Als er een bod komt van Galatasaray, waarom niet? Zeg ik", vertelde de verdediger.

Kevin Mirallas terug naar Everton

Kevin Mirallas (30) keert terug naar Everton. Olympiakos haalde zijn ex-topschutter in januari met grote trom terug. Duizenden fans wachtten hem zelfs op aan de luchthaven, maar de Rode Duivel loste de verwachtingen niet in - in twaalf matchen scoorde hij amper twee keer - en nu is zijn huurcontract dus verbroken. Bij Everton heeft onze landgenoot nog een contract tot 2020, maar de club wil van hem af.

Pep Guardiola: "Yaya Touré verlaat City aan het einde van het seizoen"

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft laten weten dat de Ivoriaan Yaya Touré aan zijn laatste weken bezig is bij de Citizens. Touré verlaat het Etihad Stadium na acht seizoenen dienstverband met drie titels, drie ligabekers en één FA Cup in de achterzak.

"Yaya zal volgend seizoen niet blijven", bevestigde Guardiola. "Waar we staan als club, is mede dankzij hem. Hij was een sleutelspeler." Touré speelde in totaal 315 wedstrijden voor Manchester City, waarin hij goed was voor 79 doelpunten en 50 assists. De middenvelder toonde zich uitmuntend tijdens het titeljaar 2013-2014, met liefst twintig goals in 35 competitiewedstrijden.

Manchester City werd drie weken geleden voor een vijfde keer in zijn geschiedenis kampioen van Engeland. Zondag speelt het team van Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne in eigen huis tegen het Huddersfield Town van Laurent Depoitre.

Blij als een kind: geschorste Diego Simeone zwaait apetrots met Atlético-sjaal vanuit skybox

Na de triomftocht van Atlético Madrid zijn er beelden opgedoken van de T1 van de Madrileense club. Diego Simeone moest geschorst toekijken hoe zijn team Arsenal aan de kant zette en zich zo voor de finale in de Europa League plaatste. Vanuit zijn skybox vierde de Argentijnse trainer de overwinning alvast heel uitbundig met de fans. Zwaaiend met een sjaal boven zijn hoofd deed de passionele coach mee met de overwinningsgezangen in het Wanda Metropolitano. "Ik ben het gezicht van een groep hardwerkende mensen. Niemand ziet wat die iedere dag allemaal doen. Op grote avonden als deze staan grote spelers op. Mijn team stond er vanavond weer", vertelde hij na de wedstrijd.

Asi felices y orgullosos nos vamos a #laFinal @europaleague @atleticodemadrid TE AMAMOSS PAPÁ @simeone Een foto die is geplaatst door null (@) op 03 mei 2018 om 23:20 CEST

Steven Gerrard aangesteld als coach van de Rangers

Het hing al een tijdje in de lucht en nu werd het ook officieel gemaakt. Steven Gerrard wordt de nieuwe trainer van de Rangers. Hij moet de Schotse club weer laten wedijveren met de eeuwige rivaal Celtic. De voormalige speler van Liverpool begint deze zomer aan de nieuwe stap in zijn voetbalcarrière en tekende een contract van liefst vier jaar. "Ik ben vereerd om de nieuwe trainer van de Rangers te worden", vertelde Gerrard op de website van de club. "Ik heb enorm veel respect voor deze club, de geschiedenis en de traditie. Ik kan niet wachten om aan dit avontuur bij Rangers te beginnen en we gaan proberen om te bouwen op de successen die deze club al heeft bereikt."

Gerrard is tot op heden coach van de U18 van Liverpool, maar maakt komende zomer zijn debuut als hoofdcoach bij de senioren. Hij tekende voor vier seizoenen in het Ibrox Stadium. Interimcoach Jimmy Nicholl zal het seizoen uitdoen. De Rangers ontsloegen dinsdag nog hun T1, Graeme Murty, na de 5-0 nederlaag bij aartsrivaal Celtic.

Ook de voorzitter van de club, Dave King was bijzonder opgetogen. "Van bij het begin zijn de onderhandelingen enorm positief verlopen en we geloven dat Steven de juiste man is om de Rangers naar voren te stuwen. We zijn ervan overtuigd dat hij over de nodige kennis en het temperament beschikt om deze club naar het succes te loodsen waar we zo naar hunkeren. Dit is een speciale dag voor onze club, onze fans en voor Steven."

De 37-jarige Gerrard was jarenlang het boegbeeld van Liverpool. Na zijn jeugdopleiding aan de Merseyside te hebben voltooid, was hij tussen 1998 en 2015 een vaste waarde in het eerste elftal van de roodhemden. Na nog een afsluitend seizoen in de MLS bij LA Galaxy hing hij in juni 2016 zijn voetbalschoenen aan de haak.

Gerrard, ook 114-voudig Engels international, kan terugblikken op een rijkgevulde carrière. Hij won in Europa de Champions League (2005), UEFA Cup (2001) en Europese Supercup (2001 en 2005) en in eigen land de FA Cup (2001 en 2006), de League Cup (2001, 2003 en 2012) en de Supercup (2001 en 2006).

De Rangers staan momenteel derde in de Schotse Premier League, met 65 punten. De Gers tellen dertien punten minder dan Celtic, dat voor het zevende seizoen op rij kampioen werd, en drie minder dan nummer twee Aberdeen.

Vincent Kompany is opnieuw speelklaar

Manchester City kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town opnieuw rekenen op haar kapitein Vincent Kompany. De City-kapitein, die vorige week de partij bij West Ham miste door een "lichte blessure", is opnieuw speelklaar. Dat verkondigde zijn coach Pep Guardiola.

"De beste manier om fit te raken voor het WK in Rusland is om opnieuw wedstrijden te spelen", dacht de Catalaan ook aan de belangen van onze Rode Duivels. "Vincent had vorige week een klein probleem, maar hij kon vandaag goed trainen en is klaar om te spelen."

De Citizens veroverden drie weken geleden al de titel in de Premier League. Voor het Huddersfield van Laurent Depoitre staat er nog veel op het spel. De promovendus staat zestiende met 35 punten, slechts drie meer dan Southampton, dat op de eerste degradatieplaats staat.

Neymar in Parijs

Neymar is eindelijk terug in Parijs. De Braziliaanse ster revalideerde in zijn thuisland van een stevige voetblessure. Verscheidene media berichtten vorige maand nog dat het dribbelwonder helemaal geen zin had om zijn luxevilla in Rio de Janeiro te verlaten, maar volgens L'Equipe zette Neymar deze ochtend toch voet aan wal in de Franse hoofdstad. Maar het seizoen van de duurste speler ter wereld - die sinds twee weken zonder krukken loopt - zit er hoe dan ook op.

De prioriteit ligt dus volledig op het WK dat op 14 juni aanvat. Hij volgt nu een speciaal herstelprogramma en ondergaat de komende dagen tal van medische tests om in Rusland volledig fit aan de start te verschijnen. PSG-coach Emery kan eindelijk opgelucht ademhalen na alle hetze. "We willen dat hij 12 mei in het stadion aanwezig is om samen met zijn ploegmakkers de titel te vieren", zei de Spanjaard enkele dagen geleden. Missie geslaagd, dus.

Raul traint bij de Spurs

Real Madrid-icoon Raul Gonzalez was vandaag aanwezig op de training van Tottenham Hotspur. De Spanjaard trainde mee omdat hij bezig is aan een trainersopleiding.

Salzburg is woedend, maar ook vergevingsgezind na arbitragefout

De Oostenrijkers van Red Bull Salzburg reageerden gisteravond woedend na de in de verlengingen verloren halve finale van de Europa League tegen Olympique Marseille (2-1). Trainer en spelers hekelden de Russische ref Sergey Karasev, die in de verlengingen een onterechte hoekschop aan de Zuid-Fransen gaf, waaruit het beslissende tegendoelpunt viel.

"Mijn jongens hebben een geweldig seizoen in Europa gespeeld", liet trainer Marco Rose optekenen. "Maar we zijn er vandaag ingeluisd door de arbitrage. Het is ongelooflijk. Maar wat kan ik er aan doen? In Marseille kregen we al een overduidelijke penalty niet en nu dit. Het probleem is nochtans makkelijk op te lossen. Met een videoscheidsrechter zou dit niet gebeurd zijn."

"In de mixed zone hoorde ik wel dat de Russische scheidsrechters aangeslagen in hun kleedkamer zaten. Ze waren emotioneel geraakt omdat ze wisten dat ze niet de juiste beslissing hadden genomen. Ze gaven hun fout toe, dat raakt me. Als iemand een fout toegeeft, sta ik klaar om ze te vergeven."

Salzburg stond in eigen huis met 2-0 voor na vorige week in Marseille eveneens met 2-0 te hebbben verloren. Vier minuten voor het einde van de speeltijd in de verlengingen kreeg l'OM een onterechte hoekschop toegewezen, nadat Zambo Anguissa de bal over de achterlijn tikte. De ingevallen verdediger Rolando (ex-Anderlecht) benutte die corner ten volle en bezorgde Marseille de kwalificatie voor de finale.

"Hoe lang moeten we hier nog over praten?", toonde doelman Alexander Walke zich woedend tegenover de aanwezig pers. "Het is elke keer hetzelfde geknoei. Waar we ook spelen, de beslissingen vallen steeds in ons nadeel uit."

Davina Philtjens verlaat Ajax voor Fiorentina

Red Flame Davina Philtjens verlaat Ajax voor een avontuur bij Fiorentina. Dat kondigt ze zelf aan via Instagram. “Graag wil ik alle mensen en speelsters van Ajax bedanken voor de kansen die ik kreeg. Daarnaast hebben ze me laten groeien naar een hoger niveau. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging, maar eerst wil ik nog prijzen pakken met Ajax.”

Laatste voorstel voor Fellaini

Te nemen of te laten. Het laatste voorstel ligt op tafel. Marouane Fellaini (30) moet de komende dagen beslissen of hij al dan niet bijtekent bij Manchester United. "Zo gaat dat in het voetbal", zegt manager Jose Mourinho. "Hij heeft zijn contract laten aflopen tot in de laatste maand. De club kan je weinig verwijten. Er zijn voorstellen gedaan. Op een progressieve manier. Natuurlijk is het aanbod dat nu op tafel ligt beter dan de voorstellen die hij zes en acht maanden geleden kreeg. Het is een proces. En hij speelt het spel goed. Nu moet hij de knoop doorhakken. Ik zal elke beslissing respecteren, goed of slecht, maar hij weet dat ik hem graag zou houden. Ik zie het nog altijd positief tegemoet. Het voelt nog altijd alsof hij hier graag wil blijven."

Die intentie valt ook in zijn entourage te horen, maar met een contract van een jaar met optie neemt hij geen vrede. Hij wil minstens twee jaar. Een van zijn vertegenwoordigers wordt eerstdaags bij CEO Ed Woodward verwacht om de laatste details te bespreken. Op zijn dertigste zou Fellaini graag zijn laatste financiële slag slaan. Er is ook interesse uit de Premier League, Italië, Frankrijk en Turkije. Tot zijn definitief oordeel over het voorstel van United sluit hij niks uit.

Lukaku revalideert

Intussen stomen topkinesist Lieven Maesschalck en collega Bert Driesen in Antwerpen Romelu Lukaku (24) klaar voor de FA Cupfinale van Manchester United, op 19 mei tegen Chelsea. De Rode Duivel liep vorig weekend lichte schade op aan zijn rechterenkel. Hij staat minstens anderhalve week aan de kant, maar zorgwekkend is de blessure niet. In de Premier League komt hij in de resterende drie wedstrijden mogelijk niet meer in actie. "Ik hoop dat hij de FA Cupfinale haalt", zegt Mourinho. "Het ziet er positief uit, ja. Vandaag tegen Brighton is hij er zeker niet bij. We moeten meer scans afwachten." (KTH)

Ongeslagen Barcelona geen unicum

Barça wil zijn landstitel extra glans geven. De Blaugrana zijn nog vier wedstrijden verwijderd van een ongeslagen seizoen. De Clásico van dit weekend is de lastigste klip. Nadien wachten nog Villarreal (thuis), Levante (uit) en Real Sociedad (thuis). Het zou alvast een unicum zijn in de naoorlogse geschiedenis van La Liga dat een club het hele seizoen foutloos blijft. Zelfs buiten de Spaanse grenzen zijn de precedenten beperkt. De bekendste zijn Arsenals 'Invincibles' uit 2004. In de Serie A pakten Juventus (2001) en AC Milan (1992) ooit ongeslagen de titel. Opvallend: ook Perugia bleef in 1978-1979 een gans seizoen zonder nederlaag, maar eindigde door het hoge aantal gelijke spelen (19) toch pas tweede. Expert is Dinamo Kiev, dat tussen 2000 en 2015 maar liefst drie keer een onoverwinnelijke reeks neerzette. Vorig seizoen slaagde Celtic daar overigens als laatste in. Dichter bij huis kon Ajax in het seizoen 1994-1995 pronken met 0 verliesmatchen op de teller. In België bleef het legendarische 'Union 60' tussen '33 en '35 zestig wedstrijden ongeslagen, waaronder één volledig seizoen. (VDVJ)

Panama zonder held Torres naar WK?

Panama dreigt het op 18 juni tegen de Rode Duivels zonder kapitein en verdediger Roman Torres steek houden. Het voorbije weekend moest de Panamese sterkhouder van het veld in zijn competitieduel met MLS-club Seattle Sounders. Het verdict is vrij zwaar: een scheur in de hamstrings. In het beste geval kan de volgetatoeëerde krachtpatser pas binnen een maand de eerste trainingen hervatten. Een klap, want Torres was de bezieler van de WK-kwalificatie. Twee minuten voor affluiten maakte hij in de allesbeslissende pot tegen Costa Rica het winnende doelpunt. "Met de kracht van God hoop ik alsnog in Rusland te geraken", besluit de diepgelovige aanvoerder. (MGA)