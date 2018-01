FT buitenland: Mignolet in slotseconden voorbij Defour - Sheffield Wednesday stelt fel bekritiseerde Katrien Meire voor als nieuwe CEO De voetbalredactie

Liverpool verovert late driepunter bij Burnley

Liverpool heeft op nieuwjaarsdag op de 22e speeldag van de Premier League de drie punten veroverd bij Burnley (1-2). Dejan Lovren bezorgde de Reds drie punten diep in blessuretijd de volle buit. Bij Liverpool stond Simon Mignolet opnieuw tussen de palen. Burnley rekende op Steven Defour op het middenveld.

Na zijn verplichte rustpauze tegen Leicester zaterdag stond Mignolet opnieuw paraat. De Truienaar moest zich in het slot gewonnen geven op een kopbal van Gudmundsson, maar zag Lovren - eveneens met het hoofd - Liverpool vier minuten in blessuretijd alsnog de overwinning bezorgen. Eerder had Mane op het uur de debatten geopend. De Senegalees vlamde een afgeweken voorzet van Alexander-Arnold snoeihard in de bovenhoek. Liverpool blijft in de tussenstand vierde, op vijftien punten van leider Manchester City. Revelatie Burnley blijft knap zevende, met tien punten minder dan de Reds.

Laurent Depoitre mocht voor Huddersfield de laatste tien minuten volmaken op bezoek bij Leicester. De spits kon niet voorkomen dat zijn team een 3-0 nederlaag leed. Mahrez (53.), Slimani (60.) en Albrighton (90.+2) zorgden voor een ruime thuiszege voor de Foxes. In het klassement is Leicester achtste, Huddersfield elfde.

Katrien Meire nieuwe CEO Sheffield Wednesday

Nauwelijks enkele dagen na haar vertrek bij Charlton Athletic, heeft Katrien Meire al een nieuwe uitdaging beet. Meire wordt de nieuwe CEO van de Engelse tweedeklasser Sheffield Wednesday. Dat maakte de Engelse tweedeklasser op nieuwjaarsdag bekend. Meire trok donderdag de deur achter zich dicht bij derdeklasser Charlton Athletic, dat (voorlopig) nog eigendom is van Roland Duchâtelet. Haar 'transfer' naar Sheffield Wednesday komt dan ook als een verrassing.

"Ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging", stak Meire van wal op de website van de Owls. "Onze eigenaar heeft grote plannen met de club, zowel op korte als op lange termijn. Ik kijk ernaar uit om van start te gaan." Meire trok in januari 2014 de plas over om CEO te worden bij toenmalig tweedeklasser Charlton Athletic. De club degradeerde onder leiding van Meire naar derde klasse en de advocate kreeg, net als eigenaar Duchâtelet, bakken kritiek over zich heen. Haar nieuwe club Sheffield Wednesday staat momenteel op de zestiende plaats in de Championship, met 30 punten na 25 speeldagen.

