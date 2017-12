FT buitenland: Sevilla zet trainer op straat die nog maar een week terug was na operatie voor prostaatkanker De voetbalredactie

Sevilla zet trainer Eduardo Berizzo aan de deur

FC Sevilla heeft zijn Argentijnse trainer Eduardo Berizzo, die nog maar sinds 15 december terug op het trainingsveld stond nadat hij moest geopereerd worden voor prostaatkanker, ontslagen. Dat maakte de club vandaag bekend.

Een voorlopige vijfde plaats in de Primera Division volstaat niet voor het bestuur van Sevilla. "De raad van bestuur is vrijdagavond samengekomen, en heeft beslist Berizzo weg te sturen wegens de slechte resultaten", klinkt het in een mededeling.

De 48-jarige Argentijnse coach onderging op 28 november een chirurgische ingreep. Sinds zijn wederoptreden behaalde Sevilla één op zes. Woensdag werd er nog met 3-1 verloren van het Real Sociedad van Adnan Januzaj.

AP

Amerikaanse rechter acht twee Zuid-Amerikaanse voetbalbobo's schuldig aan corruptie

Een jury in New York heeft Jose Maria Marin en Juan Angel Napout schuldig verklaard aan corruptie. Marin en Napout, respectievelijk de ex-baas van de Braziliaanse voetbalbond en de oud-voorzitter van de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol, hebben miljoenen dollars smeergeld ontvangen.

De uitspraak over de twee fraudeurs kwam er na een proces van vijf weken. Voor de de derde beklaagde, oud-voozitter van de Peruviaanse voetbalbond Manuel Burga, volgt het verdict pas later. De drie zijn de eersten die voor de rechter verschenen, na de inval in het FIFA-hoofdkwartier in Zürich in 2015.

Napout zou doorheen de jaren 10,5 miljoen dollar aan smeergeld in ontvangst hebben genomen, Marin 6,5 miljoen. Tijdens de rechtszaak en de daaraan voorafgaande onderzoeken werd een heel netwerk van corruptie in de voetbalwereld blootgelegd. Tijdens de rechtszaak zelf alleen al werden 28 getuigen verhoord.

EPA

Samuel Bastien gaat met Chievo onderuit tegen Bologna

Chievo heeft op de achttiende speeldag van de Italiaanse Serie A met 2-3 verloren van Bologna. Samuel Bastien mocht starten voor Chievo, maar werd in de tweede helft naar de kant gehaald.

Toen Bastien na 69 minuten naar de kant ging, stond Chievo 1-2 achter. Mattia Destro (4.) opende al vroeg de score, Roberto Inglese (32.) bracht de thuisploeg op gelijke hoogte. Na de rust bracht Simone Verdi (50.) de bezoekers weer op voorsprong. Fabrizio Cacciatore (85.) maakte kort voor tijd gelijk, maar met zijn tweede goal bracht Destro (90.) in het slot de driepunter in het laatje voor Bologna.

Bologna schuift voorlopig op naar de negende paats, Bastien en Chievo zijn dertiende. Voor Bastien was het de zesde basisplaats dit seizoen, de vijfde op een rij.

Ruud Boffin kwam niet van de bank bij het Turkse Antalyaspor, dat het in eigen huis opnam tegen de bijna-naamgenoten van Alanyaspor. Vagner Love (22.) had de bezoekers eerst op voorsprong gebracht, Emre Gural maakte tien minuten later gelijk. Kort na de rust ging de thuisploeg er via Deniz Kadah (51.) overheen. Met een tweede doelpunt legde Gural (84.) de 3-1 eindstand vast.

REUTERS Bastien, hier in actie tegen Inter.

Guardiola verwacht Kompany snel terug

Manchester City ontvangt op de negentiende speeldag in de Premier League Bournemouth. Bij City staat Vincent Kompany dicht bij een nieuwe terugkeer. Pep Guardiola blijft daags voor de partij echter voorzichtig. "Afwachten of Vincent dit weekend fit geraakt", stelt de Spaanse coach. Kompany viel een tweetal weken geleden andermaal uit, dit keer met een spierblessure. In de derby tegen United (1-2 winst) moest de centrale verdediger aan de rust in de kleedkamer blijven. Sindsdien staat de Rode Duivel aan de kant. "Het gaat veel beter met Vincent", verduidelijkte Guardiola vandaag. "Eén van de volgende dagen zal hij speelklaar zijn. Of hij al fit is voor de partij van morgen? Dat weet ik niet en zullen we moeten afwachten."

City (52 punten) voert de stand in Engeland autoritair aan, voor eerste achtervolgers Manchester United (41), Chelsea (38) en Liverpool (34). Bournemouth staat pas zestiende met zestien punten.

Photo News

Zidane bevestigt: "Ronaldo is 100% klaar voor Cl á sico"

Afgelopen week was het onduidelijk of Cristiano Ronaldo, die sukkelde met een kuitblessure, speelklaar zou geraken voor de altijd fel beladen Clásico van zaterdag op de zeventiende speeldag in de Primera Division tegen Barcelona. Real Madrid-trainer Zinédine Zidane neemt daags voor de kraker alle twijfel weg. "Ronaldo is 100 procent klaar voor de wedstrijd", aldus de Fransman.

"Het gaat goed met Cristiano en hij heeft vandaag zonder problemen met de groep kunnen trainen", verklaarde Zidane. "Op dit moment telt enkel de Clásico. Of een mogelijke contractverlenging door het hoofd van Cristiano spookt? Ook hij moet zich alleen focussen op de match. Voor al wat hij voor Real gedaan heeft verdient hij ongelooflijk veel respect."

Vorig weekend kreeg CR7 in de finale van het WK voor clubs tegen het Braziliaanse Gremio een trap op de kuit te verduren, maar dat weerhield hem er niet van om in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren en Real zo zijn derde wereldtitel bij de clubs te schenken. Sindsdien kon de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal echter nog geen volledige training met de groep afwerken. Dinsdag en woensdag bleef hij binnen, donderdag werkte hij een individuele training af en vandaag trainde hij met de groep.

Het Real Madrid van trainer Zinédine Zidane moet zaterdag in een ongetwijfeld zinderend Bernabeustadion de drie punten proberen thuis te houden tegen Barça, in een wedstrijd die ook overschaduwd wordt door de politieke spanningen in Spanje en de Catalaanse verkiezingen van afgelopen donderdag. In de stand kijkt Real - weliswaar met een wedstrijd minder op de teller - reeds tegen een achterstand van elf punten aan op leider Barcelona.

AFP

Rangers geeft interim-coach Graeme Murty kans

De Schotse topclub Rangers heeft vandaag laten weten dat het Graeme Murty als coach aanstelt tot het einde van het seizoen. De jeugdcoach had eind oktober de taken van de ontslagen Pedro Caixinha overgenomen.

"Graeme heeft getoond dat hij in staat is om zijn opdracht tot een goed einde te brengen", klinkt op op de teamwebsite. "De coach en de spelers kunnen nu met hernieuwd vertrouwen werken aan de ambities van onze club: de Schotse beker en een plek in de top van de stand."

"Dit is een ware eer", reageerde Murty. "Ik zal er alles aan doen om het seizoen op een positieve manier af te sluiten. Ik wil onze geweldige fans op die manier iets teruggeven voor hun ongelooflijke steun." In de Schotse Premiership staat het team momenteel op een derde plaats, op acht punten van leider Celtic.

Mario Gomez verlaat Wolfsburg voor Stuttgart

Mario Gomez zal na de winterstop de kleuren van Stuttgart verdedigen. Dat heeft de Duitse club gemeld. De 32-jarige aanvaller, die een overeenkomst tot 2020 ondertekend heeft, komt over van Wolfsburg.

Volgens het Duitse persbureau DPA zou Stuttgart drie miljoen euro aan Wolfsburg betalen. Met zestien treffers had de Duitser vorig seizoen een groot aandeel in het voorkomen van degradatie van de 'Wolven' uit de Bundesliga. Dit seizoen liep Gomez in september een enkelblessure op, waardoor hij lange tijd aan de kant stond.

Wolfsburg staat momenteel op de twaalfde plaats in de Bundesliga, met twee punten voorsprong op nummer veertien Stuttgart. Van 2003 tot 2009 kwam Gomez al voor Stuttgart uit.

Timm Schamberger/dpa

Löw hoopt in februari op terugkeer Neuer

Manuel Neuer staat door een barst in zijn linkervoet sinds september aan de kant. Duits bondscoach Joachim Löw hoopt dat zijn sluitstuk in het voorjaar zijn comeback kan vieren. "Het doel is dat Manuel in februari en maart weer zonder problemen kan trainen", verklaarde Löw.

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer Neuer precies zijn rentree zal maken. De 31-jarige doelman verklaarde eerder wel dat het WK in Rusland, dat midden juni 2018 van start gaat, niet in gevaar komt. Ook Löw gaat uit van een soortgelijk scenario. "Als Manuel in het voorjaar terugkeert, heeft hij zeker nog genoeg tijd om zich klaar te stomen voor het WK", vertelde de bondscoach aan radiozender B5 aktuell.

"Uiteraard vormt hij een belangrijke schakel voor ons. Hij is onze kapitein en de beste keeper ter wereld. Met zijn ervaring en uitstraling hebben we hem zeker nodig." De doelman van Bayern München liep medio september op training een voetblessure op, waardoor hij een kruis moest maken over de rest van 2017.

REUTERS

Coman tot 2023 bij Bayern

Kingsley Coman heeft zijn contract bij Bayern München met drie jaar verlengd. De 21-jarige Fransman ligt zo tot 2023 vast bij de Duitse recordkampioen. In 2015 leende Juventus de pijlsnelle middenvelder voor twee seizoenen uit, waarna Bayern de international afgelopen zomer definitief overnam.

"Het is een fantastische ontwikkeling", benadrukt technisch directeur Hasan Salihamidzic op de website van Bayern. "We zijn verheugd dat we hem voor een langere termijn aan de club kunnen binden."

Usain Bolt onder de indruk van Leon Bailey

Landgenoten onder elkaar. Usain Bolt kent Leon Bailey ondertussen ook. De ex-speler van Racing Genk maakt momenteel furore bij Bayer Leverkusen en prikt de ene bal na de andere tegen de touwen. Levende atletieklegende Usain Bolt is alvast onder de indruk van de snelheid die Bailey onlangs liet zien. "Zijn naam is net Usain Bolt."

