FT buitenland. Sevilla nieuwe leider in Spanje na zuinige zege tegen Valladolid - Lukebakio treedt in voetsporen Ronaldo: "Maar vergelijk hem niet met mij”

25 november 2018

18u46

Bron: Belga 0

Sevilla gaat na zuinige zege tegen Valladolid aan de leiding in Spanje

Sevilla, donderdag tegenstander van Standard Luik in de Europa League, is de nieuwe, onverwachte leider in de Spaanse Primera Division. De Rojiblancos boekten op speeldag dertien een zuinige 1-0-thuisoverwinning tegen Valladolid en wippen over het grote FC Barcelona naar de eerste plaats in de tussenstand.

Door het gelijkspel van Atletico en Barcelona zaterdagavond in Madrid, kon Sevilla helemaal alleen leider worden. Dan moesten de Andaluciërs thuis wel zien te winnen van middenmotor Valladolid. Op het halfuur ontbonden smaakmakers Pablo Sarabia en André Silva hun duivels. Sarabia schilderde het leer op het hoofd van de Portugees, die de 1-0 tegen de netten knikte. Sevilla was baas, maar kwam twee keer goed weg. Enes Unal trof twee keer raak, maar telkens werd zijn doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. In het slot voorkwam doelman Vaclik de gelijkmaker.

Daardoor gaat Sevilla Barcelona voorbij op de ranglijst. De Rojiblancos verzamelden 26 punten, dat is er eentje meer dan de Catalaanse grootmacht. Daarachter ligt alles op een zakdoek: Atletico (24), Alaves (23), Espanyol (21) en ook Real Madrid (20) zijn nog in de running.

McCarthy keert terug als bondscoach van Ierland

Mick McCarthy wordt opnieuw bondscoach van het Ierse nationale voetbalelftal. Dat maakte de Ierse voetbalbond (FAI) vandaag bekend. De 59-jarige McCarthy volgt de woensdag ontslagen Martin O’Neill op. De Ierse topschutter aller tijden Robbie Keane wordt zijn assistent.

McCarthy begint aan zijn tweede ambtstermijn bij “The Boys in Green”. Tussen 1996 en 2002 stond de Ier al eens aan het hoofd van de nationale ploeg. Op het WK van Zuid-Korea en Japan in 2002 loodste hij Ierland voorbij de groepsfase naar de achtste finales. Daarin was Spanje na strafschoppen te sterk.

McCarthy deed eerder Premier League-ervaring op bij Sunderland (2003-2006) en Wolverhampton (2006-2012). Tot voor kort was hij trainer van Ipswich Town. Onder zijn bewind moet Ierland zich klaarstomen en kwalificeren voor het EK 2020, dat deels in Dublin gespeeld wordt. “Ik ben vereerd en enthousiast dat ik terug ben. Ik ben de Ierse voetbalbond dankbaar dat ik deze kans gekregen heb”, aldus McCarthy, die Martin O’Neill opvolgt. Zijn assistenten worden Robbie Keane, Iers topschutter aller tijden met 68 treffers, en Terry Connor, ex-coach van Wolverhampton.

O’Neill slaagde er dit jaar niet in om Ierland in divisie B van de UEFA Nations League te houden. In een poule met Denemarken en Wales eindigden Seamus Coleman en co. op de laatste plaats met twee punten, waardoor ze in de tweede editie van de landencompetitie zullen aantreden in de C-divisie. O’Neill en Keane namen maandag afscheid van de Ierse nationale ploeg met een 0-0 gelijkspel in Denemarken, de groepswinnaar. The Boys in Green wonnen slechts één van hun laatste elf interlands.

Barcelona ziet Rafinha opnieuw maandenlang uitvallen, ook blessure voor Sergi Roberto

Barcelona zal het allicht lange tijd moeten stellen zonder Rafinha. De 25-jarige Braziliaan heeft zijn voorste kruisband van de linkerknie gescheurd en moet onder het mes. Ook Sergi Roberto ligt in de lappenmand met een hamstringblessure aan het linkerbeen. De 26-jarige middenvelder is drie tot vier weken out.

Sergi Roberto startte voor Barça gisteren in de topper bij Atlético Madrid (1-1), op de dertiende speeldag van de Spaanse Primera Division. Halfweg moest hij met een blessure naar de kant. Zijn vervanger was Rafinha, die zich in de partij echter ook blesseerde.

Barcelona laat weten dat Rafinha onder het mes moet. Hoelang de offensieve middenvelder buiten strijd zal zijn, specificeert de topclub niet. Spaanse media schrijven dat Barcelona vreest dat het seizoen van Rafinha er al op zit. De Braziliaan heeft een geschiedenis van lange revalidaties. In 2017 lag hij acht maanden in de lappenmand met een zware knieblessure, en ook in 2015 stond hij lange tijd aan de kant met een gescheurde kruisband.

Na dertien speeldagen voert Barcelona de stand in Spanje aan met 25 punten. Atlético volgt met een punt minder.

Lukebakio treedt in voetsporen Ronaldo

Dodi Lukebakio scoorde gisteren voor Fortuna Düsseldorf een onwaarschijnlijke hattrick op bezoek bij Bayern München (3-3) op de twaalfde speeldag van de Duitse Bundesliga. "Dit was mijn beste wedstrijd ooit", reageerde de 21-jarige belofte-international, die in de voetsporen treedt van Cristiano Ronaldo.

Lukebakio is de eerste Belg in de geschiedenis die een hattrick maakt tegen Bayern München. De aanvaller, nog altijd eigendom van het Engelse Watford, milderde op slag van rust toen Bayern 2-0 voor stond. De Duitse kampioen diepte na de koffie de kloof snel uit tot 3-1, maar dat was buiten de Belg gerekend. Met twee nieuwe goals sleepte Lukebakio alsnog een punt uit de brand voor Fortuna. De gelijkmaker viel pas diep in de extra tijd.

"Ik heb voor deze partij maar één woord en dat is ongelooflijk", verklaarde Lukebakio na de wedstrijd in de Allianz Arena. "Het moet van bij de jeugd geleden zijn dat ik nog eens drie doelpunten maakte. Manuel Neuer is een steengoede keeper en grote naam, maar daar heb ik op het veld niet aan gedacht. Het belangrijkste is nu met de voeten op de grond te blijven, ook als team. We zijn er nog niet."

De laatste speler die Lukebakio voorging was niemand minder dan Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette scoorde in april 2017 in de return van de kwartfinales van de Champions League een hattrick tegen Bayern (4-2). “Maar vergelijk Ronaldo alsjeblieft niet met mij, dat is onmogelijk", reageerde de jonge Belg, die in het verleden onder meer voor Anderlecht en Charleroi voetbalde. Düsseldorf staat na twaalf speeldagen op een na laatste met negen punten. Met Benito Raman telt Fortuna nog een tweede Belg in de rangen. Raman viel op Bayern twintig minuten voor tijd in.

WAUW | Dodi Lukebakio is de eerste Belg OOIT die een hattrick scoort tegen @FCBayern! 🇧🇪🔥



Wat een prestatie! 👏 pic.twitter.com/nzLsldjmAO Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link