FT Buitenland: Sergio Ramos loopt neusbreuk op in stadsderby

Real Madrid-kapitein Sergio Ramos heeft een gebroken neus overgehouden aan de derby van gisteravond bij Atlético Madrid (0-0). Dat meldde De Koninklijke vandaag op haar website.

Beide Madrileense clubs moesten gisteren winnen om voeling te blijven houden met koploper FC Barcelona, maar lieten dit na. In de slotfase van de eerste helft bezeerde Real-aanvoerder Ramos zich bij een kopbalmogelijkheid aan de neus. Hij probeerde nog even met watten in de neus het bloeden te stelpen, maar besloot na rust toch niet meer terug te keren in het veld. De Madrilenen melden "zijn herstel verder op te volgen."

