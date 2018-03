FT buitenland: Sergio Agüero: "Verlaat Manchester City in 2020" - Heerlijk doelpunt in Paraguayaanse competitie Redactie

26 maart 2018

15u40

Bron: Belga/eigen berichtgeving 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Younes na weigeren invalbeurt heel het seizoen bij B-kern

Amin Younes lijkt deelname aan het wereldkampioenschap voetbal definitief te kunnen vergeten. De Duitse buitenspeler van Ajax met een aflopend contract is tot het einde van het seizoen niet meer welkom bij de A-selectie.

Younes weigerde ruim twee weken terug kort voor tijd in te vallen in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Trainer Erik ten Hag zette de voetballer daarna voor straf voor twee weken terug naar Jong Ajax. Vandaag maakte de Amsterdamse club bekend dat Younes ook het restant van het lopende seizoen niet meer terugkeert bij het eerste elftal. Dat besluit werd genomen na gesprekken tussen Younes, Ten Hag en Marc Overmars, directeur spelersbeleid bij Ajax.

"Wij hebben nog zes wedstrijden te spelen en daar wil ik alleen spelers bij hebben die 100 procent gemotiveerd zijn", zegt Ten Hag. "Er is gedurende dit seizoen veel gebeurd met en rondom Amin, dat zal ongetwijfeld meespelen. Maar hij geeft ons niet het gevoel dat zijn aandacht volledig bij Ajax is. Marc en ik hebben hem vandaag meegedeeld dat hij de resterende weken van dit seizoen bij Jong Ajax traint."

Younes, vorig seizoen onder coach Peter Bosz een belangrijke speler bij Ajax, leek in januari de overstap te maken naar Napoli. Die overgang ging op het laatste moment niet door, waarna de speler terugkeerde bij Ajax. Vorige zomer maakte Younes deel uit van de Duitse selectie die in Rusland de Confederations Cup won. Ook in november riep de Duitse bondscoach Joachim Löw de aanvaller nog op voor interlands. Nu Younes tot de zomer niet meer in het eerste elftal van Ajax speelt, lijkt hij het WK in Rusland te kunnen vergeten.

NIEUWS | @AminYounes11 blijft bij #JongAjax.



Lees meer ➡️ https://t.co/7J6AdciCPZ pic.twitter.com/mWRoHF6APf AFC Ajax(@ AFCAjax) link

Uruguay wint China Cup na krappe zege tegen Wales

Uruguay heeft vandaag in Nanning de China Cup gewonnen. In de finale van het vriendschappelijke landentoernooi haalden de Uruguayanen het met 1-0 van Wales.

PSG-aanvaller Edinson Cavani zorgde in de 49e minuut voor het enige doelpunt van de partij. Hij maakte zijn 42e goal in het shirt van zijn nationale ploeg, dat hij voor de 100e keer droeg. Ryan Giggs leed zijn eerste nederlaag als bondscoach van Wales.

Wales plaatste zich vrijdag voor de finale door China met 6-0 te verslaan bij het debuut van Giggs. Uruguay haalde het met 2-0 van Tsjechië. In de wedstrijd om de derde plaats versloeg Tsjechië China met 4-1.

Sportief directeur Zorc verlengt contract bij Borussia Dortmund tot 2021

Michael Zorc (55) blijft tot 30 juni 2021 sportief directeur bij Borussia Dortmund. Zijn vorige contract liep af in 2019. Dat heeft de Duitse club vandaag op zijn website bekendgemaakt.

"De sportieve successen van de voorbije tien jaar zijn nauw verbonden met de naam Michael Zorc. Ik kijk heel erg uit naar de verdere samenwerking", verklaart algemeen directeur Hans-Joachim Watzke.

De in Dortmund geboren Zorc speelde 463 Bundesligawedstrijden in het shirt van Borussia en scoorde daarin 131 keer. Verder werkte hij 66 Europese wedstrijden (13 doelpunten) en 28 bekerpartijen af voor de club uit Noordrijn-Westfalen. Niemand speelde meer wedstrijden voor Borussia Dortmund. Als speler kroonde hij zich twee keer tot landskampioen en pakte hij een keer de Duitse beker. In 1997 won hij met Borussia de Champions League. Meteen na zijn spelerscarrière (1981-1998) trad Zorc toe tot het management van de club. Hij zag in die hoedanigheid hoe Dortmund de Bundesliga nog drie keer won en twee keer de Duitse beker in de trofeeënkast mocht plaatsen.

Na 27 speeldagen staat Dortmund op de derde plaats in de Bundesliga, op 18 punten van leider Bayern München.

🤝 Michael #Zorc verlängert bis 2021. Alle Infos: 👉 https://t.co/yyQNj14Mvl pic.twitter.com/LfrsqwLZst Borussia Dortmund(@ BVB) link

Heerlijk doelpunt in Paraguayaanse competitie . Is dit het doelpunt van het jaar?

Hernán Novick, de naam doet niet meteen een belletje rinkelen, maar deze middenvelder scoorde gisterenavond een wereldgoal. Volgens zijn team, Cerro Porteño, is het al zeker: de 29-jarige Novick moet de Puskás Award voor mooiste doelpunt van het jaar winnen.

Señores @FIFAcom no busquen más, les presentamos el Premio Puskas 2018 🏆#CerroSomosTodos 🔵🔴 pic.twitter.com/nWI3AxlYYk Club Cerro Porteño(@ CCP1912oficial) link

Voorzitter Bayern: "Lewandowski blijft 100 procent zeker"

Robert Lewandowski speelt voor 100 procent zeker volgend seizoen ook bij Bayern München. Die belofte deed bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge in het Duitse voetbalblad Kicker. "Ik ga daar graag een weddenschap voor aan."

Lewandowski (29) staat in de belangstelling van Real Madrid. Diverse Spaanse en Duitse media meldden eerder deze maand dat de Poolse spits zelfs al op hoofdlijnen akkoord zou zijn met de winnaar van de Champions League over een contract. Lewandowski ligt echter nog tot medio 2021 vast in München en Bayern wil zijn topschutter onder geen beding kwijt. "Robert is extreem belangrijk voor onze ploeg en misschien wel de beste nummer 9 van Europa", zei Rummenigge.

Om zijn standpunt nog maar eens te benadrukken, verwees de preses van Bayern naar een situatie van tien jaar geleden. Chelsea bood toen 80 miljoen euro plus verdediger José Bosingwa voor Franck Ribéry. "Een waanzinnig bod, maar toch hebben we het afgewezen. Niemand kan tegen onze wil een speler van ons kopen."

Agüero: "Verlaat Manchester City in 2020 voor Independiente"

Sergio Agüero heeft in een interview met Fox Sports Argentina duidelijkheid geschept over zijn toekomst. “Wanneer mijn contract afloopt bij Manchester City, zal ik terugkeren naar Independiente in Argentinië", zegt de 29-jarige topscorer van City. De Argentijnse spits ligt tot 2020 onder contract bij Manchester City, de huidige nummer 1 in de Premier League.

Independiente is de club waar alles begon voor Agüero. Hij speelde negen jaar voor de Argentijnse club. Op z'n achtiende trok hij voor vijf seizoenen naar het Spaanse Atlético Madrid, waarna hij naar Manchester City verhuisde. Intussen speelt Agüero al zeven jaar voor City. In 204 wedstrijden voor de Citizens maakte hij 143 doelpunten.

Luis Suarez maakt 50ste doelpunt voor Uruguay

Luis Suarez maakte afgelopen vrijdag zijn vijftigste doelpunt voor de nationale ploeg van Uruguay. De 31-jarige spits van Barcelona is de eerste Uruguayaan die daarin slaagt. Een ideaal moment om alle doelpunten voor de nationale ploeg van Suarez op een rijtje te zetten. Er zitten alvast enkele pareltjes tussen.

Braziliaanse bondscoach voor duel met Duitsland: "Wonde is nog niet geheeld"

Morgenavond ontvangt Duitsland Brazilië in het Olympisch Stadion van Berlijn voor een oefeninterland, het eerste duel tussen beide landen sinds de 7-1 in de halve finale van het WK 2014. Voor de Braziliaanse bondscoach Tite is de vriendschappelijke wedstrijd tegen de wereldkampioen sportief en emotioneel zeer belangrijk.

"Dit heeft psychologisch gezien een zeer grote betekenis, laten we elkaar niets wijsmaken. Die 7-1 nederlaag op het WK is een spook", verklaart de 56-jarige Tite vandaag in het Duitse voetbalblad Kicker. "Wie een zware nederlaag slikt, vergeet dat niet. De wonde is nog niet geheeld. Deze interland in Berlijn maakt deel uit van het genezingsproces."

Tite verwacht morgen (20u45) een lastige wedstrijd. "Ik hecht veel belang aan de prestatie. Maar natuurlijk wil ik ook een goed resultaat."

Voor Miranda is de 7-1 nederlaag van de Seleção in Belo Horizonte dan weer geen thema meer. "Dat is voor ons verleden tijd", stelt de verdediger, die er in 2014 niet bij was. "We kijken nu naar het heden en de toekomst."