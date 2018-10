FT buitenland. Seizoen eindigt voor Ibrahimovic met ferme afknapper De voetbalredactie

29 oktober 2018

09u02 1

Ibrahimovic niet naar play-offs met LA Galaxy

Het eerste seizoen van Zlatan Ibrahimovic in de Amerikaanse competitie is met een ferme afknapper geëindigd. De Zweedse spits gaf met LA Galaxy op de slotdag van de reguliere competitie een plaats in de play-offs uit handen. De ploeg uit Los Angeles verspeelde in de thuiswedstrijd tegen het al uitgeschakelde Houston Dynamo een 2-0-voorsprong en verloor met 2-3, waardoor de play-offs op één punt werden gemist. Ibrahimovic verliet na de wedstrijd boos het stadion. De Zweed scoorde 22 doelpunten in 27 optredens in de Major League Soccer en gaf ook nog eens tien assists.

Roland Lamah bereikte met FC Dallas wel de play-offs ondanks een 2-1-nederlaag geleden op het veld van de Colorado Rapids. Lamah, die in 2009 vijf caps voor België verzamelde, werd een kwartier voor tijd gewisseld. FC Dallas beëindigt het seizoen op de vierde plaats in de Western Conference met 57 punten uit 34 wedstrijden. In de eerste ronde van de play-offs treffen Lamah en co de Portland Timbers (vijfde in het westen).

Bekerduel Leicester City uitgesteld

De bekerwedstrijd van Leicester City tegen Southampton is uitgesteld. Beide clubs zouden elkaar dinsdag in Leicester treffen in de vierde ronde van de League Cup, het ‘tweede’ Engelse bekertoernooi. Het duel is echter uitgesteld na de dood van Vichai Srivaddhanaprabha, de Thaise eigenaar van Leicester. Srivaddhanaprabha kwam om het leven toen de helikopter, die hem zaterdag bij het King Power-stadion oppikte na de competitiewedstrijd tegen West Ham United, neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash. Voor het stadion van Leicester is een bloemenzee ontstaan. Vanaf dinsdag kunnen supporters in het King Power-stadion, vernoemd naar het bedrijf van Srivaddhanaprabha, hun medeleven betuigen in een rouwregister.