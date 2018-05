FT buitenland: Seedorf keert niet terug bij Deportivo - Reina ondervraagd over banden met de maffia Redactie

22 mei 2018

22u44

Bron: AD, Belga en eigen berichtgeving 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Seedorf keert niet terug bij Deportivo

Clarence Seedorf (42) keert komend seizoen niet terug als trainer van het gedegradeerde Deportivo La Coruña. Beide partijen hebben de nog maar kortdurende samenwerking in onderling overleg beëindigd. De oud-international bedankte de clubleiding en de fans voor de steun die hij in de afgelopen maanden heeft mogen ontvangen. De directie sprak waardering uit voor de professionele manier van werken van Seedorf als coach. "We gaan nu op zoek naar een trainer die ervaring heeft op het tweede profniveau in Spanje."

Seedorf werd begin februari aangesteld in La Coruña met een contract tot het einde van het seizoen. Hij wist zijn eerste acht duels niet te winnen met zijn nieuwe club en slaagde er vervolgens niet meer in de achterstand op de concurrentie goed te maken. "We speelden soms goed maar wisten niet te winnen", oordeelde hij. Seedorf is vooralsnog weinig gelukkig als trainer. Bij AC Milan en het Chinese Shenzhen Xiangxue vertrok hij binnen een half jaar. Nu neemt hij na nog geen vier maanden alweer afscheid.

Argentijn Antonio Mohamed is nieuwe coach van Celta Vigo

Antonio Mohamed is de nieuwe coach van de Spaanse eersteklasser Celta de Vigo. De Argentijnse trainer ondertekende in Galicië een overeenkomst voor twee seizoenen, zo maakte Celta bekend. De 48-jarige Mohamed is de opvolger van de Spanjaard Juan Carlos Unzué, die na een seizoen afscheid nam van Celta.

Mohamed begint aan zijn eerste Europese avontuur. In Zuid-Amerika stond de voormalige Argentijnse spits aan het hoofd van diverse clubs, zoals Huracan en Independiente in Argentinië en Club Tijuana, América en Monterrey in Mexico. Bij die laatste ploeg loopt zijn contract medio 2018 af.

Unzué stond afgelopen weekend voor het laatste in de dug-out bij Celta. Hij zwaaide af met een 4-2 thuiszege tegen Levante. De Spanjaard leidde de "Celestes" naar een dertiende plaats in de eindstand. Onder Unzué beleefde Celta een zorgeloos seizoen, maar het clubbestuur vond dat er te weinig gedaan werd met het aanwezige talent. Celta kocht Emre Mor weg bij Dortmund, maar het Turkse toptalent kwam onder Unzué niet tot ontbolstering.

Peruviaan Guerrero kan WK definitief vergeten

Paolo Guerrero blijft geschorst voor het WK voetbal in Rusland (15 juni-15 juli). De aanvoerder van het Peruviaanse nationale elftal bepleitte vandaag zijn zaak voor FIFA-baas Gianni Infantino, maar kon niet op clementie rekenen. De ex-speler van Bayern München moet door een cocaïneschorsing een kruis maken over het WK.

Guerrero en Edwin Oviedo, de voorzitter van de Peruviaanse voetbalbond (FPF), verschenen in het Zwitserse Zürich voor Infantino. De FIFA-baas luisterde naar hun pleidooi, maar liet meteen weten dat de sanctie niet gewijzigd kon worden.

De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond bracht de straf voor de 33-jarige Guerrero in december terug tot zes maanden, waardoor de schorsing afliep net voor de start van het WK. De oud-speler van Bayern München stond sinds begin november aan de kant, nadat bij hem sporen van cocaïne waren aangetroffen.

Het Wereldantidopingagentschap ging echter niet akkoord met dat vonnis van zes maanden schorsing en vroeg het Internationaal Tribunaal voor de Sport de zaak te heropenen. Het TAS besliste maandag de straf te verhogen tot veertien maanden, met terugwerkende kracht. Door de schorsing kan de Peruviaanse topschutter aller tijden niet deelnemen aan het WK. Peru plaatste zich voor het eerst in 36 jaar nog eens voor de eindronde.

Guerrero hield altijd zijn onschuld vast. Hij claimt dat een geneesmiddel de positieve dopingtest veroorzaakte.

FIFA sluit onderzoek na McLaren-rapport af: Russische WK-spelers zijn dopingvrij

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft zijn dopingonderzoek naar de spelers in de Russische voorselectie voor het WK voetbal afgerond. "Er is onvoldoende bewijs om van dopinginbreuken te spreken", is de conclusie van de onderzoekers in een door de FIFA verstuurde mededeling. Het Wereldantidopingagentschap WADA heeft zich intussen akkoord verklaard met de beslissing van de FIFA om het onderzoek te sluiten.

Bij de publicatie van het McLaren-rapport in 2016 werd duidelijk dat er in Rusland jarenlang sprake geweest is van systematisch door de staat georganiseerd dopinggebruik. Het onderzoek bracht vooral grootschalig dopingmisbruik tijdens de Winterspelen van 2014 in Sotchi aan het licht, maar op de lijst van de Canadees Richard McLaren stonden ook de namen van heel wat voetballers. De FIFA schoot vorig jaar in actie en controleerde de hele Russische voorselectie, maar dat leverde dus geen positieve gevallen op.

De rest van het onderzoek loopt wel nog. De spelers van de Russische ploeg die in 2014 meededen aan het WK in Brazilië zouden immers op de lijst van duizend atleten van McLaren voorkomen.

Rusland was op het WK in Brazilië een tegenstander van België in de groepsfase. De Rode Duivels wonnen in het Maracanastadion in Rio de Janeiro met 1-0 dankzij een late goal van invaller Divock Origi. België won de poule met 9 op 9 en sneuvelde later in de kwartfinale tegen Argentinië. Rusland werd met 2 op 9 derde en was uitgeschakeld.

Italiaanse voetbalbond ondervraagt Reina over banden met maffia

De Spaanse WK-ganger Pepe Reina en de Italiaanse ex-voetballers Paolo Cannavaro en Salvatore Aronica moeten zich voor de Italiaanse voetbalbond (FIGC) verantwoorden voor hun mogelijke banden met de maffia. Dat meldt de Italiaanse pers. Ook voetbalclub Napoli zou betrokken zijn bij de affaire. Doelman Reina speelt sinds 2015 bij Napoli, Cannavaro en Aronica voetbalden in een verder verleden bij de Zuid-Italiaanse ploeg.

Het drietal wordt ervan verdacht "ongepaste relaties" onderhouden te hebben met de broers Esposito, gekende fiuguren binnen de Camorra, de maffiatak in Napels. Ook enkele personeelsleden van Napoli zijn verhoord, zoals sportief coördinator Paolo De Matteis. Reina en Paolo Cannavaro, broer van Fabio Cannavaro, zouden onder meer gratis tickets voor wedstrijden van Napoli gegeven hebben aan de Esposito's. Reina, die op weg lijkt naar AC Milan, zou ook zijn afscheidsfeest gehouden hebben in een nachtclub van de familie.

Cannavaro maakte afgelopen december een einde aan zijn actieve carrière. Nadien vervoegde hij de omkadering van de Chinese club Guangzhou Evergrande waar zijn broer trainer is. Aronica zette in 2015 een punt achter zijn (prof)loopbaan.

Zuid-Korea mist geblesseerde Lee Keun-ho in Rusland

Zuid-Korea zal op het WK in Rusland (14 juni - 15 juli) niet kunnen rekenen op Lee Keun-ho. De 33-jarige aanvaller, Aziatisch voetballer van het jaar in 2012, liep afgelopen weekend een knieblessure op tijdens een wedstrijd met zijn club Gangwon FC en moet een kruis maken over het toernooi.

Het forfait van Lee is een nieuwe tegenvaller voor Zuid-Korea, want de Aziaten moeten het in Rusland ook al zonder Kwon Chang-hoon stellen. De aanvaller is maanden out met een achillespeesblessure. Op het WK treft Zuid-Korea in groep F Zweden (18/06), Mexico (23/06) en titelverdediger Duitsland (27/06).

Spaans bondscoach Lopetegui verlengt

Julen Lopetegui, hoofdtrainer van de Spaanse nationale ploeg, heeft zijn lopende contract verlengd tot 2020. De 51-jarige Lopetegui nam na het EK van 2016 in Frankrijk het roer over van Vicente Del Bosque. Onder zijn bewind plaatste La Roja zich vlot voor het aankomende WK in Rusland. Net als de Belgische voetbalbond heeft ook Spanje voldoende vertrouwen in de bondscoach om zijn contract voor de Wereldbeker al open te breken.

Chelsea wil uitpakken met Lewandowski

Robert Lewandowski staat mogelijk op het punt om te verkassen naar Londen. De spits van Bayern München moet deze zomer de topaankoop worden van Chelsea, zo meldt 'The Telegraph' vandaag.

De Pool, toch ook alweer dertig jaar oud, moet nog altijd honderd miljoen euro kosten. Chelsea wil echter zijn nieuwe ambities waarmaken met de komst van 'Lewa' en zet daarvoor de pas vorig jaar aangetrokken Alvaro Morata meteen in de etalage. Met de eventuele komst van Lewandowski wil Chelsea ook een signaal afgeven aan Eden Hazard en Thibaut Courtois. Onze landgenoten van The Blues twijfelen nog steeds aan een verlengd verblijf op Stamford Bridge.

Lucien Favre wordt coach van Borussia Dortmund

De Zwitser Lucien Favre is zoals verwacht de nieuwe coach van Borussia Dortmund. Dat bevestigt de Duitse club op zijn website. Favre komt over van OGC Nice en volgt bij Dortmund de Oostenrijker Peter Stöger op.

Het hing al langer in de lucht dat de 60-jarige Favre Peter Stöger zou opvolgen. Na de slotspeeldag van de Bundesliga kondigde Stöger zelf zijn vertrek aan bij Dortmund en een week later meldde OGC Nice, ook na de slotspeeldag van de Ligue 1, dat het afscheid nam van Favre. De weg lag dus open en vandaag bereikten Favre en Dortmund een akkoord. De Zwitser ondertekende een contract tot eind juni 2020.

De Bundesliga is geen onbekende competitie voor Favre. In de zomer van 2007 werd hij coach van Hertha Berlijn, waarmee hij in het seizoen 2008-2009 vierde eindigde. In september 2009 werd hij na aanhoudende slechte resultaten de laan uitgestuurd. Maar in februari 2011 maakte hij bij Borussia Mönchengladbach zijn comeback in de Bundesliga. Favre verzekerde zich dat jaar nog van het behoud met de club en het daaropvolgende seizoen eindigde Borussia Mönchengladbach tegen alle verwachtingen in op de vierde plaats. Dat kunstje deed hij in het seizoen 2013-2014 nog eens over, maar in september 2015 stapte hij op bij Mönchengladbach omdat de club na vijf speeldagen puntenloos onderaan stond. In de zomer van 2016 werd hij aangesteld bij OGC Nice en eindigde de Zuid-Franse club het seizoen onverhoopte vierde. Dit seizoen werd Favre met Nice pas achtste.

"De toewijding van Lucien zal een belangrijke rol spelen in onze sportieve herstart deze zomer. Hij geniet hoog aanzien voor zijn professionele kwaliteiten en toonde die al meerdere malen bij Hertha Berlijn, Borussia Mönchengladbach en OGC Nice", zegt sportief directeur Michael Zorc op de website van Borussia Dortmund. Ook Favre zelf kijkt uit naar zijn nieuwe opdracht. "Borussia Dortmund coachen is een zeer aantrekkelijke uitdaging", zegt hij. "Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen. Nu gaan we samen bouwen aan een nieuw team. Dortmund is een van de interessantse clubs in Europa en ik kijk ernaar uit om terug in de Bundesliga aan de slag te gaan. Ik heb de Bundesliga altijd in mijn achterhoofd gehouden tijdens die twee jaar in Nice."

Harry Kane draagt Engelse aanvoerdersband in Rusland

Bondscoach Gareth Southgate heeft Harry Kane gekozen als kapitein van het Engelse nationale team op het WK in Rusland (14 juni - 15 juli). Dat is bekendgemaakt op de Twitter-pagina van 'The Three Lions'.

"Harry heeft buitengewone persoonlijke kwaliteiten", verduidelijkte Southgate zijn keuze. "Hij is een echte prof en een van de belangrijkste zaken als kapitein is dat je elke dag opnieuw de toon aangeeft. Het is geweldig voor ons team om een aanvoerder te hebben die over een langere periode getoond heeft dat hij bij de beste ter wereld hoort."

De 24-jarige Kane maakte in maart 2015 zijn debuut voor Engeland in een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2016 in Frankrijk tegen Litouwen. Momenteel telt hij 23 caps waarin hij twaalf goals scoorde. Bij Tottenham vond hij afgelopen seizoen in totaal 41 keer de weg naar doel.

Engeland neemt het op het WK in de derde poulematch op tegen België (28/06). Voordien treffen Kane en co Tunesië (18/06) en Panama (24/06).

A very proud day. It means a lot to me to be named @England captain. A massive thanks to family, friends and fans who have supported me through thick and thin. 🦁🦁🦁 #EnglandCaptain #ThreeLions pic.twitter.com/afncNkoVnd Harry Kane(@ HKane) link

West Ham bevestigt komst Pellegrini

Manuel Pellegrini is vanaf komend voetbalseizoen trainer van West Ham United. De leiding van de Engelse club bereikte gisteren met de 64-jarige Chileen een akkoord voor drie seizoenen. West Ham bevestigde de komst vanmorgen.

Pellegrini liet zaterdag zijn contract bij de Chinese club Hebei China Fortune ontbinden. Tussen 2013 en 2016 werkte hij al in de Premier League, als coach van Manchester City. Pellegrini leidde de topclub in zijn eerste seizoen naar de landstitel en pakte met City ook twee keer de League Cup. Pellegrini maakte eerder naam in Spanje, waar hij Villarreal, Real Madrid en Málaga onder zijn hoede had.

"Manuel is een van de meest gerespecteerde coaches in de wereld. We kijken er naar uit met hem samen te werken", aldus David Sullivan, voorzitter van West Ham United. "Hij heeft al in Engeland gewerkt, dat is niet onbelangrijk. Manuel houdt van aanvallend voetbal en weet het beste uit zijn spelers te halen."

Bij West Ham United is Pellegrini de opvolger van David Moyes, die vorige week van het bestuur te horen kreeg dat zijn contract niet wordt verlengd.

Your new West Ham United manager... #WelcomePellegrini pic.twitter.com/UuPWfGCZbz West Ham United(@ WestHamUtd) link

Arsenal gaat voor ontslagen PSG-coach

Niet Mikel Arteta maar Unai Emery wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Arsenal. Hij volgt Arsène Wenger op, 22 jaar de baas in Noord-Londen. The Gunners stonden vorige week dicht bij een akkoord met Arteta, momenteel assistent van Guardiola bij City, maar kozen in laatste instantie toch voor een meer ervaren coach. Arsenal onderhandelde gisteren intensief met de bij PSG ontslagen Spanjaard en kwam tot een akkoord. (KTH)

SD Huesca voor het eerst naar La Liga

Huesca, een stadje in het noord-oosten van Spanje (Aragon) met 52.000 inwoners, heeft volgend seizoen voor het eerst een team in de Primera Division. Sociedad Deportivo Huesca verzekerde zich gisteren met een 0-2 zege op het veld van Lugo van een plaatst bij de eerste twee in La Liga 2.

De club die in 1910 werd opgericht door supporters van Barcelona en dan ook dezelfde clubkleuren (rood-blauw) draagt, heeft twee punten voorsprong op Rayo Vallecano. Dat beschikt over de beste papieren om samen met Huesca te promoveren. Met nog slechts twee speeldagen te gaan heeft Vallecano vijf punten voor op de derde in de stand. De nummers drie tot zes maken via barrages uit wie het derde ticket voor La Liga krijgt. Momenteel zijn dat Gijon, Zaragoza, Valladolid en Cadiz, maar Numancia, Oviedo en Osasuna volgen op korte afstand. Deportivo La Coruna, Las Palmas en Malaga degraderen uit de hoogste Spaanse afdeling.

¿Supongo que hay multa para quien llegue antes de las 06:00 no? Vaaaaaaaaaamooooos🔥 #HuescaDePrimera https://t.co/cDrvNMq0yy Álex Gallar(@ alexgallar11) link