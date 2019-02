FT buitenland. Schürrle hoeft degradatie niet te vrezen - Comeback Liverpool-verdediger uitgesteld De voetbalredactie

04 februari 2019

12u28

Bron: Belga 0

Huurling Schürrle zal niet met Fulham degraderen

Als Fulham op het einde van het seizoen uit de Premier League degradeert, keert Andre Schürrle terug naar Borussia Dortmund.

De 28-jarige Duitser wordt door Dortmund voor anderhalf jaar (tot juni 2020) uitgeleend aan de ploeg van Claudio Ranieri. Maar in dat contract is een clausule opgenomen waardoor Schürrle bij een degradatie niet hoeft mee te zakken.

“Mijn uitleenbeurt eindigt bij een degradatie. In dat geval wordt mijn contract bij Dortmund opnieuw geactiveerd”, verduidelijkt Schürrle in Kicker. Fulham staat na 25 speeldagen op de voorlaatste plaats in de Premier League, op zeven punten van het behoud. De kans op degradatie is dus reëel.

Schürrle, die in Londen aan de zijde van Denis Odoi voetbalt, trof dit seizoen al zes keer raak in de competitie. De Duitser, die in de WK-finale van 2014 de assist gaf aan matchwinnaar Mario Götze, zegt geen spijt te hebben van de transfer. “Uiteraard is het niet mijn ambitie om in Engeland tegen de degradatie te strijden, gezien mijn kwaliteiten en de successen die ik al heb behaald. Maar ik zou nog altijd dezelfde beslissing nemen omdat ik weet dat dit goed voor mij is. Het is belangrijk dat ik regelmatig aan spelen toekom.”

Liverpool-verdediger Joe Gomez moet operatie ondergaan

De comeback van Joe Gomez bij Liverpool zal nog een tijd op zich laten wachten. De verdediger liep op 5 december een breuk op in het linkeronderbeen, maar de revalidatie bracht niet het verhoopte resultaat. Daarom zal de 21-jarige Engelsman alsnog worden geopereerd, zo laten de Reds weten op hun website.

Gomez was een basisspeler bij Liverpool tot hij zich op speeldag 15 op het veld van Burnley blesseerde. Wanneer hij weer fit zal zijn, is nog afwachten. Liverpool denkt wel dat Gomez dit seizoen nog kan spelen.

Jurgen Klopp, trainer van de leider in de Premier League, noemt het nieuws over de operatie “een tegenslag voor de jongen en voor ons”. “Hij zat in zo’n fantastische vorm tot aan zijn blessure. Maar hij is te waardevol om een risico te nemen. Dus laten we deze operatie plaatsvinden en zal hij zijn comeback maken wanneer hij er klaar voor is.”

Dani Parejo (Valencia) kost na contractverlenging 50 miljoen euro

Valencia heeft het contract van zijn aanvoerder Dani Parejo opengebroken tot 2022. In de nieuwe verbintenis is een opstapclausule van 50 miljoen euro opgenomen, zo laat de club weten. De 29-jarige Parejo speelt sinds 2011 voor Valencia. De middenvelder had er nog een contract tot 2020.

De Spanjaard is centraal op het middenveld een sleutelspeler bij de nummer acht uit La Liga. Hij maakte in de huidige competitie al zes goals en gaf drie assists. Parejo heeft een cap achter zijn naam. In maart 2018 mocht hij invallen voor Thiago tijdens de oefenmatch tegen Argentinië in Madrid (6-1 winst).