FT buitenland. Schmeichel haalt heerlijke vrije trap van Bale uit de winkelhaak waarna Denemarken zich verzekert van plek in de A-divisie

17 november 2018

Kasper Schmeichel zweeft vrije trap van Bale uit de winkelhaak

Denemarken heeft de klus geklaard. Gisteren won het met 1-2 op het veld van Wales zodat de Denen in de Nations League zeker zijn van promotie naar de A-divisie. Kasper Schmeichel had een belangrijke hand in die overwinning. Bij een 0-1-stand knalde Gareth Bale een vrije trap in de winkelhaak, maar de zoon van Peter wilde van geen wijken weten. Met een schitterende redding duwde het sluitstuk van Leicester City het leer uit zijn doelvlak. In het slot moest Schmeichel zich wel nog gewonnen geven op een nieuwe poging van Gareth Bale, maar Denemarken stak de zege toch op zak dankzij treffers van Nicolai Jorgensen en Martin Braithwaite.

Australië en Zuid-Korea spelen gelijk in Brisbane

Australië en Zuid-Korea hielden elkaar vandaag in een oefenduel in Brisbane in evenwicht. Het werd 1-1 in het Suncorp Stadium.Ui-jo Hwang vloerde thuisdoelman Mat Ryan (ex-Club Brugge en Genk) na 22 minuten en leek daarmee de match te beslissen. Maar in de vierde minuut van de toegevoegde tijd maakte Massimo Luongo, middenvelder bij QPR, alsnog gelijk.

Argentinië is te sterk voor Mexico

Argentinië heeft gisteravond in een oefeninterland voor eigen publiek in Cordoba met 2-0 gewonnen van Mexico. Ramiro Funes Mori bracht de thuisploeg vlak voor de pauze met een rake kopbal op voorsprong. In de slotfase maakte de Mexicaan Gaston Brizuela een eigen doelpunt toen hij probeerde Mauro Icardi het scoren te beletten. Bij Argentinië ontbrak Lionel Messi andermaal. Na het WK zette hij zijn interlandcarrière ‘on hold’. Dinsdag oefenen beide landen opnieuw tegen elkaar, dit keer in het Argentijnse Mendoza.

Nog vrijdagavond ging Costa Rica met 2-3 winnen in Chili. De bezoekers kwamen 0-3 voor in Rancagua na doelpunten van Kendall Waston (36. & 59.) en Ronald Matarrita (64.). Daarna scoorden Sebastian Vegas (70.) en Alexis Sanchez (90.) voor de Chilenen. Honduras klopte in eigen huis Panama, tegenstander van België op het WK, met 1-0. Anthony Lozano maakte een kwartier voor tijd de enige goal vanop de stip.