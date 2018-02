FT buitenland: Schedelbreuk betekent einde carrière Ryan Mason - Ex-spits Liverpool loopt 31ste blessure op in vijf jaar tijd De voetbalredactie

Recordaankoop Hull City moet stoppen na schedelbreuk

De Engelse middenvelder Ryan Mason moet al op 26-jarige leeftijd zijn carrière beëindigen, als gevolg van de zware hoofdblessure die hij ruim een jaar geleden opliep. Vooraanstaande neurologen hebben Mason geadviseerd niet meer te voetballen. De Engelsman liep op 22 januari 2017 een schedelbreuk op tijdens de verloren uitwedstrijd van Hull City tegen Chelsea, toen hij bij een luchtduel hard met zijn hoofd tegen dat van Gary Cahill botste. Mason moest een operatie ondergaan, waarna een lange revalidatie volgde.

De middenvelder komt uit de jeugd van Tottenham Hotspur. Na verhuurperiodes bij achtereenvolgens Yeovil Town, Doncaster Rovers, Millwall, Lorient en Swindon Town brak Mason in het seizoen 2014-2015 door bij de Spurs. Het leverde hem in maart 2015 zelfs zijn debuut in de Engelse nationale ploeg op. Mason verhuisde een jaar later naar Hull City. Die club betaalde zo'n 15 miljoen euro voor hem, nog altijd een clubrecord.

West Brom ontslaat voorzitter en CEO

West Bromwich Albion, momenteel rode lantaarn in de Premier League, heeft de contracten van voorzitter John Williams en CEO Martin Goodman beëindigd. Beide bestuurders mogen onmiddellijk hun biezen pakken. Mark Jenkins, eerder al 14 jaar CEO, viert zijn terugkeer op die positie bij de club van Rode Duivel Nacer Chadli.

West Brom verloor maandagavond nog met 3-0 bij Chelsea. Rode Duivel Eden Hazard was de ster van de avond met twee goals. De Baggies staan troosteloos laatste in de Premier League, met 20 punten uit 27 wedstrijden. Nummer zeventien Huddersfield, dat op de eerste veilige plek staat, telt al zeven punten meer.

Bayern gaat samenwerken met FC Dallas

Bayern München heeft aangekondigd een samenwerkingsverband op te zetten met MLS-club FC Dallas. Beide teams zullen gaan samenwerken op vlak van jeugdopleiding. Het doel is talenten uit te wisselen tussen Duitsland en de Verenigde Staten.

"De Verenigde Staten wordt onze eerste internationale thuis", legde Jörg Wacker, binnen het Beierse bestuur verantwoordelijk voor internationalisering, uit. "We willen de fanbasis van Bayern in de VS laten groeien. In eerste instantie willen we helpen met de sport te doen groeien en spelers beter te maken. FC Dallas is de perfecte partner voor ons daarbij." In december trainden drie Amerikaanse spelers al even mee met Bayern.

FC Dallas is het team van onze landgenoot Roland Lamah. De 30-jarige buitenspeler kwam het voorbije kalenderjaar tot 37 officiële optredens voor Dallas (en elf goals). Dallas beëindigde de Western Conference vorig seizoen op de zevende plaats en miste zo op een haar na de play-offs (voor de eerste zes). Concurrent San José Earthquakes had evenveel punten als Dallas maar twee gewonnen wedstrijden meer.

Sturridge kampt met nieuwe blessure

West Bromwich Albion verzekerde zich vorige maand van de diensten van spits Daniel Sturridge. Maar of de Baggies veel plezier zullen beleven aan de Engelse spits is een groot vraagteken. Gisteravond, op bezoek bij zijn ex-club Chelsea, viel Sturridge al na drie minuten uit. Het was voor de eens veelbelovende spits de 31ste blessure in vijf jaar tijd.

"Na een sprint over 60 meter voelde hij ineens iets in zijn hamstring", verklaarde manager Alan Pardew na afloop. "Daniel zal volgende week niet kunnen spelen, misschien de week erna wel weer. We hebben hem nodig, want we moeten doelpunten gaan maken."

De 28-jarige Sturridge hoopt zich bij West Brom in de gunst van bondscoach Gareth Southgate te spelen, met het oog op het WK van komende zomer in Rusland. Bij Liverpool kwam hij in de heenronde slechts tot veertien optredens (en drie goals), waaronder veel invalbeurten.

31 keer in de lappenmand is veel, maar het kan nog erger. Onze eigen Moussa Dembélé kreeg op vijf jaar tijd te kampen met maar liefst 38 blessures. Ook andere landgenoten kenden de nodige pech: Kompany stond de voorbije 60 maanden eveneens 31 maal noodgedwongen aan de kant, Fellaini kende 27 kwetsuren in diezelfde periode.