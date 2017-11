FT buitenland: Saudi-Arabië heeft coach voor het WK gevonden en het is niet Preud'homme editors

09u39 0 EPA Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Juan Antonio Pizzi zal Saudi-Arabië op WK coachen

Juan Antonio Pizzi is aangesteld als opvolger van zijn landgenoot Edgardo Bauza aan het hoofd van de Saudische selectie die zal aantreden op het WK 2018 in Rusland. Dat heeft het Saudische persagentschap SPA vandaag bekendgemaakt. De 49-jarige Argentijn, die ook de Spaanse nationaliteit heeft, zette in Tokio zijn handtekening onder het contract waarvan de duur niet werd bekendgemaakt.

Pizzi won met Chili de Copa America in 2016. Vorige maand stapte hij op bij La Roja na het mislopen van de WK-kwalificatie.

Op 22 november nam Saudi-Arabië afscheid van Edgardo Bauza, die normaal geacht werd de Saudi's klaar te stomen voor het WK maar niet kon overtuigen in de oefeninterlands. Hij stond pas sinds medio september aan het roer, nadat de Nederlander Bert van Marwijk Saudi-Arabië een WK-ticket had bezorgd. Ook Michel Preud'homme werd gepolst voor het postje als bondscoach, maar onze landgenoot paste voor de job.

Sinds de WK-kwalificatie speelde Saudi-Arabië zes vriendschappelijke interlands. Het verloor van Bulgarije (0-1), Portugal (0-3) en speelde gelijk (0-0) tegen Slovenië. De Saudi's boekten verder zeges tegen Letland (2-0), Cambodja (7-2) en Laos (4-0).

Getty Images