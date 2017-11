FT buitenland: Saudi-Arabië heeft coach voor het WK gevonden en het is niet Preud'homme - legendarische doelman siert officiële WK-poster editors

Lev Yashin siert officiële WK-poster

De legendarische doelman Lev Yashin is de centrale figuur op de officiële poster voor het WK voetbal in Rusland. Drie dagen voor de loting van de poules voor de Wereldbeker, vrijdag in Moskou, maakte de FIFA het ontwerp bekend.

Lev Yashin nam met de Sovjet-Unie vier keer deel aan het WK en is nog steeds de enige keeper die de Gouden Bal heeft gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze onderscheiding in 1963 als speler van Dinamo Moskou, de club waarvoor hij zijn hele carrière uitkwam. "De zwarte panter" overleed in 1990 op 60-jarige leeftijd.

Op de poster is te zien hoe Yashin, in traditionele outfit met zwarte short en kousen, knieverband en zijn beroemde pet, naar de bal springt. Op die bal staat het Russische grondgebied afgebeeld, gezien vanuit de ruimte. De Russische artiest Igor Gurovich tekende voor het ontwerp.

"Het was voor ons cruciaal dat Rusland als organisator zou worden geportretteerd op de officiële poster", legt de voorzitter van het Russische organisatiecomité Vitaly Mutko uit. "Daarom hebben we voor Lev Yashin gekozen als centrale figuur. Hij is een symbool van het Russische voetbal. Ik ben zeker dat de poster een van de belangrijkste symbolen van het WK in Rusland wordt."

Introducing the official #WorldCup poster for 🇷🇺Russia 2018! pic.twitter.com/91OTD6SYOq FIFA World Cup(@ FIFAWorldCup) link

Peter Crouch verlengt contract bij Stoke City

Peter Crouch (36) heeft zijn lot langer aan Stoke City verbonden. De Engelse aanvaller zette zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2019, zo bevestigt de Premier Leagueclub vandaag.

Crouch verdedigt de kleuren van The Potters sinds 2011. Daarvoor speelde de 42-voudig international (22 goals) voor onder meer QPR, Portsmouth, Aston Villa, Liverpool en Tottenham. De boomlange spits (2m01) telt 440 wedstrijden in de Premier League op zijn actief, goed voor 106 doelpunten.

"Peter heeft ons nog heel wat te bieden", zegt Stokemanager Mark Hughes. "Hij is misschien 36 maar hij heeft nog altijd een grote impact op de wedstrijden. Dat toonde hij dit seizoen al meermaals." Crouch, ploegmaat van Thibaud Verlinden en Julien Ngoy, scoorde dit seizoen al vier keer voor zijn club in elf wedstrijden.

Skibbe blijft aan als bondscoach Griekenland

Ook na het missen van de WK-kwalificatie blijft Michael Skibbe bondscoach van de Griekse nationale voetbalploeg. Zijn eind november aflopende contract wordt met twee jaar verlengd. Dat heeft de Griekse voetbalbond dinsdag bekendgemaakt.

De 52-jarige Duitser slaagde er niet in de Grieken naar het WK in Rusland te loodsen. In kwalificatiegroep H eindigde Griekenland op de tweede plaats achter de Rode duivels. Kroatië was te sterk in de barrages. In Zagreb wonnen de Kroaten met 4-1, waarna een 0-0 gelijkspel volgde in Piraeus.

Skibbe is sinds 2015 Grieks bondscoach. Nu moet hij de Grieken naar het EK 2020 leiden. Eerder coachte hij onder andere Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Galatasaray.

Juan Antonio Pizzi zal Saudi-Arabië op WK coachen

Juan Antonio Pizzi is aangesteld als opvolger van zijn landgenoot Edgardo Bauza aan het hoofd van de Saudische selectie die zal aantreden op het WK 2018 in Rusland. Dat heeft het Saudische persagentschap SPA vandaag bekendgemaakt. De 49-jarige Argentijn, die ook de Spaanse nationaliteit heeft, zette in Tokio zijn handtekening onder het contract waarvan de duur niet werd bekendgemaakt.

Pizzi won met Chili de Copa America in 2016. Vorige maand stapte hij op bij La Roja na het mislopen van de WK-kwalificatie.

Op 22 november nam Saudi-Arabië afscheid van Edgardo Bauza, die normaal geacht werd de Saudi's klaar te stomen voor het WK maar niet kon overtuigen in de oefeninterlands. Hij stond pas sinds medio september aan het roer, nadat de Nederlander Bert van Marwijk Saudi-Arabië een WK-ticket had bezorgd. Ook Michel Preud'homme werd gepolst voor het postje als bondscoach, maar onze landgenoot paste voor de job.

Sinds de WK-kwalificatie speelde Saudi-Arabië zes vriendschappelijke interlands. Het verloor van Bulgarije (0-1), Portugal (0-3) en speelde gelijk (0-0) tegen Slovenië. De Saudi's boekten verder zeges tegen Letland (2-0), Cambodja (7-2) en Laos (4-0).

