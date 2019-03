FT buitenland. Sarri: “Nog niet met Hazard over Zidane gepraat” - UEFA onderzoekt uitspattingen Neymar - Bernardo Silva verlengt contract bij Man. City

Sarri: “Nog niet met Hazard over Zidane gepraat”

Chelsea neemt het morgen op tegen Dinamo Kiev - de ‘Blues’ verdedigen een 3-0-voorsprong in de Europa League -, maar toch ontsnapte trainer Maurizio Sarri niet aan vragen over Real Madrid tijdens de traditionele persconferentie in aanloop naar het treffen. Nu Zinedine Zidane opnieuw trainer is van de Madrileense topclub, wordt Eden Hazard weer steviger gelinkt aan Real. “Ik denk dat je zo’n vraag aan Hazard zelf moet stellen”, repliceerde Sarri. “Op dit moment heb ik zelf geen idee. Ik heb nog niet gesproken met Eden over Zidane. Ik maak me geen zorgen, jullie kennen mijn mening. Ik wil enkel spelers in mijn team die voor Chelsea willen uitkomen. Dus ik kán me geen zorgen maken.”

Bernardo Silva verlengt tot 2025 bij Manchester City

Bernardo Silva (24) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij kampioen Manchester City. De Portugese middenvelder ligt nu vast tot de zomer van 2025.

Silva is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Citizens, die hem voor 50 miljoen euro weghaalden bij Monaco. De ploegmaat van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany is een vaste waarde in het elftal van Pep Guardiola. Dit seizoen is hij in 40 wedstrijden goed voor negen doelpunten en tien assists.

Gisteren maakte hij nog een goal en deelde twee assists uit tegen Schalke 04, dat een 7-0 pandoering kreeg in de Champions League. “Het is eer dat ik mijn contract bij Manchester City mag verlengen”, zegt Silva woensdag op de teamwebsite. “Hier is voor een speler alles aanwezig om je ambities waar te maken. Ik zou nergens anders willen zijn.”

Oud-voorzitter voetbalbond Guatemala krijgt schorsing van zeven jaar

Rafael Salguero, oud-voorzitter van de Guatemalaanse voetbalbond (FedefutGuate), heeft van de FIFA een schorsing van zeven jaar gekregen omwille van zijn betrokkenheid in een omkoopschandaal. Dat heeft de Wereldvoetbalbond laten weten. Salguero krijgt ook een boete van 100.000 Zwitserse frank (iets meer dan 88.000 euro).

De 72-jarige Salguero mag tijdens die periode geen enkele voetbalgerelateerde activiteit uitoefenen. De Guatemalaan, die in het verleden ook lid was bij de FIFA en de voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben (CONCACAF), was tussen 2006 en 2014 betrokken bij een heel aantal omkooppraktijken tijdens CONCACAF en FIFA-competities. Ook maakte hij deel uit van een netwerk dat illegaal WK-tickets verkocht.

Salguero was niet aan zijn proefstuk toe, en kwam eerder al in opspraak door zijn rol in het grootschalige corruptieschandaal rond de FIFA. Hij pleitte in 2016 al schuldig aan vier misdrijven: criminele samenzwering, witwaspraktijken en twee aanklachten rond bankfraude. Salguero werkte mee met de speurders en moest daarom niet naar de gevangenis.

Declan Rice krijgt eerste selectie voor Engeland

Declan Rice is voor de eerste keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Engeland. Bondscoach Gareth Southgate nam hem op in zijn selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en Montenegro.

De 20-jarige middenvelder van West Ham speelde eerder drie oefeninterlands voor Ierland maar maakte onlangs bekend voor Engeland te kiezen.

“Hij heeft zijn selectie verdiend”, zei Southgate . “We volgden hem al langer. Als je een speler vraagt van federatie te veranderen, moet je het gevoel hebben dat die speler een toekomst heeft bij jou. Dat houdt nog geen garanties in, maar zijn vorm is uitstekend. We houden van zijn karakter en hij kan zowel als verdedigende middenvelder of als verdediger spelen. We kijken ernaar uit hem volgende week te verwelkomen.” Engeland ontvangt Tsjechië op 22 maart in zijn eerste match in voorrondegroep A. Drie dagen later wacht een verplaatsing naar Montenegro.

De selectie

Keepers: Tom Heaton (Burnley), Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton)

Verdedigers: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester), Danny Rose (Tottenham), Luke Shaw (Man Utd), John Stones (Man City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Man City), James Tarkowski (Burnley)

Middenvelders: Ross Barkley (Chelsea), Dele Alli (Tottenham), Fabian Delph (Man City), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Ruben Loftus Cheek (Chelsea), Declan Rice (West Ham)

Aanvallers: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Man Utd), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Man City), Callum Wilson (Bournemouth)

UEFA onderzoekt uitlatingen Neymar

De UEFA legt zich niet neer bij de uitlatingen die Neymar vorige week deed na de uitschakeling van Paris Saint-Germain in de Champions League tegen Manchester United. De Parijzenaars verloren de terugwedstrijd in het eigen Parc des Princes met 1-3. De heenwedstrijd op Old Trafford was op 0-2 geëindigd. Dat leverde frustraties op bij de Braziliaan. De Europese voetbalbond meldde een onderzoek te starten.

De geblesseerde Neymar zag vanaf de tribune dat zijn elftal in blessuretijd een strafschop tegen kreeg, nadat de bal na een schot van Diogo Dalot de elleboog van Presnel Kimpembe had geraakt. Marcus Rashford benutte de penalty en de Manchester United bereikte daardoor alsnog de kwartfinales.

“Dit is een schande!”, schreef Neymar na afloop op Instagram. “Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen nou zijn hand achter zijn rug houden?”

Andreazzoli terug bij Empoli

Giuseppe Iachini is ontslagen als coach van de Italiaanse eersteklasser Empoli, zo maakte de club bekend. Hij wordt opgevolgd door zijn voorganger, Aurelio Andreazzoli. Die werd in november ontslagen, maar viert nu zijn terugkeer. Vorig seizoen leidde Andreazzoli Empoli naar de titel in de Serie B.

Empoli is promovendus in de Serie A en vecht met een zeventiende plaats na 27 speeldagen tegen de degradatie. De 54-jarige Iachini was nog maar sinds begin november in dienst bij Empoli, een traditionele liftploeg in Italië, maar ook hij kon de club niet naar veilige wateren loodsen. Iachini volgde destijds Andreazzoli op. Die laatste moet er nu voor zorgen dat Empoli alsnog op het hoogste niveau blijft spelen.

Karius eist vier maanden achterstallig loon van Besiktas

De Duitse doelman Loris Karius, vooral bekend om zijn flaters in de Champions League-finale van vorig seizoen, trekt naar de Wereldvoetbalbond FIFA om daar vier maanden achterstallig loon van zijn club Besiktas te eisen, zo schrijft het Duitse Bild. De betalingstermijn is intussen verstreken en daardoor dreigen er voor de Turkse club sportieve gevolgen, zoals de aftrek van een punt in de competitie of de uitsluiting van Europese competities.

Karius werd begin dit seizoen door Liverpool voor de resterende twee jaar van zijn contract uitgeleend aan Besiktas, dat dus ook zijn loon overnam. De Duitse goalie mocht beschikken op Anfield nadat zijn twee flaters Liverpool in de finale tegen Real Madrid de Champions League hadden gekost. Maar nu lijkt Karius met Besiktas vooral op ramkoers te liggen. In dat licht moet waarschijnlijk ook de zware kritiek van zijn coach Senol Gunes na een mindere match zondag tegen Konyaspor, gekaderd worden.