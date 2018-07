FT buitenland. Sarri mist debuut bij Chelsea niet, Musonda krijgt minuten - Bayern-voorzitter maakt Özil met de grond gelijk: "Blij dat we van dat spook verlost zijn" De voetbalredactie

23 juli 2018

15u54

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0 Buitenlands Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. Nog snel even polshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waar maken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Sarri wint eerste oefenpot met Chelsea, Musonda krijgt speelminuten

Maurizio Sarri heeft zijn entree als coach van Chelsea niet gemist. Het team uit Londen won zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen in en tegen het Australische Perth met 0-1. Chelsea trad lang niet met zijn sterkste ploeg aan en moest het onder meer zonder zijn Belgische WK-gangers Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi stellen.

Pedro (5.) maakte vroeg in de partij de enige treffer. Chelsea bleef heel de match de betere ploeg, maar kon de score niet verder uitdiepen. Charly Musonda jr viel dertien minuten voor tijd in. De Belg moet tijdens deze voorbereiding Sarri tonen wat hij in zijn mars heeft, en hopen op een doorstart bij 'The Blues'. De 21-jarige dribbelkont voetbalde de voorbije maanden op uitleenbasis bij Celtic, maar kon in Schotland niet imponeren.

Sarri volgt dit seizoen op Stamford Bridge zijn landgenoot Antonio Conte op. De excentrieke Italiaan begon sterk en pakte in zijn eerste seizoen (2016-2017) de titel, maar maakte na verloop van tijd alsmaar minder vrienden. Enkele weken geleden was het geduld van het Chelsea-bestuur dan toch op en het zette Conte op straat. Sarri was de voorbije jaren aan de slag bij Napoli.

Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi ontbraken nog na het WK. Het is echter zeer de vraag of het drietal komend seizoen nog in het Chelsea-shirt te bewonderen zal zijn. Courtois en Hazard azen op een transfer - de naam van Real Madrid klinkt bij beide Belgen elke dag luider. Ook de toekomst van Batshuayi in Londen is onzeker. Mogelijk wordt de aanvaller, zoals de tweede helft van afgelopen seizoen aan het Duitse Borussia Dortmund, opnieuw uitgeleend.

Maurizio Sarri's first game as Chelsea head coach ends in victory Down Under! 🙌 #CFCinPerth pic.twitter.com/qPLKGJIoxs Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Parma begint competitie met vijf strafpunten

Het naar de Serie A gepromoveerde Parma begint het nieuwe seizoen met vijf strafpunten. Reden daarvoor is een poging tot matchfixing van aanvaller Emanuele Calaio. De 36-jarige Italiaan is voor twee jaar geschorst en moet een boete van 20.000 euro betalen. Parma is ook gestraft en zal met een negatief saldo van vijf punten beginnen aan de competitie.

Calaio vroeg afgelopen seizoen voor de wedstrijd tegen Spezia aan een paar tegenstanders via berichtendienst WhatsApp om wat minder weerstand te bieden. Parma won het duel met 2-0 en verzekerde zich daardoor van een stapje hogerop naar de Serie A.

Eerder deed de clubleiding het af als een grap van Calaio. "We kunnen anders niet geloven dat je in zo'n serieuze situatie een dergelijke tekst verstuurt." De Italiaanse voetbalbond kon er niet om lachen en stapte naar de rechter.

Bayern-voorzitter snoeihard voor Özil

Mesut Özil kondigde gisteren aan dat hij het voor bekeken houdt als Duitse international. Vooral de houding van de Duitse voetbalbond en vooral van bondsvoorzitter Reinhard Grindel kwetsten de middenvelder met Turkse roots. Hij kwam stevig onder vuur te liggen omdat hij op de foto ging met de Turkse president Tayyip Erdogan. “Ik heb geen zin meer om het nationale shirt te dragen als ik zie hoe ze me behandelden", luidde het bij Özil.

Voor Bayern München-voorzitter Uli Hoeness is hij alvast geen verlies. "Wanneer heeft hij eigenlijk voor het laatst een goede wedstrijd gespeeld voor de nationale ploeg?", vraagt Hoeness zich af bij Sport Bild-journalist Tobias Altschäffl. "Hij blonk al jaren niet meer uit. Een nieuwe start zonder hem is een geschenk. Ik ben blij dat we van dit spook verlost zijn. Hij speelt al jaren slecht."

"Zijn laatste duel won hij vóór het WK van 2014. En nu verbergt hij zich voor zijn slechte prestaties achter deze foto. Wanneer wij met Bayern tegen Arsenal speelden, zochten we hem omdat hij een zwakke schakel is. Het enige wat hij doet is crosspasses trappen. Zijn 35 miljoen volgers, die in de echte wereld niet bestaan, vinden dat hij goed gespeeld heeft als hij eens één crosspass verstuurt.

"Sportief gezien heeft Özil al jaren niet meer gepresteerd. Maar nu is het plots de schuld van bondsvoorzitter Grindel, bondscoach Löw en teammanager Bierhoff?" Geen malse woorden van Hoeness, die wel vaker uitpakt met straffe taal.

Duitse bond weerlegt racismebeschuldigingen Özil

De Duitse voetbalbond DFB heeft de beschuldigingen van Mesut Özil dat hij het slachtoffer van racisme zou zijn, verworpen. "Wij verwerpen met klem het feit dat de DFB met racisme in verband gebracht is", klinkt het in een statement. "De DFB engageert zich al jaren in hoge mate voor werk rond integratie in Duitsland, en dat in alle geledingen tot bij de amateurclubs toe. De DFB betreurt het afscheid van Özil, maar dat verandert niets aan het besluit om het succesvolle integratiewerk consequent en met diepe overtuiging voort te zetten."

Laurent Ciman krijgt pandoering in Minnesota

Laurent Ciman heeft in de Major League Soccer met Los Angeles FC een zware nederlaag geleden op het veld van Minnesota United. Voor bijna 23.000 toeschouwers in het TCF Bank Stadium in Minneapolis ging de centrale verdediger met zijn teamgenoten met 5-1 onderuit.

De Fin Rasmus Schuller bracht de thuisploeg in de 25ste minuut op voorsprong. De Braziliaan Benny Feilhaber maakte quasi meteen daarna gelijk, maar in de laatste minuten voor de pauze scoorde Minnesota nog twee keer, via de Amerikaan Christian Ramirez en de Colombiaan Darwin Quintero. Nog voor het uur legden de Amerikanen Miguel Ibarra en Ramirez (met zijn tweede) de zware 5-1 eindscore vast. De 32-jarige Ciman speelde centraal in de viermansdefensie de hele wedstrijd.

In de tussenstand van de Western Conference staan de Californiërs tweede met 35 punten uit twintig matchen. Minnesota is zevende met 28 punten uit 21 wedstrijden.

Klopp gunt Origi basisplaats tegen Dortmund

Liverpool heeft zijn eerste wedstrijd in de International Champions Cup met 1-3 verloren van Borussia Dortmund. Divock Origi startte bij de Reds in de basis. Tijdens de pauze werd de spits, die vorig seizoen werd uitgeleend aan Wolfsburg, gewisseld door Jurgen Klopp.

Virgil van Dijk bracht Liverpool in het Amerikaanse Charlotte 1-0 voor maar na de koffie keerden de Duitsers de situatie om. Christian Pulic en Jacob Bruun Larsen bezorgden Dortmund de zege.

Manchester United speelt opnieuw gelijk

Manchester United speelde gisteravond in zijn tweede oefenduel op het nieuwe seizoen 0-0 gelijk tegen San José Earthquakes. José Mourinho kon in het Californische Santa Clara een beroep doen op Alexis Sanchez, die de kern had vervoegd na visumproblemen waardoor hij vorige donderdag verstek moest geven tegen het Mexicaanse Club America. Die partij eindigde op 1-1.

De Braziliaanse Belg Andreas Pereira startte voor de tweede opeenvolgende keer in de basis. Hij mocht zeven minuten voor tijd gaan rusten. De volgende dagen speelt ManU (zonder Rode Duivels Lukaku en Fellaini) in het kader van International Champions Cup tegen AC Milan (26 juli), Liverpool (28 juli) en Real Madrid (1 augustus).