FT buitenland. Sarri: "Hazard vertelde me dat hij wat vermoeid was" - Lyon bestraft fan die Hitlergroet bracht met levenslang stadionverbod

20 september 2018

Sarri: "Hazard vertelde me dat hij wat vermoeid was"

Eden Hazard zal vanavond niet in actie komen voor Chelsea voor het treffen met PAOK Thessaloniki. De Rode Duivel kreeg rust van zijn coach Maurizio Sarri. "Hij vertelde me dat hij na de nationale ploeg en de wedstrijd tegen Cardiff een beetje moe was", verduidelijkte de trainer van Chelsea. "Ik dacht dan ook dat het beter was om in Cobham te blijven. Om te trainen en te rusten." Na de interlandbreak en interlands tegen Schotland en IJsland stond Eden Hazard afgelopen weekend tegen Cardiff nog drie keer aan het kanon in de Premier League. Coach Maurizio Sarri wil zijn beste speler ook sparen voor de Premier League, veel belangrijker voor Chelsea dan de tweede Europese competitie. Bovendien heeft Hazard geen voorbereiding in de benen, omdat België zo ver raakte op het WK. Om blessures te mijden springt men omzichtig om met onze landgenoot.

Lyon treedt op tegen supporter die Hitlergroet bracht

De verrassende 1-2-zege van Lyon op het veld van Manchester City in de Champions League werd gisterenavond wat overschaduwd door een video die op de sociale media de ronde deed. Daarop is te zien hoe een supporter in het bezoekersvak de Hitlergroet bracht. Het incident ging niet onopgemerkt voorbij. De Franse club was er snel bij om de supporter te bestraffen. "Olympique Lyon heeft een video gezien die circuleert op de sociale media", klinkt het in een statement. "De betreffende supporter wordt geïdentificeerd door de diensten van Olympique Lyon. Zodra hij geïdentificeerd is, zal hij levenslang worden uitgesloten in het Groupama Stadium (de thuishaven van Lyon red.) en voor de verplaatsingen voor de wedstrijden van de club."

