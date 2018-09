FT buitenland. Sané verliet Duitse selectie omdat hij vader werd - Voormalig Amerikaans international zet punt achter carrière De voetbalredactie

08 september 2018

Sané verliet Duitse selectie omdat hij vader werd

Leroy Sané, die gisteren halsoverkop de selectie van de Duitse nationale ploeg verliet, is dezelfde dag vader geworden van een dochtertje. De 22-jarige linksbuiten snelde naar zijn partner Candice Brook, die op het punt stond te bevallen van hun eerste kind. "Mijn kleindochter is gisteren geboren, we zijn heel gelukkig. Ze heet Rio Stella", aldus kersvers grootvader Souleyman Sané, zelf ex-voetballer van onder meer Freiburg en Nürnberg.

Zondag speelt Duitsland een vriendschappelijke interland tegen Peru. Donderdag viel Sané in de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk (0-0) in de 83ste minuut in.

Voormalig Amerikaans international Jermaine Jones stopt

Voormalig Amerikaans international Jermaine Jones hangt op 36-jarige leeftijd zijn schoenen aan de haak, zo maakte hij bekend op Twitter.

"Na achttien jaar zeg ik 'tot ziens'", schreef de middenvelder. "Na enkele maanden nadenken is de toekomst voor mij duidelijk geworden. Ik wil iedereen bedanken die mij tijdens mijn carrière gesteund heeft."

In totaal kwam Jermaine Jones 69 keer uit voor de Verenigde Staten, waarmee hij op het WK van 2014 in Brazilië strandde in de achtste finales tegen de Rode Duivels. In de Arena Fonte Nova in Salvador werd het toen 2-1 na verlengingen.

In Europa speelde hij achtereenvolgens voor Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Blackburn Rovers en Besiktas. In 2014 verkaste de in Frankfurt geboren Jones naar de Major League Soccer.

After 18 years I say good bye. I have a clear vision, after I had a couple of months to concentrate on what comes next!!! THANKS to all my teammates, coaches… https://t.co/ivUoOgh1D6 Jermaine Jones(@ Jermainejunior) link