FT buitenland. Sané duikt op bij Mannschaft in outfit van 25.000 euro - De ‘cojones’ van Cristiano kosten hem mogelijk heenmatch tegen Ajax

18 maart 2019

19u28

Bron: Belga 0

Van der Gaag stapt op bij NAC Breda

Mitchell van der Gaag is niet langer trainer van NAC Breda. De oud-verdediger stapte vandaag zelf op bij de hekkensluiter in de Nederlandse Eredivisie, waar hij bezig was aan zijn eerste seizoen. De 47-jarige Nederlander had nog een contract tot de zomer van 2020.

NAC won 22 december voor het laatst een wedstrijd in de eredivisie. Buiten Breda is NAC zelfs al een jaar zonder zege. Na zaterdag, toen de Bredanaren met 0-4 van FC Utrecht verloren, is de achterstand van de rode lantaarn op de nummers zestien en zeventien (De Graafschap en FC Emmen) liefst acht punten.

“Afgelopen zomer ben ik met bepaalde doelen en ambities bij NAC binnengekomen. Het trainerschap is een resultaatgericht beroep en als je op dit moment naar de stand en de prestaties kijkt, dan voel ik me daar als hoofdtrainer verantwoordelijk voor”, aldus Van der Gaag, die bij de club de opvolger was van Stijn Vreven.

NAC neemt op korte termijn een beslissing over de opvolging van Van der Gaag, stelt de club op de eigen website. Tot die tijd leiden assistent-coaches Rob Penders en Maurice Verberne de trainingen van NAC. De eerstkomende competitiewedstrijd van NAC is zondag 31 maart in eigen stadion tegen VVV-Venlo.

Mitchell van der Gaag vertrekt per direct bij NAC.



ℹ️https://t.co/YUIxGPAFFx#NACpraat pic.twitter.com/J0MJnGlYrz NAC Breda 💛🖤(@ NACnl) link

Sané in de spotlights

Ook bij Duitsland was het blazen verzamelen. Overmorgen staat er een vriendschappelijk duel tegen Servië op het programma, vier dagen later geeft de Mannschaft in een EK-kwalificatiematch onze noorderburen partij. Bondscoach Löw rekent niet op Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller, des te meer op Leroy Sané. De winger van Manchester City maakte dan ook zijn entree in stijl, mét een peperdure outfit.

De winger droeg immers een outfit van liefst 25.000 euro. De rugzak van Louis Vuitton alleen al was 18.000 euro waard, terwijl hij ook nog een unieke handbeschilderde bontjas -een lederen jekker van Balenciaga die hij binnenste buiten aanhad- en opvallende sneakers van Air Jordan droeg. Op Twitter deelde Sané maar al te graag een foto waarop hij handtekeningen uitdeelde.

Hummels, Boateng en Müller zijn hun rugnummers overigens definitief kwijt. Centrale verdediger van Hertha Berlijn Stark neemt het nummer 17 over van Boateng, Müller moet zijn 13 nalaten aan Leibzichverdediger Klostermann. Jonathan Tah heeft al vier caps op zijn naam, maar speelde deze telkens met een ander rugnummer. Hij krijgt nu vast het nummer 5 toegewezen dat eerder op Hummels zijn rug stond. Of één van hen op het veld zal staan, is afwachten. Een zekerheid is dat ze een grote erfenis met zich meedragen.

Arrived at the national team 🇩🇪😁 // Zurück beim @DFB_Team 🇩🇪😁 #LS19 #inSané pic.twitter.com/yPrRwquyfi Leroy Sané(@ LeroySane19) link

Inter Milaan wint stadsderby

Voor de zesde keer op rij lukte het AC Milaan niet de belangrijke derby te winnen tegen stadsgenoot en concurrent voor de derde plaats Inter. 2-3 werd het, waardoor de Rossoneri zijn blauw-zwarte rivaal aan zich voorbij moet laten gaan. Twee punten bedraagt de achterstand nu.

Voor Internazionale is de overwinning een mentale opkikker na de uitschakeling in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt vorige donderdag. Trainer Luciano Spalletti sprak in The Guardian: “Na het verlies tegen Frankfurt heb ik mijn spelers de derbyzege van oktober laten herbekijken. Dat heeft geholpen, hoewel er drie belangrijke spelers niet bij waren (Vrsaljko, Nainggolan en Icardi).”

Radja Nainggolan voetbalde niet mee, omdat hij herstellende is van een spierscheurtje in de kuit.

Luis Suarez is tien tot vijftien dagen out

Luis Suarez staat door een verstuikte enkel tien tot vijftien dagen aan de kant. De Uruguayaanse aanvaller blesseerde zich zondagavond op het veld van Betis. Hij moest toen in de slotfase worden gewisseld. Suarez en Messi (3) leidden Barça naar een 1-4 zege in Sevilla.

Maandag onderging Suarez verdere onderzoeken en kwam de verstuiking aan het licht. De 32-jarige spits moet door de blessure forfait geven voor de China Cup. Uruguay speelt daarin tegen Oezbekistan en, mits winst, China of Thailand. Barcelona speelt zijn volgende wedstrijd op zaterdag 30 maart, thuis in de competitie tegen stadsgenoot Espanyol.

UEFA start onderzoek tegen Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo moet zich bij de Europese voetbalbond UEFA verantwoorden voor de obscene gebaren die hij maakte nadat hij Juventus vanaf de strafschopstip met zijn derde doelpunt tegen Atlético Madrid naar de kwartfinales van de Champions League had geschoten. De zaak wordt donderdag in Nyon behandeld. Een schorsing zou betekenen dat de Portugese sterspeler op 10 april niet mee kan doen wanneer Juventus in Amsterdam Ajax treft.

Ronaldo was de grote man in de return. Nadat Atlético op eigen veld met 2-0 had gewonnen, was een ruime zege nodig voor Juventus. Ronaldo scoorde drie keer en gaf na zijn derde treffer een imitatie van het gebaar waarmee Atlético-coach Diego Simeone de zege in het eerste duel had gevierd. De Argentijn deed dat met zijn handen voor zijn kruis, naar eigen zeggen om te symboliseren dat zijn eigen team ‘cojones’ oftewel ballen had getoond. Simeone ontliep een schorsing maar kreeg wel een boete van 20.000 euro.

In Turijn maken ze zich vooralsnog geen zorgen over een mogelijke schorsing. Juventus-directeur Pavel Nedved zei vrijdag bij de loting al dat de provocatie de Portugees niet te zwaar moet worden aangerekend. “Zoiets gebeurt op het veld”, zei de voormalig Tsjechisch international. “Hij deed dat omdat hij in Madrid was beledigd door de fans van Atlético.”

Ciman (Toronto) en Lamah (Cincinnati) pakken driepunter in MLS

Voormalige Rode Duivels Laurent Ciman en Roland Lamah waren zondag allebei aan het feest in de Amerikaanse Major League Soccer. Ciman viel na 58 minuten in bij Toronto FC, dat New England Revolution ontving. Het stond op dat moment 2-2. Tien minuten voor tijd bezorgde Jozy Altidore de thuisploeg de overwinning.

Lamah won met FC Cincinnati met 3-0 tegen Portland Timbers. De middenvelder mocht negen minuten voor affluiten, toen de eindstand al op het bord stond, gaan rusten.

Toronto is met 6 op 6 uitstekend gestart aan het nieuwe seizoen. Cincinnati begon de competitie met 4 op 9.

Engels bondscoach Southgate roept James Ward-Prowse op

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft James Ward-Prowse, middenvelder bij Southampton, bij zijn selectie gehaald voor de EK-kwalificatieduels tegen Tsjechië en Montenegro. Drie spelers haakten intussen af door blessures: het Manchester City-duo John Stones en Fabian Delph en Ruben Loftus-Cheek (Chelsea).

De 24-jarige Ward-Prowse heeft een cap achter zijn naam. Op 23 maart 2017 mocht hij invallen tijdens de slotfase van de oefenwedstrijd in Dortmund tegen Duitsland (1-0 verlies).

Engeland ontvangt Tsjechië op 22 maart in zijn eerste match in voorrondegroep A. Drie dagen later wacht een verplaatsing naar Montenegro.

Chelsea klaagt racisme tegen speler in Kiev aan

Een speler van Chelsea is vorige week tijdens de Europa Leaguewedstrijd in het Oekraïense Kiev racistisch bejegend door supporters van de thuisploeg. “We veroordelen zo’n weerzinwekkend gedrag ten stelligste”, laten de Blues weten op hun website. Om welke speler het gaat of wat de feiten zijn, zegt Chelsea niet.

Volgens de Londenaars hebben ze het incident gemeld bij de scheidsrechter en spraken de voorzitter en clubsecretaris na de wedstrijd ook de UEFA-matchafgevaardigde aan. “We verwachten dat de UEFA een diepgaand onderzoek voert en we verlenen onze volledige medewerking”, luidt het.

Chelsea won donderdagavond, zonder Eden Hazard, op een drafje met 0-5 van Dinamo Kiev en plaatste zich zo voor de kwartfinales van de Europa League. Daarin wacht Slavia Praag.