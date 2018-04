FT buitenland: Salah schiet zich in illuster rijtje - Dortmund overweegt Batshuayi definitief in te lijven, maar vervanger is meteen beslissend De voetbalredactie

21 april 2018

21u30 117 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Nieuwe opdoffer Monaco, Tielemans snel eruit

AS Monaco heeft een nieuwe nederlaag moeten incasseren in de Ligue 1. Een week na de 7-1 afstraffing bij PSG gingen de Monegasken met 3-1 de boot in bij Guingamp. Youri Tielemans stond aan de aftrap bij de bezoekers, maar werd na 36 minuten geofferd na een rode kaart van ploegmakker Jemerson. De Braziliaan pakte na 21 minuten rood, nadat hij hands had gemaakt in het eigen zestienmetergebied. Jimmy Briand benutte de daaropvolgende strafschop voor de thuisploeg. En nog voor rust maakte Didot (34') er ook 2-0 van.

Youri Tielemans is het kind van de rekening bij een tienkoppig Monaco. Onze landgenoot moet na amper 35 minuten al naar de kant. 🤔 #EAGASM pic.twitter.com/7Qe3N8XcFu Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Kort na rust tekende Marcus Thuram (47') voor de derde treffer van Guingamp. Monaco deed na een uur spelen nog wel iets terug via Almamy Touré, maar verder kwamen de tien van trainer Leonardo Jardim niet. De kampioen van vorig seizoen, die de titel vorige week moest afstaan aan PSG, heeft nu nog maar één punt voorsprong op Olympique Lyon en Olympique Marseille. De nummer twee van de Ligue 1 plaatst zich rechtstreeks voor de Champions League, de nummer drie gaat de voorrondes in.

Sancho doet Batshuayi vergeten

De Engelse tiener Jadon Sancho heeft Borussia Dortmund, in afwezigheid van Michy Batshuayi, in de Bundesliga langs Bayer Leverkusen geleid. De net achttienjarige Sancho opende na twaalf minuten de score in het Signal Iduna Park en bereidde na een uur spelen met een prachtige actie de 3-0 van Maximilian Philipp voor. Marco Reus miste een strafschop, maar scoorde daarna alsnog twee keer (4-0).

6601 - Jadon #Sancho is the youngest Englishman to score in #Bundesliga history (6601 days old). Jewel. @BVB #BVBB04 pic.twitter.com/ExSLeY5NQ1 OptaFranz(@ OptaFranz) link

Sancho werd niet alleen de eerste Engelsman met een doelpunt voor Dortmund, maar ook de jongste Engelsman ooit die scoorde in de Bundesliga. Dortmund had de talentvolle tiener vorig jaar weggeplukt bij Manchester City. Sancho, die onlangs zijn achttiende verjaardag vierde, mocht tegen Leverkusen voor de vierde keer in de basis starten. Opvallende afwezige in de ploeg van trainer Peter Stöger, naast Batshuayi, was aanvoerder Marcel Schmelzer, die vanwege een vormcrisis buiten de selectie was gelaten.

Ciman scoort tegen ex-team

Laurent Ciman en Los Angeles FC hebben vanavond een knappe 3-5 zege geboekt bij Montréal Impact, de ploeg waar Ciman deze zomer met slaande deuren vertrok. De Rode Duivel zorgde zelf voor het eerste bezoekende doelpunt.

Dankzij een zuivere hattrick van Piatti stond Montréal Impact aan de pauze 3-1 voor tegen LA FC. Het enige bezoekende doelpunt kwam van Ciman. Montréal had wel al een tegenvaller te slikken gekregen met de rode kaart voor Cabrera Voor LA had Urena nadien een strafschop gemist. Na de pauze en met verse moed begonnen de bezoekers aan hun inhaalrace. Dankzij treffers van Feilhaber, Raital, Vela en Blessing slaagden ze erin die succesvol te beëindigen en de drie punten mee huiswaarts te nemen.

LA FC staat in de Western Conference tweede, met twaalf punten na zes wedstrijden. Montréal Impact is zevende in de Eastern Conference, met slechts zes eenheden na zeven partijen.

Wolves keert als kampioen terug in Engelse hoogste klasse

Wolverhampton Wanderers was al zeker van promotie naar de Premier League en heeft nu ook de titel gepakt in het Championship. De ploeg van de Portugese trainer Nuno deed dat met een klinkende zege bij Bolton Wanderers: 0-4. Met 98 punten uit 44 wedstrijden zijn de Wolves zeker van de eerste plaats op het tweede niveau in Engeland.

De club uit Wolverhampton met de oranje-zwarte tenues degradeerde in 2012 uit de Premier League. Een jaar later zakten de Wolves nog een niveau lager, naar League One. Nu keert de drievoudig kampioen van Engeland terug op het hoogste niveau.

De strijd om de tweede plaats en daarmee ook rechtstreekse promotie naar de Premier League gaat tussen Fulham (met Denis Odoi), Cardiff City en Aston Villa. De nummers drie tot en met zes van het Championship strijden na het reguliere seizoen in de play-offs ook nog om één ticket voor het hoogste niveau.

Kabasele maakt wederoptreden in doelpuntenloos gelijkspel

Christian Kabasele stond voor het eerst sinds 31 januari in de basis bij Watford. De Rode Duivel sukkelde 2,5 maand met een hamstringblessure, maar staat er opnieuw helemaal. Watford geraakte in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Crystal Palace. Kabasele speelde meteen de hele wedstrijd.

Bij de bezoekers mocht Christian Benteke tien minuten voor tijd invallen, maar ook hij kon de weg naar de netten niet vinden. Benteke scoorde dit seizoen nog maar twee keer in 28 wedstrijden voor de Londense club.

Watford blijft in vrije val in de rangschikking. Het was voor de Hornets de vijfde nederlaag in zes competitiewedstrijden. Kabasele en co staan nu twaalfde met 38 punten, Crystal Palace is vijftiende met drie punten minder.

Nainggolan helpt Roma met doelpunt aan volle buit bij laagvlieger SPAL

AS Roma heeft de openingswedstrijd in de Serie A naar zijn hand gezet. De Romeinen wonnen met 0-3 bij SPAL en worden zo opnieuw alleen derde. Radja Nainggolan scoorde het tweede doelpunt bij de bezoekers, zijn vierde van het seizoen. Hij mocht een kwartier voor tijd gaan rusten. Roma speelt dindsdag immers al haar heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League, bij Liverpool.

Na een eigen doelpunt van Vicari (33.) voor rust, klaarde Roma de klus helemaal na de pauze. Nainggolan (52.) trof raak met een fraai vluchtschot van op de zestien, terwijl Schick (60.) van dichtbij kon raak koppen.

In de tussenstand is Roma alleen derde met 67 punten, drie meer dan stadsgenoot Lazio. De derde plaats is de hoogst haalbare notering nog voor Roma dit seizoen. Leider Juventus (85 ptn) en eerste achtervolger Napoli (81) zijn niet meer in te halen voor de Giallorossi. SPAL is zeventiende met 29 punten, slechts eentje meer dan Crotone dat op de eerste degradatieplaats staat.

Salah pakt record, Liverpool verspeelt zege

Mohammed Salah heeft zich vanmiddag bij een illuster rijtje geschaard. De Egyptenaar van Liverpool maakte in de uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion zijn 31ste doelpunt van het seizoen in de Premier League en evenaart daarmee een record. Salah treedt in de voetsporen van Alan Shearer (1995/96), Cristiano Ronaldo (2007/08) en Luis Suarez (2013/14), die sinds het Premier League-seizoen uit 38 wedstrijden bestaat ook 31 keer wisten te scoren. Zijn treffer voor de geschiedenisboeken leverde echter geen zege op, hekkensluiter West Brom toverde in de laatste tien minuten een 2-0-achterstand om in een gelijkspel.

Al na vier minuten stak Liverpool-coach Jürgen Klopp de handen in de lucht. Danny Ings scoorde zijn eerste PL-treffer sinds 4 oktober 2015. De thuisploeg vocht voor wat het waard was, maar de onvermijdelijke Salah leek twintig minuten voor tijd de wedstrijd op slot te gooien. Zijn 31ste treffer van het seizoen dus in de hoogste Engelse voetbalafdeling. Alleen Andy Cole (1993/94) en Shearer (1994/95) deden het ooit beter met 34 competitiegoals. Omdat de Premier League toen nog uit 22 clubs bestond (en er dus 42 wedstrijden gespeeld moesten worden) gaat die vergelijking echter niet helemaal op.

De 'Baggies' vochten zich met doelpunten van Jake Livermore en Salomón Rondón echter terug in de wedstrijd en zijn daarmee nog niet helemaal tot degradatie gedoemd. Toch ziet het er benard uit voor de club van Nacer Chadli - niet in de selectie. Behoudens een mirakel en ondanks het knappe gelijkspel speelt West Brom volgend seizoen toch wellicht in de Championship.

Dortmund overweegt Michy Batshuayi definitief in te lijven

Borussia Dortmund heeft plannen om Michy Batshuayi definitief naar Duitsland te halen. "We hebben interesse om hem te transfereren", vertelde voorzitter Hans-Joachim Watzke vandaag in Bild. Dortmund huurt Batshuayi, die momenteel met een enkelblessure in de lappenmand ligt, van Chelsea.

In de overeenkomst met Chelsea is geen aankoopoptie opgenomen. Batshuayi zou Dortmund ongeveer veertig miljoen euro kosten. "Chelsea heeft met Olivier Giroud en Alvaro Morata al twee aanvallers in de rangen", verduidelijkte Watzke. "Maar we moeten eerst afwachten wie volgend jaar trainer is van Chelsea."

Momenteel zit Antonio Conte nog op de trainersbank in Londen. Het is echter niet zeker of de Italiaan, bij wie Batshuayi niet altijd evenveel speelkansen kreeg, ook volgend seizoen nog Chelsea-coach is. 'The Blues' staan pas vijfde in de Premier League en Conte ligt geregeld onder vuur.

Chelsea leende Batshuayi afgelopen winter uit aan Dortmund, op zoek naar speelminuten. De Rode Duivel voelde zich in Noordrijn-Westfalen meteen in zijn sas en scoorde zeven treffers in tien Bundesliga-wedstrijden. De spits liep deze maand echter een zware enkelblessure op en is daardoor waarschijnlijk out voor de rest van het seizoen bij de Borussen. Het WK halen behoort wel tot de mogelijkheden.

Croizet scoort zijn eerste goal in MLS

Yohan Croizet heeft zijn eerste doelpunt beet in de MLS. De Franse middenvelder, die in de wintermercato de overstap maakte van KV Mechelen naar Sporting Kansas City in de VS, scoorde vannacht het laatste doelpunt in een klinkende 6-0-overwinning tegen Vancouver. Met buitenkantje rechts tekende de 26-jarige Croizet voor het slotakkoord.

Stanciu etaleert opnieuw z'n klasse

Nicolae Stanciu blijft de glansprestaties aan mekaar rijgen bij Sparta Praag. Gisteravond opende de Roemeen (ex-Anderlecht) de score in het competitieduel met Jablonec. Stanciu krulde een vrije trap enig mooi via de onderkant van de dwarsligger in doel. Goed voor zijn vierde goal in negen wedstrijden - daarnaast heeft ie ook drie assists op de teller staan. 't Mag duidelijk zijn: Stanciu herleeft bij de Tsjechische topclub. Voor de volledigheid: Sparta Praag zette Jablonec uiteindelijk met 2-0 opzij.